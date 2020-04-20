Overwatch'un Yeni Karakteri Echo, Geçici Olarak Banlandı

2016'da piyasaya sürülüp hala milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükleyen Overwatch, geçtiğimiz günlerde Echo isimli yeni karakteri ile gündemdeydi. Şimdi yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkan oyunun geliştiricileri, Echo'nun bir hafta boyunca kullanılamayacağını açıkladılar.

Dünyadaki milyonlarca oyunseverin çok uzun zamandır severek oynadığı oyunlardan bir tanesi de Overwatch. 2016 yılında piyasaya sürülen oyun, birinci şahıs türünde takım tabanlı bir oyun. Oyunun arkasındaki şirket olan Blizzard Entertainment, oyunseverlerin Overwatch'a olan ilgisini sıcak tutabilmek adına önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de oyuna yaklaşık bir hafta önce eklenen "Echo" isimli bir karakter.

Overwatch hayranları, Echo isimli bu karakteri çok kısa bir süre içerisinde benimsediler. Ayrıca karakter, sunduğu özellikler açısından da oyuncular tarafından sık sık tercih edilmeye başlandı. Hatta son istatistiklere göre son bir haftada Overwatch'taki tüm karşılaşmaların yüzde 18.3'ünde Echo vardı. Ancak yapılan son açıklamalar, Echo hayranlarını üzecek türden oldu. Çünkü Echo, bir süre boyunca rekabetçi karşılaşmalarda kullanılamayacak.

Echo, bir hafta boyunca rekabetçi karşılaşmalarda kullanılamayacak

Yapılan açıklamalara göre oyunseverler, Echo'yu rekabetçi karşılaşmalarda 1 hafta boyunca kullanamayacaklar. Ancak geliştirici ekibin yasakladığı tek Overwatch karakteri Echo değil. Oyuncular, Echo'ya ek olarak Tracer, Orisa ve Moria'yı da Echo ile birlikte kullanamayacaklar. Bu noktada Tracer'ın da en az Echo kadar popüler olduğunu, Orisa'nın yasaklanmasının ise pek çok oyuncuya rahat bir nefes aldıracağını söylemek gerekiyor.

Overwatch'un yasaklı statüsüne giren tüm karakterleri

Moria, Overwatch oyuncularının son dönemlerde en çok tercih ettiği destek karakterlerinden bir tanesi. Ancak Ana isimli karakter de en az Moria kadar popüler. Hatta yüksek rütbeli rekabetçi maçlarda Ana, yüzde 77.9 gibi yüksek bir tercih oranına sahipti. Ancak Ana, tüm rekabetçi oyunlarda Moria'nın gerisinde kaldı ve bu durum, güçlü bir destek karakteri olan Moria'nın bu haftaki yasaklı karakter olmasına neden oldu.

Overwatch'un karakter yasaklaması bugün itibarıyla devreye girdi. Yani oyuncular, bugün itibarıyla Echo, Tracer, Orisa ve Moria'yı kullanamayacaklar. Overwatch'un bu yasaklaması, bir hafta devam edecek ve oyuncular, 27 Nisan itibarıyla bu karakterleri yeniden rekabetçi karşılaşmalarda tercih edebilecekler.