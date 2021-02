Call of Duty 4: Modern Warfare’ı Hala Oynamak İçin 5 Neden

Çoğumuzun efsane olarak hatırladığı 14 yıllık Call of Duty 4: Moden Warfare'ı bugün hala neden oynamanız gerektiğini 5 maddede anlatıyoruz!

Call of Duty 4: Modern Warfare çoğu yıllanmış oyuncunun gözünde kelimenin tam anlamıyla bir efsane. 2007-2012 “Call of Duty altın çağı" olarak bilinen dönemin başlangıcını yapan ve kendisinden sonra gelecek her FPS oyun için bir standart belirleyen oyunun çıkışı üzerinden tam 14 yıl geçti.

Peki üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen orijinal Call of Duty oynanır mı? Sorunun cevabı kesinlikle evet! Neden evet olduğuna ise gelin hiç beklemeden madde madde hep beraber göz atalım.

Klasik Call of Duty mekaniklerinden ilk defa “modern” bir maceraya geçildi

Call of Duty serisinin başlangıç ve yükseliş yıllarında açıkça gözlenebilen bir şey vardı: Siz savaş alanında bir askersiniz ve savaş alanında sizler gibi binlerce asker var. Call of Duty: Modern Warfare da tam olarak kökünü buradan alarak açılıyor.

Yeni bir hikaye, yeni yüzler ve deneyimlerle gelen oyun ne kadar “Modern” olursa olsun, çoğumuzun alıştığı klasik Call of Duty tadını kaybetmemesi ile çekiyor.

“Modern Call of Duty” ve filmleri aratmayan başlangıç öyküsü

Call of Duty’yi yeni bir çağa taşıyan oyun, ton konusunda kendisinden önceki yapımlardan çok daha farklı bir yöne gidiyor. Modern Warfare öncesi “şanlı müttefik zaferlerini” anlatan Call of Duty serisinin bu oyunla beraber daha karanlık bir öyküye geçişine tanık oluyoruz.

Yıllara damgasını vurmuş olan “Elli bin insan burada yaşardı, artık hayalet bir şehir.” repliğiyle serinin yeni karakterini belirleyen Call of Duty: Modern Warfare, nükleer silahlar tarafından yok olan şehirler izlemek gibi yıllarca aklımızda kalacak deneyimler kazandırdı bizlere.

Bu yeni deneyimler sağlam yazılmış bir öyküyle harmanlanınca da yıllarca unutamadığımız bir hikaye çıkıyor ortaya. Bunun yanında sadece öykü değil karakterler konusunda da epey başarılı bir oyun var karşımızda. İyi ve kötü tüm karakterlerin birbirleri ile olan diyaloglarında doğal bir akış görüyoruz ve neredeyse hiçbir diyalog kasıntı veyahut saçma gelmiyor.

Bir oyun efsanesi olan efsanesi olan 'All Ghillied Up' görevi

Modern Warfare’ı düşünün desek çok eminiz aklınıza gelecek ilk imaj bu görevden olacaktır. Uzun otların arasında ağır ağır düşmanın kalbine ilerlemek, yanlış atılan bir adımın her şeyi mahvedeceği hissi… All Ghillied Up, kesinlikle Modern Warfare’ın adının tarihe altın harflerle yazılmasının en büyük sebeplerinden birisi.

Oyunun giriş bölümü, en az oyunun kendisi kadar sevildi

CQB(Close Quarter Combat) aslında oyunun ilk saniyesinde karşılaştığımız ve aslında epey dümdüz bize oyunu öğreten rehber bölümün adı. Bir oyunun efsane olmasında rehber bölüm ne pay oynuyor olabilir ki?

Call of Duty 4: Modern Warfare burada şahane ve inanılmaz minik bir eklentiyle bugün dahi yıllardır oynanan bir mod yaratmış. CQB’deki kronometrenin varlığı bölümü sadece bir rehber olmaktan çıkarıp inanılmaz rekabetçi bir alan haline getirmiş. CQB’ye gönül veren insanlar, Call of Duty 4: Modern Warfare üzerinde binlerce saat harcamış görünse de aslında bu vaktin neredeyse tamamını rehber bölümde harcıyorlar. Bir rehberin dahi ana oyundan bağımsız olarak kendisine bu kadar hayran toplayabilmesi gerçekten muazzam bir başarı.

Çok oyunculu modda devrim yaratması

Orijinal Modern Warfare serisinin dengelemeye olan yaklaşımı gerçekten takdire şayan. Dengelemeyi “Her şeyin limiti olsun, sürekli her şeyin hasarını kısıp çeşitli özelliklerini düşürelim.” olarak görmeyen Infinity Ward, bu tutumun tam aksine gitmiş. Oyundaki her şey inanılmaz güçlü. Hal böyle olunca da oyunda kullandığınız her silah ve alet şahane hissettiriyor, çünkü hepsi ölümcül güce sahip.

Aradan koca 14 yıl geçmiş olsa dahi Black Ops 2 ile beraber Call of Duty 4: Modern Warfare'ın çok oyunculu konusunda serinin en iyileri olduğunu düşünüyoruz. Bugün dahi birçok kez remasterlanmış “Rust” gibi efsanevi haritaları barındıran oyun, aynı zamanda bir multiplayer kültürü de yarattı.

MLG 420 No Scope gibi, Mountain Dew & Doritos kombosu gibi bugün bize internetin başından beri varmış gibi gelen "capslerin" çoğunu Call of Duty 4: Modern Warfare’ın çok oyunculu moduna borçluyuz.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) vs Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered (2016)

Modern Warfare oynamanın gerçekten keyifli ve hoş bir deneyim olduğu üzerinde anlaştıysak sıradaki en büyük soruya geçelim: Modern Warfare’ın orijinal versiyonunu mu oynanmalı yoksa Modern Warfare Remastered mi oynanmalı?

Orijinal oyunu oynamak remastered versiyonuna göre daha mantıklı. Zira 2016’da çıkan Remastered versiyon, ilk başta tek olarak yayımlanmak yerine sadece Infinity Warfare’ı satın alan kullanıcılara açılmıştı. Infinity Warfare aldığı ağır eleştiriler sebebiyle düşük satış rakamlarına ulaşınca, Modern Warfare Remastered’da da haliyle çok fazla oyuncu yoktu.

Oyunun tek sorunu ise oyuncu sayısı değildi, Call of Duty: Modern Warfare Remastered yeni bir teknolojiyle oyuncuların karşısına çıktı. Yeni teknoloji daha iyi grafikler, kaliteli sesler ve görsel efektler anlamına gelse de performans sorunları ve eski oyunda olmayan buglar, aslında Modern Warfare deneyimine zarar veriyordu.

Tahmin edebileceğiniz üzere hüsranla sonuçlanan bir çok multiplayer modu ortaya çıkardı Call of Duty: Modern Warfare Remastered için. Öte yandan tek oyunculu modda yenilenmiş sinematikler ve grafiklerlerle kendisini modern standartlara çıkaran Modern Warfare Remastered keyifli bir deneyim sunuyor.

Call of Duty 4: Modern Warfare, sinematik hikayesi, süper gaz multiplayerı, belirlediği endüstri standartlarıyla oyun tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir yapım. Her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir tecrübe olan bu oyunun değil 2021’de 2999’da dahi olsak oynanmasını öneririm.