Outlet Mağaza ya da Ürün Ne Demek, Ne Farkı Var?

Alışveriş yapmak için çok fazla seçeneğe sahibiz ve 'outlet mağazalar' da bu seçeneklerden birisi. Geniş ürün yelpazeleri ile karşımıza çıkan bu mağazalarda satın ürünler de 'outlet ürün' olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda bu mağaza ve ürünlere artık internet üzerinden de ulaşılabiliyor. Peki outlet mağaza ve ürünlerin diğerlerinden ne farkı oluyor, sizin için açıkladık.

Günümüzde alışveriş siteleri üzerinden online alışveriş yaparak pek çok farklı ürüne avantajlı bir şekilde sahip olmak mümkün, ancak buna rağmen uzun yıllardır hayatımızda olan outlet mağazalar da eski popülaritesini koruyor. Outlet mağazaların pek çok müdavimi var, ayrıca bu mağazalarda satılan bazı ürünlere internet üzerinden ulaşmak da mümkün oluyor.

Alışkın olmayan kişiler için bu tip mağazalar şehirden uzak konumda olmaları, normal satış fiyatlarının çok daha altında fiyata sahip ürünler sunmaları ile biraz şüphe uyandırsalar da müdavimi olan kişiler yaptıkları alışverişten son derece memnun. Sizin için için outlet ne demek, normal satış mağazası ile farkları neler gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Kısaca outlet ne demek?

Outlet kelimesi İngilizcede çıkış anlamına geliyor. İlk kez 1930’lu yıllarda ortaya çıkan outlet mağazalar direkt olarak fabrika çıkışı ürünlerin satıldığı yerler olduğu için bu ismi almışlardır. Ülkemizde ilk açılan outlet mağazaların fabrika satış mağazası adıyla anılmasının sebebi budur. Outlet ismi son birkaç yıldır yaygın olarak kullanıyor.

Outlet mağazalar ilk ortaya çıktıkları yıllarda normal satış mağazalarına gönderileyemeyen kusurlu, defolu ürünlerin satıldığı yerlerdi. Bu nedenle de fiyatları son derece uygundu. Yıllar içinde outlet mağazalarda satılan ürünler defolu ürünler deği, yalnızca eski sezon ya da ihtiyaç fazlasını ürünler halini aldılar.

Ayakkabı, telefon, halı, beyaz eşya, giyim, aksesuar ve daha pek çok ürünü çok daha uygun fiyatlı olarak üretici firmanın açtığı outlet mağazalarda bulabilirsiniz. Outlet mağazalar genel olarak şehrin biraz daha dış bölgelerinde bulunurlar. Fiyat avantajı sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesi de budur.

Outlet ve normal mağazalar arasındaki farklar:

Ürünlerin güncelliği

Ürünlerin kalitesi

Ürün seçenekleri

Mağazaların konumları

Ürünlerin fiyatları

Ürünlerin güncelliği:

Güncellik kelimesi yerine moda demek de yanlış olmaz. Elbette, kendi modasını kendi yaratan biriyseniz aldığınız bir giyim ürünün o sezon ne kadar moda olup olmadığı sizi ilgilendirmez ancak sezon modasının nabzını anlık olarak takip eden biriyseniz outlet mağazalarındaki ürünler sizi memnun etmeyecektir.

Outlet ürün ne demek sorusunun bir yanıtı da güncel olmayan ürünlerdir. Aldığınız bir kıyafet o sezonun modası değildir. Aldığınız bir koltuk takımı belki geçen senenin renklerine sahiptir. Aldığınız bir teknoloji ürünü üzerine aynı marka belki iki farklı model daha çıkarmıştır ve aldığınız ürün artık o kadar da popüler değildir.

Normal satış mağazalarının daha sınırlı bir sunum ve depolama alanları vardır. Bu nedenle normal satış mağazalarında son çıkan ürünleri görürsünüz. Ancak outlet mağazalar çok daha büyük sunum ve depolama alanlarına sahip oldukları için modası geçmiş, güncel olmayan ürünler bu mağazalara gönderilir. Standart kullanıcı bu ürünleri talep etmediğinden dolayı ürün elde kalmaması için çok daha uygun bir fiyata satılır.

Ürünlerin kalitesi:

İlk outlet mağazalarda kusurlu, defolu ürünlerin satıldığını söylemiştik. Bu durum aynı şekilde devam etmese bile pek çok outlet mağazada hala defolu ürünler bulabilirsiniz. Üstelik bu ürünler outlet ürünlere göre bile çok daha uygun fiyatlı olacaktır.

Bu noktada defo kavramını biraz açmak gerekiyor. Defolu ürünler hasarlı ürün anlamına gelmiyor. Buzdolabının üzerinde bulunan bir çizik, tişörtün üzerinde küçük bir baskı hatası, teknoloji ürününde logonun bir tık sağa kaymış bir şekilde basılması o ürünü defolu hale getirir. İşlev kaybına uğramasa bile son tüketiciyi memnun etmeyecek küçük kusurlara sahiptir.

Üretici firma bu tip ürünleri kaldırıp çöpe atmayacağı için outlet mağazalarda çok daha uygun fiyatlara kullanıcılara sunuyor. Aldığınız bir ürün defolu olmasa bile uzun süre depoda beklemekten kaynaklı ufak kusurlara sahip olabilir. Böyle ürünler de outlet mağazalara gönderilir.

Her mağazada olmasa da bazı üretici firmalar iade edilmiş ancak fabrika çıkışı bir hatası bulunmayan ufak kusurlara sahip ürünleri de outlet mağazalar üzerinden satışa sunuyorlar. Kısaca özetlemek gerekirse; outlet mağazalardan alacağınız ürünler kalitesiz değil ancak ufak kusurlara sahip olabilirler.

Ürün seçenekleri:

Outlet mağazalar normal satış mağazalarına göre çok daha büyük sunum ve depolama alanlarına sahiptir. Bu nedenle outlet mağazalarda normal satış mağazalarına göre onlarca kat fazla ürün bulabilirsiniz. Ancak tercih imkanlarınız kısıtlı olabilir.

Örnek vermek gerekirse; outlet mağazada yüzlerce farklı tişört bulabilirsiniz ancak sevdiğiniz rengi ve size uygun olan bedeni her zaman bulma şansınız olmaz. Outlet mağazada seçtiğiniz koltuğun takımını bulamayabilirsiniz çünkü yalnızca bir tanesi iade edilmiş olabilir.

Eğer bu tip konularda hassasiyetiniz yoksa, standart bir bedene sahipseniz ve sizin için önemli olan sağlam bir ürünü uygun bir fiyata almak ise outlet mağazalar size çok daha geniş bir yelpaze sunar. Ancak tercihlerinize önem veriyorsanız her zaman istediğinizi bulma şansınız olmayabilir.

Mağazaların konumları:

Outlet kelimesinin anlamını oluşturan en önemli etmenlerden biri de outlet mağazaların konumudur. İlk outlet mağazalar direkt olarak üretim fabrikalarının yanına kurulan satış mağazalarıydı. Yani şehre uzak, depolama alanı bol, kirası az yerlerdi. Günümüzde de bu gelenek devam ediyor.

Şehrin merkez caddesinde ya da en önemli alışveriş merkezlerinin birinde büyük bir satış mağazası kiralamanın bedeli astronomik ücretler ödemek olacaktır. Ancak şehrin biraz daha dışında, yerleşim yerlerinden uzak ama yine de yol üstü bir yerin kirası patronların yüzünü güldürecektir.

Mağazanın en önemli masraf kalemlerinden biri olan kira ücretini düşürdüğü zaman firmalar sattıkları ürünlerin fiyatlarında da gözle görülür bir indirime giderler. Böylece outleti outlet yapan en önemli fark olan düşük fiyatlar ortaya çıkar.

Ürünlerin fiyatları:

Tüm indirimlere, kampanyalara, farklı avantajlara rağmen şehrin bir ucundaki outlet mağazalarının uzun yıllardır hayatımızda olmasının en önemli nedeni sundukları fiyatlardır. Normal satış mağazaları ile outlet mağazalar arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatacak kadar değişim gösterebilir.

Outlet mağazalarda bulunan ürünlerin bu kadar uygun fiyatlara satılmasının en büyük nedeni; satmayıp da çöpe mi atsınlar? Demode olan, defolu olan, kalitesi düşmüş ama yine de sağlam olan bir ürünü atmak hiçbir üreticinin tercih etmeyeceği bir yöntemdir. Bu nedenle bu ürünler kar oranları minimuma indirilerek satışa sunulurlar.

Hatta bazı outlet mağazalarda pazarlık yapma şansınız da bulunuyor. Özellikle aynı anda birden fazla ürün alıyor yani toptan bir alışveriş yapıyorsanız kasada bazı indirimler yakalamanız mümkündür. Pazarlık şansınız olmasa bile normal satış mağazalarından çok daha uygun fiyata pek çok farklı ürün bulabilirsiniz.

Günümüzde outlet:

Her şeyde olduğu gibi günümüzde outlet kavramı da değişti. Artık depolama alanı geniş ve şehirden uzak mağazalar yerine firmalar internet siteleri üzerinden outlet satış gerçekleştiriyorlar. Outlet kategorisi ile teknoloji satış mağazalarının internet sitelerinde ya da direkt üretici firmanın internet sitesinde karşılaşabilirsiniz. Bu kategori altında satılan ürünlerin outlet olduğu özellikle belirtilmektedir.

Outlet olarak satılan teknoloji ürünleri genel olarak daha önce iade edilmiş, ufak defoları bulunan ve bu nedenle normal ürünlere nazaran daha kısa süreli garanti kapsamı sunulan, uygun fiyatlı ürünlerden oluşuyor. Zaten hangi outlet ürününe bakarsanız bakın, ürünün sayfasında durumunu açıklayan bir bölüm görürsünüz. Buna göre ürünü satın alıp almama kararını verebilirsiniz.

Outlet teknoloji ürünleri her zaman çalışır durumda cihazlardan oluşur. Ancak üzerinde en fazla bir çizik, boya dökülmesi gibi standart tüketiciye hitap etmeyen ancak kullanımı konusunda bir sorun yaratmayan defolar bulunur. Bir cihaz beğendiyseniz ancak fiyatı fazla yüksek geldiyse alışveriş sitelerinin outlet kategorisini inceleyin, belki şansınız yaver gidebilir.

Sizin için outlet ne demek, normal mağaza ile farkları neler gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık. Artıları ve eksileriyle uzun yıllardır hayatımızda olan outlet mağazalar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.