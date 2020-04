Overwatch'a Takım İçi Sesli Komutlar Geliyor

Overwatch'a oyuncuların takım arkadaşlarıyla iletişim olanaklarını genişletecek yeni sesli komut seçenekleri geliyor. Yeni ses seçenekleriyle birlikte, mikrofon kullanmayan oyuncuların arkadaşlarına bilgi vermesi daha kolay hale gelecek.

Blizzard Entertainment, Overwatch'ta oyuncuların birbirlerine komut vermelerini sağlayan İletişim Çarkı için yeni seslendirmeler içeren bir güncellemeyi test sunucusunda (PTR) yayınladı. Overwatch'ın yönetmeni Jeff Kaplan, oyuna gelecek yeni sesleri Geliştirici Güncellemesi videosunda tartıştı.

Overwatch'ta takım içinde iletişim önemli ve mikrofonunuz olmasa bile çark düzeninde sıralanmış komut seçenekleriyle takım arkadaşlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Yeni sesler geldiğinde, tüm Overwatch kahramanları için seçim yapabileceğiniz 26 seçeneğiniz olacak. Daha fazla fayda sağlayacağını düşündüğünüz komutlar için çarkı özelleştirebileceksiniz.

Overwatch oyuncuları, takım arkadaşlarından özür dileyebilecek (umarım...)

Overwatch'a gelecek yeni sesler arasında "Press the Attack!" (saldırı), "Fall Back" (geri çekilme), "3-2-1" geri sayımı ve yolda olduğunuzu belirten "On My Way" gibi oyunda sıklıkla kullanabileceğiniz komutlar yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra "Sorry" komutu da bulunuyor. Sorry komutu, hata yapan oyuncuların takım arkadaşlarından özür dileme nezaketini gösterebilmeleri için geldi ve bir süredir topluluk tarafından sıkça talep ediliyordu.

Kaplan, 32 Overwatch kahramanının tamamının yeni sesli komut seçeneklerine (toplam 26 seçenek) sahip olduğunu ve oyuncuların istediklerini İletişim Çarkına yerleştirilebileceğini belirtiyor. Yeni ses seçenekleri perşembe günü, test sunucularında yayınlanan bir yamanın parçası olarak geldi.

Overwatch'ın yeni güncellemesi, yeni seslerin yanı sıra kahraman dengelemeleri, workshop güncellemeleri, harita düzeltmeler ve özel oyunlar için yenilikler getiriyor. Blizzard'ın değişiklikleri ve yenilikleri detaylandırdığı yama notları sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Jeff Kaplan'ın Overwatch topluluğu için yeni sesleri detaylandırdığı video