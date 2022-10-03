Geçtiğimiz yıl Instagram hesabında kripto para reklamı paylaşan Kim Kardashian'a para cezası kesildi. Ayrıca Kardashian'ın üç yıl boyunca kripto para ile ilişkili reklam yapması yasaklandı.

Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden birisi olan Kim Kardashian, geçtiğimiz yıl paylaştığı kripto para reklamıyla büyük bir tartışma yaratmıştı. Kardashian ile Floyd Mayweather ve Paul Pierce gibi isimler, ‘EthereumMax’ adlı bir kripto para biriminin reklamını kendi kişisel Instagram hesaplarından paylaşmışlardı.

Bu paylaşımlar üzerine kripto para biriminin piyasaya değeri bir anda %632 oranında artmıştı. Söz konusu paylaşımlar üzerine inceleme başlatılırken bugün Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) önemli bir haber geldi. SEC, Kim Kardashian’a verilen cezayı açıkladı.

Kim Kardashian, kripto para reklamı nedeniyle 1,26 milyon dolar ceza aldı!

SEC tarafından paylaşılan duyuruya göre Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı EthereumMax (EMAX) reklamı nedeniyle 1 milyon 260 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca üç yıl boyunca herhangi bir kripto para ortaklığı yapmaktan alıkondu. Bununla birlikte SEC, Kardashian’ın reklam yapmak için 250 bin dolar para aldığını açıkladı. Cezanın gerekçesi ise şu şekilde belirtildi:

"Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün Kim Kardashian'a, reklam için aldığı ödemeyi açıklamadan EthereumMax tarafından sunulan ve satılan bir kripto varlık menkul kıymetini sosyal medyada lanse ettiği için suçlamada bulundu."

Öte yandan Kardashian, SEC’in vardığı sonuçları onaylayıp onaylamadığı konusunda bir bilgi sunmadı. Ünlü ismin sadece SEC ile ceza üzerine anlaşmaya vardığı paylaşıldı. Kardashian’ın aldığı cezanın 1 milyon doları aksiyonu sonucunda verilen ceza olurken geri kalan kısmı Kardashian'ın anlaşma kapsamında aldığı 250 bin dolar ve 10 bin dolar faiz idi.

Tüm bunların yanı sıra SEC başkanı Gary Gensler, kurumun resmi YouTube hesabından da bir uyarıda bulundu. Gensler, yatırımcıları bir şeye sadece influencerların reklam yapması nedeniyle yatırım yapmamaları konusunda uyardı.