İlk Günden Xbox Game Pass'e Gelecek 10 Büyük Oyun

Ülkemizdeki oyun fiyatlarının gidişatı hiç de iç açıcı değil. Bu da bizleri Xbox Game Pass gibi abonelik sistemlerine itiyor. O hâlde gelin, Game Pass ile çok daha uygun bir fiyata, çıkar çıkmaz oynayabileceğimiz 10 büyük oyuna birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass’i diğer abonelik sistemlerinden ayıran en büyük nokta, birçok oyunu ön sipariş vermiş gibi ilk günden oynayabilmemizi sağlaması. Bizler de Xbox Game Pass ile birlikte çıkar çıkmaz oynayabileceğimiz bazı dev oyunları listelemek istedik. Bu listeyi hazırlarken de tüm bu oyunların toplam fiyatını ve 45 TL’lik Xbox Game Pass aboneliği ile toplamda kaç TL’nin cebimizde kalmasını sağlayabileceğimizi hesapladık.

Henüz ön siparişe açılmayan ve ülkemizdeki fiyatı belli olmayan oyunları ise en iyimser yerel fiyatlandırma ihtimalini düşünerek 300 TL’den listeye aldık. 300 TL’den hesapladığımız fiyatı belli olmayan birçok oyunun 60 dolardan (1107 TL) piyasaya sürüleceğini ve yerel fiyatlandırma yapıp yapmayacaklarının belli olmadığını belirtmekte fayda var.

İşte çıkar çıkmaz Xbox Game Pass’e gelecek 10 etkileyici oyun

Listedeki bu yıl içerisinde çıkacak tek oyun olan A Plague Tale: Requiem, duygusal hikâyesi ile bizleri etkilemek için çok daha gelişmiş bir şekilde dönüyor.

Steam ön sipariş fiyatı: 550 TL

İlk olarak A Plague Tale: Innocence ile karşımıza çıkan seri, oyuncuların büyük beğenisini topladıktan sonra çok daha kaliteli bir devam oyununa kavuşuyor! Paylaşılan oynanış görüntüleri ve fragmanları ile şimdiden bizleri etkilemeyi başaran oyun, ilk oyunun oynanış tarafındaki eksiklerini kapatarak oyunculara sunduğu deneyimi çok daha vurucu bir noktaya getirmeyi hedefliyor.

Yapımcılar, çıkış tarihi olarak ısrarla bu yıl içerisinde dediyse de bir son dakika ertelenmesine kurban giden Atomic Heart, listenin en coşkulu isimlerinden bir tanesi.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir oynanış fragmanı yayımlanan Atomic Heart’ün geliştiricileri, gelen ilginin ve oluşan beklentinin arttığını fark etmiş olacaklar ki oyunun sorunsuz bir çıkış dönemi yaşaması için biraz daha süreye ihtiyaç duyduklarına karar verdiler. Önümüzdeki yılın erken dönemlerinde piyasaya sürülecek olan yapım, şüphesiz ki oynanışı ve atmosferi ile yıla damga vuran oyunlardan bir tanesi olacak.

Oyun dünyasının en eşsiz stüdyolarından bir tanesi olan Obsidian Entertainment’in en iddialı oyunu Avowed da Xbox’ın en tutkulu projelerinden.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Obsidian’ın sevilen rol yapma serisi Pillars of Eternity’nin evreninde geçecek olan birinci şahıs bir rol yapma oyunu olacak olan Avowed, şirket içerisinde geliştirilme aşamasında (Pentiment, The Outer Worlds 2, Avowed) olan üç proje arasından en büyüğü diyebiliriz. Henüz çıkış tarihi belli olmasa da 2023’ün sonlarına doğru çıkması söylentiler arasında yer alıyor.

Sea of Thieves ile birlikte onlarca yıl boyunca sürecek bir maceraya imza atan Rare, Everwild ile birlikte tam potansiyelini göstermek istiyor.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Devasa çok oyunculu bir oyun olacağı düşünülen Everwild, aynı zamanda kocaman bir dünyaya da sahip olacak. Henüz detaylar tam olarak belli olmasa da yıllardır geliştirilme aşamasında olan yapım, Sea of Thieves gibi yıllarca güncelleme alacak çok oyunculu bir oyun olarak karşımıza çıkmayı hedefliyor.

Xbox’ın en köklü serilerinden bir tanesi olan Fable, Forza Horizon ile tanıdığımız başarılı Playground ekibi aracılığıyla seriye yeni bir başlangıç yapacak.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Oyun dünyasının efsaneleşmiş serilerinden bir tanesi olan Fable, Playground tarafından yeniden yorumlanacak ve bir ‘’reboot’’ ile karşımıza çıkacak. Forza Horizon’ın oyun motoru ile geliştirilmekte olan yapım, şüphesiz ki en az Forza Horizon kadar etkileyici gözükecek diyebiliriz.

Simülasyon dediğimizde aklımıza gelen ilk serilerden bir tanesi olan Forza Motorsport da 2023’te çıkacak oyunlar arasında.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Simülasyon oyunu severlerin gözdelerinden olan Forza Motorsport, hiç olmadığı kadar iddialı bir şekilde geri dönecek. Oyunun geliştirici ekibi Turn 10 Studios, Motorsport’un nasıl gözükeceğine dair bir video paylaşmış ve izleyenlerini büyülemeyi başarmıştı. Umarız ki oynanış tarafı da en az görsellik kadar etkileyici olur.

Dishonored ve Deathloop gibi oyunlar ile tanıdığımız Arkane Studios’un bu zamana kadar ki en büyük projesi olan Redfall’ı da unutmamak gerek.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Bethesda’nın deneyimli stüdyosu Arkane ekibi, Deathloop’un ardından Redfall ile de isminden sık sık söz ettirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Vampir temalı bir evrende geçen co-op aksiyon oyunu olan Redfall, isteğe bağlı olarak tek kişilik de oynanabilecek ve diğer birçok co-op oyunun aksine fazlasıyla detaylı bir hikâye deneyimi de barındıracak.

Savaş sebebiyle oyunun geliştirilme sürecinde büyük bir aksaklık yaşansa da 2023’te çıkacağı duyurulan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, bizlere Unreal Engine 5’in gücünü gösterecek oyun olacak.

Steam ön sipariş fiyatı: 345 TL

2022 içerisinde çıkması beklenen fakat çıkan savaş sebebiyle geliştirilme süreci büyük bir sekteye uğrayan yapım, piyasaya sürülecek olan ilk devasa Unreal Engine 5 oyunlarından bir tanesi olacak. Şahane görselliği ve atmosferi ile birlikte bizleri şimdiden büyüleyen oyun, 2023’ün sonlarına doğru bizlerle olacak.

Ellerindeki düşük bütçe ve imkan ile birlikte bile şahane bir iş çıkaran Ninja Theory, Senua’s Saga: Hellblade 2 ile birlikte oyun sektörünün sınırlarını zorlayacak gibi gözüküyor.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Bağımsız bir yapım olarak piyasaya sürülen Hellblade: Senua’s Sacrifice, düşük bütçesi ve az sayıdaki çalışanına rağmen birçok AAA oyuna taş çıkarır nitelikte bir iş ortaya koymuştu. Geçtiğimiz yıllarda Xbox tarafından satın alınan ve birinci parti stüdyolar arasına katılan Ninja Theory, elindeki büyük imkanlar ile birlikte sektörde yeni bir çağ başlatabilir.

Tüm oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından bir tanesi olan Starfield, Bethesda’nın onlarca yıldır planladığı bir iş.

Steam ön sipariş fiyatı: Belli değil | 300 TL

Uzun yıllardır aradığımız o saf rol yapma deneyimini sunabilecek nadide oyunlardan bir tanesi olacak olan Starfield’ın, yeni bir Skyrim etkisi yaratması oldukça olası gözüküyor. İçerisinde keşfedilebilir binlerce gezegen bulunduracak olan Starfield, mod desteği ile birlikte inanılmaz bir seviyeye ulaşabilir.

Peki siz bu oyunlar arasından en çok hangisini bekliyorsunuz?