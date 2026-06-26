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Oyun Bilgisayarınız Eve Hapsolmasın! 2.3 Kg Hafifliğindeki Casper Excalibur G915

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Oyun bilgisayarları genelde ağır, hantal, konduğu masadan hareket ettirilmeyen bilgisayarları olarak düşünülür. Excalibur G915, 2.3 kg'lik hafif tasarımı ve güçlü donanımıyla bu algıyı yıkıyor.

Oyun Bilgisayarınız Eve Hapsolmasın! 2.3 Kg Hafifliğindeki Casper Excalibur G915
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

Son Güncelleme: 26 Haziran 2026

Oyun bilgisayarları ağır yapıları yüzünden genellikle evden dışarı çıkamazlar ancak Excalibur G915 bu ezberi bozmak için tasarlandı. Yalnızca 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliğiyle sırt çantanızda varlığını neredeyse hissettirmeyen bu cihaz; akıllı turbo soğutma sistemi ve RGB aydınlatmalı klavyesiyle performansı dilediğiniz her yere taşımanıza olanak tanıyor.

İçerikten Görseller

Oyun Bilgisayarınız Eve Hapsolmasın! 2.3 Kg Hafifliğindeki Casper Excalibur G915
Adsız tasarım (4)
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Sürekli Seyahat Eden Oyuncular İçin Tasarım

Büyük ve hantal oyun bilgisayarlarını taşımak yorucu olabilir. Excalibur G915, 2.3 kilogramlık hafifliğiyle özellikle mobiliteyi ön planda tutan kullanıcıların imdadına yetişiyor. Günlük koşturmacada veya oyun buluşmalarına giderken Excalibur G915, uzun süreli taşımalarda bile konforunuzu bozmuyor. Sadece 20,5 mm inceliğinde olması da pratiklik sağlıyor çünkü bu sayede bilgisayarınız çantanızda minimal yer kaplarken masanızın üzerinde de şık bir duruş sergiliyor.

Ayrıca alüminyum tasarımı sayesinde cihaz oldukça dayanıklı ve uzun süreli sorunsuz kullanım vadediyor. Bu güce, şık bir görünüş eşlik ediyor.

Adsız tasarım (4)

Saatlerce Oyun Başından Kalkmayanlara Özel Soğutma

Uzun oyun seanslarında cihazın serin kalması performansı korumak adına oldukça önemlidir. Excalibur G915, Excalibur akıllı turbo soğutma sistemiyle oyunlarda hız kesmeden yola devam etmenizi sağlıyor. Sistemin yapısında bulunan %100 bakır alaşım, CPU ve GPU’yu tam kavrayarak ısıyı etkili bir şekilde dağıtıyor.

Aşağıdaki tabloda Excalibur G915'in soğutma sistemine dair ham verileri görebilirsiniz:

Soğutma Özelliği Casper Excalibur G915 Değerleri
Turbo Fan Sayısı 2 Adet
Bakır Isı Borusu 5 Adet
Fan Bıçağı 102 Adet (0.2 mm)
Soğutma Yüzey Alanı 140.000 mm²
Malzeme %100 Bakır Alaşım

Rekabetçi Ruhlar İçin Gelişmiş Klavye Deneyimi

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Oyun sırasında klavyenin tepkimesi ve algılama hızı reflekslerinizi doğrudan etkiler. Excalibur G915’in 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavyesi, kendi oyun tarzınıza ve bulunduğunuz ortama uygun renkleri seçmenize fırsat veriyor. Aksiyonun en yüksek olduğu ve aynı anda birden fazla tuşa basmanız gereken anlarda Excalibur G915'in anti-ghosting per-key özelliği devreye giriyor çünkü her tuşta ayrı ayrı geçerli olan bu yapı, bastığınız komutların eksiksiz algılanmasına imkan tanıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer oyun dünyasıyla hiç ilginiz yoksa, yüksek performans gerektiren grafik veya işlemci odaklı işler yapmıyorsanız ve sadece internette gezinip e-posta okumak için çok temel bir cihaz arıyorsanız; 2.3 kg ağırlığındaki ve tamamen oyuncuların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış donanımlara sahip Excalibur G915, günlük standart ofis işlemleriniz için donanım açısından ihtiyaç fazlası kalabilir.

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