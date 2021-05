Oyun Dünyasının Zirve Yaptığı Yıl: 2007

Giderek büyümeye ve gelişmeye devam eden oyun sektörü, 2007 yılında muhteşem bir patlama yaşadı. Bu patlama, o yıl piyasaya sürülen efsane oyunlarla gerçekleşti. Bazısı bugün bile devam eden oyun serilerinin ilk yapımları 2007 yılında piyasaya sürüldü. Bu oyunların birkaçını günümüzde bile oynamaya devam ediyor, tekrar tekrar bitiriyoruz.

Oyun dünyası her yıl yeni ve bir önceki yılın üstüne katan bir şekilde geliştirilen yapımlarla bizleri içine çekmeye devam ediyor. Fakat dürüst olmak gerekirse günümüzde büyük şirketlerin her yıl piyasaya sürdüğü oyunların en az biri, halen devam eden tek bir oyun serisinden oluyor. Örneği Ubisoft, 2019 yılı hariç tüm yıllarda yeni bir Assassin’s Creed oyunuyla karşımıza çıkmıştı.

Fakat oyun dünyasında bir yıl vardı ki birçok oyuncuya göre bu yıl, oyunlar için bir devrimdi: 2007. Bu yılda bahsettiğimiz Assassin’s Creed serisi dâhil olmak üzere günümüzde halen devam eden ya da bitmiş olmasına rağmen kalplerdeki yerini kimsenin dolduramadığı serilerin temelini atmış, daha önce tatmadığımız bir zevki bizlere sunmuştu. Bizler de bıkmadan bugün bile tekrar tekrar oynadığımız yapımların çıktığı 2007 yılına zaman makinesiyle bir dönelim dedik.

2007’ye gelmeden önce temeller atılıyor:

Bir önceki yıl, 2006 yılı, yine fazlasıyla hareketli bir yıldı. Bu yılda Battlefield 2142, Bully, Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent, Need for Speed: Carbon, Call of Duty 3, Gears of War, Just Cause, Hitman: Blood Money ve daha birçok sevilen yapım piyasaya sürülmüştü. Bu güzel yıl, efsane bir yılın habercisiydi.

2006 yılı, aynı zamanda tıpkı günümüzde yaşadığımız gibi oyun dünyasına ‘yeni nesil’ kavramı gelmişti. Sony ve Microsoft, Xbox 360 ve PlayStation 3 konsollarıyla sağlam rekabete girmişti. En önemlisi çok daha iyi donanımlarıyla bu oyun konsolları, konsollarda çok daha büyük ve zengin oyunlar görmemizi sağlayacaklardı.

2007 geldi, eğlence dünyası oyun sektörünün baskınlığını hissetti:

Oyun dünyasına gelen yeni teknolojilerle birlikte 2007 yılı kapıya dayandı. Activision, Microsoft, Ubisoft, 2K Games ve birçok oyun devi, az sonra bahsedeceğimiz efsane serileri başlattı. 2007 yılı, elde edilen rakamlarla da oyun dünyasının geçirdiği evrimi bir sonraki yıl gözler önüne serdi. Yıl boyunca 9,5 milyar dolarlık oyun satışı yapıldı. Yalnızca konsollara harcanan paraysa 9,35 milyar dolardı.

Dönemin ESA (Entertainment Software Association) CEO’su ve Başkanı Michael D. Gallagher, video oyun endüstrisinin 2007 yılında diğer tüm eğlence endüstrilerine fark attığını açıkladı. Gallagher, oyunların ne kadar çok sattığını açıklamak için de şöyle bir betimleme kullandı:

“Ortalama olarak yılın her gününün her saniyesinde 9 oyun satıldı.”

Oyun dünyası, 2007’de bir önceki yıla göre %28,4’lük bir büyüme elde etti. Film endüstrisinde bu büyüme oranı %1,8 olarak ölçüldü. Müzik endüstrisiyse aynı dönemde yaklaşık %10’luk bir değer kaybetti.

Peki, 2007 yılının bu kadar büyük bir başarı elde etmesini sağlayan, günümüzün temellerini atan o oyunlar ve dahası hangileriydi? Gelin, 2007’de çıkan, oyun dünyasının altın çağını yaşatan o oyunlara bir bakalım.

Bugünün oyun dünyasını yaratan 2007 çıkışlı oyunlar:

Günümüzün en büyük oyun serilerinden birisinin temeli atıldı: Assassin’s Creed:

2007’den bugüne kadar elde edilen 155 milyondan fazla satışın temel taşı. Ubisoft tarafından geliştirilen ve tüm platformlar için yayınlanan Assassin’s Creed, efsane bir hikâyesiyle efsane bir serinin fitilini yaktı. İlerleyen zamanlarda her yıl yeni bir oyunla karşımıza çıktı. Fakat serinin ilk oyunu olan bu oyun, oyuncular tarafından her yönüyle sevilmedi. Oyun, hikâyesi muhteşem olsa da bu hikâyeyi kendini tekrarlayan görevler şeklinde bize aktarıyordu. Yani oynanışta pek de çeşitlilik yoktu.

Steampunk türünün en iyi örneklerinden BioShock:

Zamanın 2K Boston stüdyosu tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanan BioShock, bir ütopyanın distopya haline geldiği sular altındaki bir dünyada geçiyor. Seri, üç ana oyunla 2013 yılında sona ermiş olsa da ilerleyen yıllarda Remastered olarak, yani günümüz grafiklerine kavuşturulmuş şekilde yeniden canlandırıldı. Seri, halen birçok sevene sahip.

Yıllar sonra bile bilgisayarları zorlayan Crysis:

Günümüzün “GTA V’i kaldırır mı?” sorusu, 2007 yılında Crysis’le soruluyordu. Crytek’in grafik anlamında devrim yarattığı Crysis, hikâyesiyle de ilerleyen yıllarda herkesi etkileyecek bir seri başlattı. Tabii oyun, birçoğumuzun nanoteknolojiye dair gelecek hayalleri de kurmasını sağladı.

Bilim kurguyu RPG'yle harmanlayan muhteşem Mass Effect:

Oyun dünyasında bilim kurgu oyunlarının yapı taşlarından biri olan Mass Effect, uzayda RPG oynamanıza, derin bir hikâyenin içinde yer almanıza imkân tanıyordu. Seri, 2010 yılındaki Mass Effect 2 ve 2012 yılındaki Mass Effect 3’le popüleritesini taçlandırdı. 2017’deki Andromeda’yla pek de iyi bir izlenim yaratmasa da seri, halen RPG severlerin uğrak noktalarından birisi.

Valve'ın beyninizi zorlayan oyunu Portal:

Valve’ın 2007’de piyasaya sürdüğü “The Orange Box” koleksiyonu, beş oyun içeriyordu. Bu oyunlardan birisiyse oyun dünyasına yeni bir oynanış mekaniği getiren Portal oldu. 2011 yılında çıkan Portal 2’yle şimdilik sonlanan seri, hem tek oyunculu hem çok oyunculu seçeneklerinde beynimizi zorlayan ve mizahımızı geliştiren, arkadaşlar arasında kimin daha zeki ve pratik olduğunu belirleyen bir deneyim sundu.

Günümüzün en büyük yapımlarından birinin temeli The Witcher:

Son olarak Cyberpunk 2077’yle karşımıza çıkan CD Projekt Red, tüm kariyerini bu oyunla başlattı. 2015 yılında çıkan The Witcher 3: Wild Hunt, şirketin günümüzün en değerli oyun şirketlerinden birisi olmasını sağlarken The Witcher serisinin ilk oyunu, Rivia’lı Geralt’ı tanıdığımız ilk oyundu. Oyun, eleştirmenlerden de iyi oylar topladı.

PlayStation özel oyunlarının en özellerinden Uncharted:

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony tarafından yayınlanan Uncharted, PlayStation özel oyunlarının en özellerinden biriydi. Bu oyunla birlikte PS3, PS4, PS Vita ve mobil platformlara toplamda 9 oyun kazandırıldı. Serinin son oyunuyla 2016’da buluştuk. Toplamda 41 milyondan fazla satan bu seri, tarihin en başarılıları arasına adını yazdırdı.

Bir kere değil, 10 kere değil, 100 kere de değil, bayağı bir kere bitirdiğimiz Call of Duty 4: Modern Warfare:

Geldik yılın en bomba ismine.. Daha önceki Call of Duty oyunlarıyla kalitesini ve kendini kanıtlayan Activision, bu kez kolları Infinity Ward’la birlikte sıvadı. Infinity Ward’ın ortaya koyduğu oyunsa bir başyapıt olarak tarihe geçti. Call of Duty’yi modern dünyaya taşıyan bu oyun, ikinci ve üçüncü Modern Warfare oyunlarının da çıkmasını sağladı. Ezbere bildiğiniz bölümleri yine oynayasınız gelmedi mi?

Her biri birbirinden eğlenceli 9 karakteriyle Team Fortress 2:

Valve’ın hangi oyununun kötü olduğunu gördük ki? The Orange Box’tan çıkan bir diğer oyun olan Team Fortress 2, dokuz yeni sanal arkadaş kazanmamızı sağladı. Oyundaki her bir karakterle bütünleştik, birbirinden farklı oyun modlarında beraber savaştık. TF2, günümüzde halen yüz binlerce oyuncusuyla oynanmaya devam ediyor.

Tüm bu oyunların yanı sıra 2007 yılında Super Mario Galaxy, Half Life 2: Episode Two, Halo 3, God of War II ve daha birçok başarılı yapım piyasaya sürüldü. İşin özü, 2007 yılı oyuncular için unutulmaz bir yıldı.