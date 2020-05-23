Outer Worlds'ün Switch'teki Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen başarılı RPG oyunu Outer Worlds, Switch için henüz çıkışını yapmamıştı. 5 Haziran'da Switch için çıkacak oyundan yeni fotoğraflar paylaşıldı. Switch kullanıcıları şimdiden heyecanlanmış durumda.

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Outer Worlds binlerce kişiyi kendine hayran bıraktırmış. Başarılı RPG oyunu, henüz tüm platformlarda çıkışını yapmamış olduğu halde 2 buçuk milyonun üstünde satış yapmayı başardı. Önümüzdeki ay Switch platformunda boy gösterecek oyun için şimdiden nefesler tutulmuş durumda. Oyunun bu platform için de satışa çıkmasına az kala, yeni oyun içi görüntüler paylaşıldı.

Daha önce de birkaç fotoğraf paylaşılan oyunun Switch platformuna gelmesine az bir zaman kala daha fazla fotoğrafın ortaya çıkarılması birçok Switch kullanıcısını heyecanlandırdı. Private Division ve Obsidian'ın yayınladığı fotoğraflardan sonra bazı oyun tutkunları ise hayal kırıklığına uğradı. Bunun nedeni ise fotoğraflarda görsel bir düşüş olması.

Outer Worlds'ün paylaşılan ekran resimleri:

Tek oyunculu birinci şahıs oyunun Epic Games Store'daki açıklaması şu şekilde: "Galaksinin en uzak ucuna bağlı koloni gemisindeyken kaybolup, on yıllar sonra uyandığında kendini Halcyon kolonisini yok etme tehdidinde ile derin bir komplonun ortasında bulacaksın. En uzakları keşfettikçe ve hepsi iktidar için yarışan çeşitli ayrılıkçılarla karşılaştıkça, olmaya karar verdiğiniz karakter, bu oyuncu odaklı hikayenin nasıl ortaya çıkacağını belirleyecektir. Koloninin kurumsal denkleminde, plansız değişken sensin."

PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayar sürümleri halihazırda bulunan oyun, 5 Haziran'da tüm platformlardaki çıkışını tamamlamış olacak. Oyunu almayı düşünen Switch kullanıcılarının cihazlarına en az 9,9 GB boş alan bulunması gerekiyor. Cihazlarında boş alanı bulunan kullanıcıların yapması gereken tek şey ise 5 Haziran'ı beklemek gibi gözüküyor.

Outer Worlds'ün Switch platformundaki çıkışı için belirtilenler şimdilik bu kadar. Yeni fotoğraflar veya bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.