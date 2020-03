Oyun Dünyası Etkinlikleri Corona Salgınından Etkileniyor

Corona virüsü salgınının yarattığı panik sürerken oyun şirketleri, dünya çapındaki büyük oyun etkinliklerinden çekildiğini açıklıyor. Çok sayıda etkinlik ya iptal edildi ya da ertelendi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 3.411 kişinin ölümüne neden olan ölümcül Corona virüsü (COVID-19) salgını panik yaratırken oyun endüstrisi de salgından bir hayli etkilendi. Tüm büyük oyun etkinlikleri, COVID-19 endişe nedeniyle ya iptal edildi ya da ertelendi.

Oyun şirketleri, çalışanlarını salgın tehlikesinden korumak için böyle bir karar alırken oyuncularsa bu konuda üzgün. İşte Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen ya da ertelenen oyun etkinliklerinin listesi.

1. Taipei Game Show (6 / 9 Şubat )

Taipei Game Show'un düzenleyicileri, 31 Ocak günü daha önceden katılımcılara ateş ölçümü ve maske hizmeti sağlayacaklarını duyurmalarını rağmen etkinliği belirsiz bir tarihe ertelediklerini duyurmuşlardı. Düzenleyiciler, komitenin erteleme kararı nedeniyle üzüntülerini bildirmiş, gerekçe olarak da Corona virüsü salgınını göstermişlerdi.

2. PAX East (27 Şubat / 1 Mart)

Sony, 19 Şubat'ta bir açıklama yaparak PAX East'e katılmayacağını duyurmuştu. Sony'nin düzenleyeceği etkinlikler arasında The Last of Us Part 2'nin ilk kamuya açık deneyimi de yer alıyordu. Capcom da 20 Şubat günü, geliştiricilerinin PAX East kapsamındaki Monster Hunter Festa'ya katılmayacağını açıkladı.

Square Enix, etkinliğe katılımın azaldığını açıklayarak Japon çalışanlarından kimsenin katılmayacağını söyledi. Final Fantasy'nin geliştirici ve hayran oturumu da iptal edildi ancak Square Enix'in diğer etkinlikleri planlandığı gibi yapıldı. 23 Şubat'ta Boston Belediye Başkanı Marty Walsh, Sony'ye çağrı yaparak PAX East'e katılmama kararını gözden geçirmesini istedi.

26 Şubat'taysa PUBG Corp. etkinliğe katılmayacağını açıkladı. Sky: Children of the Light and Journey'in geliştiricisi ThatGameCompany de Corona virüsü salgını nedeniyle etkinliğe katılmayacağını duyurdu.

3. South by Southwest (13 / 22 Mart)

Austin, Texas'ta düzenlenen ve hem oyun hem de film etkinliği olarak bilinen South by Southwest, salgına rağmen etkinliğin planlandığı gibi yapılacağını açıkladı. Bununla birlikte 2 Mart günü Facebook ve Twitter, etkinlikten çekildiğini ilan etti. Her iki şirket de çalışanlarının gerekli olmayan seyahatlerini askıya aldı.

3 Mart'ta Remedy de etkinlikten çekildi. Aynı gün Amazon Studios da etkinlikteki tüm aktivitelerini iptal ettiğini duyurdu. 4 Mart günüyse Apple etkinlikten çekildi. Ertesi gün Netflix ve WarnerMedia, etkinlikte yer almayacağını açıkladı.

4. Game Developers Conference (GDC) (16 / 20 Mart)

20 Şubat günü PlayStation ve Facebook Oculus, etkinlikteki tüm faaliyetlerini iptal ettiğini açıkladı. Etkinliğin organizatörleri, aynı gün alınacak önlemlerle başarılı bir etkinlik planlandığını söylese de 24 Şubat'ta Kojima Productions konferanstan çekildiğini duyurdu. Ertesi gün EA de GDC'ye katılmayacağını açıkladı.

27 Şubat'ta Unity, Microsoft Game Stack ve Epic Games de etkinliğe katılmaktan vaz geçtiklerini ilan etti. Aynı gün Iron Galaxy Studios da etkinlikten çekildi. Ertesi gün, Amazon'dan da çekilme haberi geldi. Aynı gün Activision Blizzard da konferansa katılmaktan vaz geçtiğini duyurdu. Nihayet 28 Şubat günü GDC organizatörleri etkinliğin iptal edildiğini ancak bu yaz sonunda konferansı yapmayı umduklarını açıkladılar.

5. EVE Fanfest (2 / 4 Nisan)

İzlandalı geliştirici CCP, Reykjavik merkezli EVE Fanfest'in iptal edildiğini 28 Şubat günü duyurdu.

6. TwitchCon Amsterdam (2 / 3 Mayıs)

6 Mart günü Twitch bir açıklama yaparak Amsterdam etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı ve bilet alanlarla para iadesi için temasa geçileceğini duyurdu.

7. F8 Conference (5 / 6 Mayıs)

27 Şubat'ta Facebook, geliştiriciler için düzenlediği kendi konferansını iptal etti.

8. E3 (9 / 11 Haziran)

E3'ün düzenleyicisi ESA, etkinlik planlamasının tam gaz sürdüğünü söyledi. ESA, fuara katılan herkesin sağlığı ve güvenliğinin kendileri için birincil önemde olacağını belirtti.

9. Gamescom (25 / 29 Ağustos)

Gamescom'un düzenleyicileri, etkinlik için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bununla birlikte bu etkinliğin yapılmasının planlandığı salondaki üç oturum ertelendi.