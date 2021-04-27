Efsane oyunlar bölüm 6 da Knight Online’ın neden efsane olduğunu inceleyeceğiz. KO hayatımıza girdiğinden beri neler değişti, bu oyun neden bu kadar önemli bir yere sahip ve bugün hala nasıl bu kadar popüler aslında tüm soruların yanıtları ortaya çıkacak.

6. bölüme geldiğimiz bu yazımızda aslında “Türk oyun sektörü” açısından Knight Online’ın efsaneliğini inceleceğiz. Bu oyun Türk oyun sektörünü inanılmaz bir noktaya getirdi, elbette dünyada da ciddi yankıları oldu ama bizim için çok başka önemli. Bildiğiniz üzere Türkiye’de Knight Online oldukça çalkantılı zamanlar geçirdi.

Noah System’in geliştirdiği Knight Online 10 Aralık 2002’de Türkiye’ye adım attı. Maksimum 65 seviye olabildiğiniz oyun internet kafelerin popüler olmasında büyük önem arz ediyor. İlk etapta Knight Empire olarak duyurulan oyun 2004’te Knight Online olunca tüm Türkiye’de bir anda zıplama yaşanmasına neden oldu. 2006 yılında oyun patlama yaşayıp hemen herkesin karakter açtığı ve ardından firmalar arasında gidip gelen bir oyuna şahit olacağız.

Ultima Online, MU Online ve EverQuest’e rakip doğuyor

Oyun aynı dönemde oldukça popüler olan Ultima Online, MU Online ve EverQuest’e bir anda rakip oldu. Özellikle World of Warcraft’ın dönem için bile oldukça pahalı olan aylık üyelik sisteminin aynında adeta cennetten bir bahçe yarattı denebilir. Saydığımız online oyunlardan zaten kafe oyunculuğu kültürü ve kafe guildleri yapısı oturmuşken bir anda oyuncuların “Dur be şöyle grafikleri daha iyi birde bunu deneyelim” demesinden dolayı oyun kısa sürede ilgi odağı oldu.

K2Network’ün oyun sunucularını büyütmesi, herkesin daha kolay oyuna bağlanmasını sağlamasıyla beraber bir anda “Knight’ın Altın Çağı’nı” başlatacaktı. Artık hemen herkes Knight Online oynuyor, kafelerde yer bulmakta zorlanıyor, Moradon’da civcivlerin fink atmasına neden oluyordu. Okuldan kaçan öğrenciler toplu halde KO oynuyordu bir düşünsenize. Sabah 9’da açılan birçok internet kafe artık 8 gibi kepenlerini kaldırmaya başlamıştı.

Civciv patlatacağım baba bir yardım eder misin?

20 levela kadar Selith’ten aldığımız görev sonrasında “Civciv patlatma” olarak adlandırılan süreci hatırlamayan var mı? 500K mis gibi para. İnsanlar 20’den 30’a geleceğim derken kendinden geçiyordu sırf bu yüzden. Seviye kasma olayının herkes için muazzam bir deneyime dönüşmesine neden olan civciv madalyonu sayesinde oyunda bizlere yardımcı olacak 500K’yı kazanıp havai fişeklerin patlamasına neden olmak… Hey yavrum hey.

Bu oyunun en kalabalık olduğu dönem elbette bu dönem. Etrafta birbirine yardım eden oldukça fazla insan vardı. Bugün ki gibi Moradon’u boş göremezdiniz. Hele ki silahlarına o zamandan + basmaya çalışanlar, yakanlar, üzülenler vb. oyuncular oyunun oldukça tatlış olmasına neden oluyorlardı.

MSN Koxp ve Apostle partileri

MSN Koxp’u kim buldu nasıl buldu bilemiyorum ancak muhtemelen Knight Online’da keşfedilmiş en garip şeydir. MSN Koxp açıp sonsuz kasan elemanların türemesine neden olan garip bir “bug” aslında. 2004 yılı sonrasında ortaya çıkan bu durum bir türlü fixlenememişti.

Bu arada Apostle partisi kurmak oldukça karizmatik bir iştir. “++++” yazan tipleri bolca görürsünüz. Apostle partisinde hem level, hem para hem de item kasmak mümkündü. Oyunda gerçekten 60+ olmak isteyen hemen herkes burada kasardı. Bu partinin tek sıkıntısı şu; Eğer ki hatayla birine haksızlık yapar, sıra bekleyen birini almazsanız birazdan bir Trol Warrior çekilebilir. Partinizi dağıtırlar sizi de hayattan soğuturlar. Çantanızda Exp taşlarından yoksa da kalktığınızda ciddi bir Exp kaybınız olur. Ah o Troll çeken adamlar ah…

Moradon’da dost, CZ’de düşman… Pelerin görevine alırım paranı ha…

Moradon’da beraber kastığınız o tatlı arkadaşlarınız bir anda CZ’de kalleş olabilirler. Kaçarken heal atmazlar, yardım etmezler, savaşırken sizi yolda bırakabilirler. Farklı partilerin PVP’lerinden dolayı ayağınıza dolanabilirler. Hatta karşı tarafta arkadaşları varsa sizin yerinizi satabilirler. Tam bir vur kaç konusu yani.

Yarın öbür gün clan kuracağınız tutar, arkadaşım deyip çağırırsınız pelerin görevine sizden para isterler. Neler neler ya. Aynı taraftayım diye çok güvenmeyin arkadaşlarınıza. Şu oyunda Karus oyuncularının birbirini partilerde baltaladığı kadar kim baltalamış? Sorarım sana ey okuyucu. Bununla beraber bu oyun sayesinde çok güzel arkadaşlıklar da kurulmuştur. Hala birbirleriyle görüşen oyuncular oldukça fazla.

Anahtarcı görevi, ciğerimi dağladın

7 anahtarı toplamak ne kadar zor olabilir? Evet gerçekten zor. Anahtar toplamak istersiniz sırası hatalı çıkar, sunucudan sunucuya geçersiniz. Anahtarcı yerinde yoktur. Görev sürekli hatalı lokasyon gösterir. Görevi vermeye gidersin NPC yerinde yoktur. O dönem için birde bu görev gerçekten hatalı. Günümüzde daha yeni fixlendi tamamen.

Biri de dememiş ki “Ya koskoca oyunda hatalı görev var şunu kaldıralım ya da anahtarcıları sabitleyelim.” Yok baba o acıyı çekeceksin. Sonuna kadar hissedeceksin o anahtarcıyı ki “yan char” açıp tekrar level kasma. Oyuncuya acı çektirmek için yapılmış muazzam bir görev. Tebrikler.

Knight Online’dan zengin olmak

Tataammm… Bu oyunun oyuncu sayısını arttıran en önemli özelliğine hoş geldiniz. Oyunda paranız mı var? İyi bir item mı düşürdünüz? Karakteriniz full gearlı mı? Ev, araba karşılığı hemen satın. Bu oyun nedeniyle ne paralar harcanıyordu ne evler ne arabalar gitti kim bilir. Günümüzde bile oyun Steam’e açıldığı halde hala tüm gelirini Knight Online üzerinden kazanan insanlar var.

GB sat, silah sat, neck sat. Sat satabildiğin kadar. Dönemin iyi internet kafe sahipleri sırf bu alım satımlara aracı olacak öyle para kazandılar ki artık bu işi Epin siteleri yapıyor. Hatta birçok Epin sitesi sahibi de eski internet kafeci. Şimdi düşünün ki Raptor düşürdünüz hadi birde çok şanslısınız +7 falan düştü. O akşam anne babanızla evde kutlama yapabilirsiniz, zira o dönem için tertemiz 1500 lira cepte.

Geyiklere kenarı bırakırsak, bu oyun Türk oyun sektörü için neden önemli?

Çok sevgili oyuncu dostlar, Knight Online konusunda o kadar çok geyik yapabiliriz ki hatta bu geyikler için yorumları lütfen kullanın sizde gönderin yayınlayalım. Ancak Knight Online Türk oyun sektörünün kökten değişmesini ve gelişmesini sağladı. Bugün popüler olan ve Silkroad, Metin2 gibi oyunların Türkiye’de lokal olarak yayınlanmasını sağladı.

İsmini vermeyelim Türkiye’nin en büyük oyun firmalarının açılmasını ve girişimlerin oyunlara yönelik yapılmasını da yine Knight sayesinde yaşadık. Girişimciler Türkiye’de oyundan para kazanılabileceğini gördüler. Bu arada çok kötü oyunlar geldi, çok iyi oyunlar geldi kapananlar tutunanlar oldu bunlar ayrı konular ama Türkiye’de oyun geliştirme ve oyun yapma fikirleri de buradan çıktı. Türk oyuncu pazarı ve oyuncuların oyunlara harcadıkları paralar Knight Online üzerinden istatistik edildi. Belki inanmayacaksınız ama Steam’in Türkiye’de Türkçe yayınlanmasının da en önemli nedenlerinden biri Knight Online’dır. Knight Online’ı 2004’te oynayan oyuncu olan ya da olmayan insanlardan dolayı (bu oyunu sadece para kazanmak için oynayanlar var bunlar oyuncu değil) büyük devler oyunlarını Türkçe yayınlamaya başladı.

Gerçekçi bir konsept üzerinden bakarsanız Ultima Online, World of Warcraft gibi oyunlar tam anlamıyla gamer işi. Ancak KO herkes için. Bu nedenle Knight Online aslında gerçekten Türkiye için efsane bir oyun oldu. Sizlerde lütfen yorumlarda görüşlerinizi belirtin ayrıca önümüzdeki hafta hangi oyunu yazmamızı istiyorsunuz bizlerle paylaşın.