Otomotiv sektörünün dış ticaret açığı verdiği açıklandı. Bunun en temel nedeni ise yerli otomobillerin bile yüzde 80 ÖTV dilimine girmiş olması. Yerli otomobillerin cazibesini kaybetmesi, ithal modellere ilgiyi artırdı.

Türkiye'de otomotiv sektörü son birkaç yıldır en ilginç döneminden geçti. Bir dönem araba bulamaz hale geldik. Hal böyle olunca kelimenin tam anlamıyla karaborsa ortamı oluştu. Kapanın elinde kalan arabalar, yatırım aracı haline geldi. Hoş, şimdilerde bu durum geride kaldı ancak geçmişte yaşananlar, günümüzde etkilerini sürdürmeye devam ediyor.

EBS Danışmanlık'ın "Otomotiv Sektörü Dış Ticaret" verilerini derleyen Emre Özpeynirci, Türkiye'nin yıllar sonra dış ticaret açığı verdiğini söyledi. Bu durum, daha önce en son 2015 yılında yaşanmıştı. Sektör, yapılan çalışmalar ile 2015'ten beri fazla veriyordu. Yapılan analizlere göre Türkiye'nin otomotiv kaynaklı dış ticaret açığı, 3 milyar doları aştı. Özpeynirci'ye göre bunun bir numaralı nedeni Türkiye'deki vergi düzenlemeleri.

Yerli üretimdeki ÖTV oranları bile yükselince, ithal ettik

Türkiye'deki mevcut ÖTV düzenlemeleri, gelen zamlar nedeniyle aslında işlevsiz hale geldi. Şöyle ki bir otomobil için normalde en düşük ÖTV dilimi yüzde 45. Ancak fiyatların yükselmesi, tüm otomobillerin yüzde 80 ÖTV kategorisine girmesine neden oldu. Hal böyle olunca vatandaş, yerli üretim yerine ithallere yöneldi. Bu çok normal çünkü yerlinin bir cazibesi kalmadı. İşte tüm bunlar, dış ticaret açığı olarak geri döndü.

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı rakamlara göre yılın ilk 7 ayı için ihracat, yüzde 22,99 artışla 6.3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde gerçekleştirilen ithalat ise yüzde 149,05 artışla 9.3 milyar dolar oldu. Özpeynirci'ye göre ağustos ayı verileri de eklendiğinde, açık 4 milyar doları aşacak.

Alman, İspanyol ve Çinli otomobiller sektörü bu noktaya getirdi

Derlenen veriler, otomotiv sektöründe yaşanan cari açığın temel nedeninin Almanya, İspanya ve Çin olduğunu gözler önüne serdi. Öyle ki Çin'e tek bir ihracat bile yapmadık. Buna karşın ithalat, 447 milyon dolar olarak karşımıza çıktı. Almanya'dan yapılan ithalat yüzde 147,95, İspanya'dan yapılan ithalat ise yüzde 160 artış gösterirken, söz konusu ülkelere yaptığımız ihracatlar iç açıcı değil. Hatta Almanya'ya yönelik ihracatımızda düşüş de oldu...

Türkiye'de en çok satılan otomobiller: