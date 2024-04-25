Hollywood yıldızı Owen Wilson, O.J. Simpson'ın masum gösterildiği bir filmde oynaması için gelen 12 milyon dolarlık teklifi reddetti.

Son otuz yılın belki de en magazin malzemesi hâline gelmiş olan cinayet davası olan O.J. Simpson davası defalarca kitaplara, dizilere, filmlere ve belgesellere konu oldu. Yeni bir filmde başrol teklif edilen Owen Wilson, 12 milyon doları ve rolü reddetti.

The Juice isimli filmin yapımcıları, 2000 yılında görülen kamu davasında Simpson'ın avukatlığını üstlenen Douglas McCann rolü için oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Her ne kadar Wilson'ın temsilcileri rolü beğense de Owen Wilson "O.J.'in cinayeti işlemediğini savunan bir filmde başrol oynayacağımı düşündüyseniz benimle dalga geçiyor olmalısınız." diyerek teklifi geri çevirdi.

O.J. Simpson davası nedir?

Amerikan futbolu oyuncusu O.J. Simpson, Buffalo Bills adlı takımın da en önemli oyuncularından biri olmuştu. Simpson, 1995 yılında eşi Nicole Brown Simpson ve Ron Goldman'ı öldürmekle suçlanmış ancak mahkemede ceza almamıştı. 1997 yılındaki davada "bilerek ölümlerine sebebiyet vermek" suçundan ceza alan Simpson, iki ismin ailelerine 33,5 milyon dolar ödemeye mahkum edilmişti. Televizyonlarda yayınlanan dava süreci oldukça magazinel bir hâl almış ve Kardashian ismini de meşhur etmişti. Zira Robert Kardashian, ilk cinayet davasında Simpson'ın avukatıydı.

"Satirik gerilim" türünde olacağı söylenen filmin yönetmeni Joshua Newton, Wilson'ın rolü reddetmesine rağmen McCann'ı oynaması için yeni bir aktör bulduklarını ifade etti.