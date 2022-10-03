Overwatch, Bugün Kalıcı Olarak Kapanıyor

Oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Overwatch, bugün oyunculara veda ediyor. Peki, bu oyunun yerini alacak Overwatch 2 ne zaman yayınlanacak?

Blizzard Entertainment’ın 2016’da piyasaya sürdüğü Overwatch, özellikle ilk yıllarında oyun dünyasını domine etmeyi başarmıştı. 6’şar kişilik ekiplerin karşı karşıya geldiği ve her bir karakterin kendine has yeteneklere sahip olduğu oyun, bugün ömrünü tamamlıyor.

Blizzard, Overwatch 2 için artık saatler saymaya başlamışken ilk Overwatch’ın sunucularını bugün kapatıyor. Oyuncular, TSİ 19.00 itibarıyla Overwatch’a artık erişemeyecekler. Böylelikle oyun tarihinin bir efsanesi daha tozlu sayfalara gömülecek.

Overwatch 2 ne zaman yayınlanıyor?

Overwatch’ın yerini alacak olan Overwatch 2, 4 Ekim günü TSİ 22.00’da erişime açılacak. Oyunu oynamak tamamen ücretsiz olacak.Overwatch 2, orijinal oyuna göre daha fazla karaktere ve içeriğe yer verecek.

Eski Overwatch hesabınıza ne olacak?

Overwatch hesabınız, sahip olduğu tüm kozmetikler ve kaynaklarla birlikte doğrudan Overwatch 2’ye aktarılacak. Özellikle orijinal oyunda bulunan klasik kozmetiklerin Overwatch 2 oyuncuları arasında fark oluşturacağı ve bu hesapların daha değerli olacağı tahmin ediliyor.