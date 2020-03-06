Corona Virüsü Teşhisi İçin Reddit Kullanılıyor

Bazı Reddit kullanıcıları, kendilerinde gördükleri hastalık belirtilerini sitede paylaşarak Corona virüsü kapıp kapmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu davranışların pek de akıllıca olmadığına dikkat çekiyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 3.411 kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü (COVID-19) paniğe neden olmaya devam ediyor. Son günlerde bazı internet kullanıcıları, Reddit üzerinde COVID-19'la enfekte olup olmadıklarını sorgulamaya başladı.

Şimdiye kadar 36 Reddit kullanıcısının bazı alt başlıklar altında "Corona virüs bana bulaştı mı?" sorusuna yanıt aradığı belirtiliyor. Kullanıcılar tarafından yollanan gönderilerin birçoğunda dile getirilen hastalık belirtileri, COVID-19'un neden olduğu hastalık belirtileriyle örtüşüyor. Bununla birlikte bu belirtiler, örneğin grip gibi başka hastalıkların da belirtisi olabilir. Kullanıcılardan biri; boğaz ağrısı, ateş, kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı ve öksürükten şikâyet etti.

Uzmanlar, internetten hastalık teşhisine sıcak bakmıyor:

Westmed Medical Group'tan Dr. Sandra Kesh, tıbbi eğitim almamış kişilerin bilgilerine güvenilmemesi gerektiğini, bu nedenle Reddit gibi internet sitelerinden, teşhis amacıyla yararlanılmamasını tavsiye etti. Kesh, Reddit'ten faydalanan bir grup insanın Corona virüsüyle enfekte olduğu hâlde yanlış yönlendirildiği için tıbbi yardım almayabileceğine ya da tam tersine, Corona virüsüyle enfekte olmadığı hâlde tıbbi yardım almak isteyerek sağlık kuruluşlarına aşırı yük bindireceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, çevrimiçi yöntemlerle COVID-19 yardımı almanın faydasız olduğunu çünkü bilindik viral enfeksiyonlarla Corona virüsünün neden olduğu hastalıklar arasında örtüşme olduğunu hatırlatıyorlar. Kesh, Corona virüsü salgınının ilk aşamalarında olduklarını ve enfeksiyon hakkında hâlâ çok az şey bilindiğini söyleyerek konu hakkındaki yanlış bilgilerin yayılmasının engellenmesinden Reddit'in sorumlu olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte Kesh, çevrimiçi platformların halk sağlığı bilgilendirmesi için verimli alanlar olabileceğini de kabul ediyor.

Reddit, konu hakkında açıklama yapmadı ancak sitenin bir temsilcisi, platformun "Ask-me-anything" ("Bana istediğini sor") bölümünde doktorlarla ve Corona virüsü uzmanlarıyla yapılacak bir oturumun duyurusunu yaptı. Kesh, virüsü kaptığını düşünenlerin ilk basamak sağlık hizmetlerine başvurmasını tavsiye ediyor. Kesh, sağlık sigortası ya da ilk basamak sağlık hizmetine erişimi olmayanların işlerinin zor olduğunuysa kabul ediyor.

Bunun yanı sıra ABD'deki Corona virüsü test kitlerinde yaşanan eksiklik de salgının kontrol altına alınması konusunda endişeleri artırıyor. Daha önce bu haftanın sonuna kadar 1 milyon testin hazır olacağı duyurulmuştu ancak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu süre zarfında 1 milyon testin hazır edilemeyeceğini söylemişti.