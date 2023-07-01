Overwatch hayranlarını sevindirecek haber geldi. Popüler oyunun animasyon mini dizisi 6 Temmuz'da yayınlanacak.

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Overwatch, milyonlarca oyuncuya sahip. Milyonlarca oyuncunun bu oyunu sevmelerinin sebeplerinden birisi de oyunun hikayesinin ve karakterlerinin de oldukça ilgi çekici olması. Bu ilgi çekici hikayeyi, bir animasyon dizisi olarak 6 Temmuz’dan itibaren izleyebileceğiz!

Overwatch'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, oyunun animasyon mini dizisi 6 Temmuz'da başlayacak. Blizzard Entertainment tarafından hazırlanan mini dizinin konusunun ne olacağına dair de birkaç bilgi paylaşıldı.

Overwatch animasyon mini dizisi ‘Genesis’ neler anlatacak?

Dizi, Overwatch'un hikayesini ve karakterlerini daha yakından tanımamızı sağlayacak. Dizinin ilk bölümü dediğimiz gibi 6 Temmuz tarihinde YouTube üzerinden yayınlanacak ve 5 dakikayı aşkın bir süreye sahip olacak. Dizi toplamda 3 bölümden oluşacak ve Overwatch ekibinin ilk zamanlarını konu alacak.

Önceki kısa filmlerden farklı bir animasyon tarzına sahip olan bu tanıtım videosunda, mini dizinin Overwatch 2'de eşli hikaye görevleri yayınlanmadan önce Overwatch külliyatının birçok farklı zincirini birbirine bağlamaya yardımcı olacağı görülüyor.

İsmi ‘Genesis’ olacak olan bu mini dizi, oyuncuların çok uzun zamandır beklediği ve istediği bir projeydi. Ancak bölüm sayısı ve uzunluğu sebebiyle yine de yetmeyecek gibi görünüyor. Oyunculara aynı Arcane tarzı bir dizi projesi gerekli desek hatalı sayılmayız herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.