2006’dan beri hayatımızda olan Twitter, artık pek Twitter’a benzemiyor. Biliyorsunuz ki dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, platformu satın aldı ve aldığı günden bu yana da çeşitli şeyler deniyor.

Musk’ın yaptığı son yaramazlıklardan biri de Twitter’ın kuşunu kovalamak oldu. Neredeyse çıktığı günden bu yana gördüğümüz Twitter kuşu, artık yerini kocaman italik bir “X” harfine bıraktı.

Hatırlayanlarınız olacaktır Twitter’ın logosu ve meşhur kuşu daha önce pek çok kez değişti. Ancak Elon Musk’ın yaptığı kadar radikal bir değişiklik yalnızca bir kez yaşanmıştı. Ta ki günümüze kadar...

Twitter’a verilen ilk isim “Smssy”ydi ve resmi olmayan ilk logosu da şöyleydi:

Ancak bu isim, uygulama piyasaya sürülmeden önce değiştirildi. Yukarıda da görmüş olduğunuz “Twttr” yazılı logo resmi olarak hiç kullanılmadı.

İlk resmî logo ise hepimizin alışık olduğu fontla oluşturulmuş düz bir “Twitter” yazısıydı.

Şirket, yeni Twitter logosuna sahip olmasının hemen ardından Tasarımcı Simon Oxley’den küçük, açık mavi bir kuş tasarımı satın aldı. Bu kuş logosu, zamanla Twitter’ın sembolü haline gelecek kuşun ilk versiyonuydu:

Sembolik anlamının özgürlük olması, tarih boyunca pek çok kez iletişim aracı olarak kullanılmış olmaları sebebiyle Twitter’ın sembolünün de bir “kuş” olması oldukça mantıklı görünüyordu. Ancak bu kuşun bir anlamı daha vardı. NBA'in yıldız oyuncularından Larry Joe Bird’ün onuruna “Larry” ismi verilmişti.

Logoda yer almıyor olmasına rağmen Larry ismi verilen kuşun tasarımı oldukça önemliydi. İleride bir gün tek başına logo olabilmesi için birkaç fırın ekmek daha yemesi gerekiyordu. Bu sebeple önce 2007'de ardından 2009 ve 2010 yıllarında yeniden tasarlandı.

Bir sonraki logoda ise bu kez Larry de vardı.

Twitter, onu hatırladığımız son halini almadan önce birkaç tasarım daha değiştirdi. Yukarıda görmüş olduğunuz tasarım, 2010 ila 2012 yıllarında platformun logosuydu. Logoda şirket ismi yazılması hatırlayacağınız üzere bir hayli meşhur bir furyaydı. Nike, Pepsi, Starbucks ve daha pek çok marka bir dönem uzun bir süre logosunda marka ismine de yer verdi.

Twitter’da da durum tam olarak bu şekilde oldu. Önce platformun ismi, sonra hem ismi hem sembolü logoda yer aldı.

Nihai tasarıma geldiğimizde ise artık logoda yalnızca kuş kalmıştı.

Üstelik şimdiye kadarki en kuşa benzeyen kuş, 2012’de tasarlanan bu son logoydu. Öte yandan Twitter'ın son logosunda bir de isim değişikliği yapıldı ve "Kuş Larry" olan ismi "Twitter Kuşu" olarak güncellendi.

Twitter’ın ikonik kuşunu tasarlayan tasarımcılardan Martin Grasser, yaptığı paylaşımla hem tasarımına veda etti hem de bu tasarımın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

“Bugün, bu harika kuşa veda ediyoruz.

2012 yılında üç kişilik küçük bir ekip tafarından tasarlandı: Todd Waterbury, Angy Che ve Ben.

Logo neredeyse küçük bir “a” veya “e” gibi çok küçük boyutlarda, basit, dengeli ve okunaklı olacak şekilde tasarlandı.”

Martin Grasser, paylaşımının devamında Twitter’ın bir önceki kuş tasarımının daha çok “minik bir kaza” benzediğini ancak Jack Dorsey’in daha sade ve kuşa daha fazla benzeyen bir tasarım istediğini ekliyor. Dolayısıyla üç kişiden oluşan tasarım ekibi sade ve mükemmel kuşu yaratmayı amaçlamış.

Twitter'ın 11 yıl boyunca değişmeyecek olan logosunun ilk eskizleri şu şekildeydi:

Martin Grasser, Twitter'ın meşhur kuş logosunu tasarlamadan önce çok sayıda eskiz çizmiş. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın devamında da bu meşhur logonun ortaya çıktığı ilk eskizlerden bazılarını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Çizdiği eskizlerden son ikisi (yukarıdaki) ona nihai logo için ilham vermiş: Küçük, şişkin bir göbek ve kuşun yandan görünüşü. Twitter'ın yeni kuşu ortaya çıkmaya başlamıştı ancak tüm ekranlarda ve her boyutta düzgün bir kuş gibi görünebilmesi gerekiyordu.

Tasarım ekibi de Pepsi ve Apple'ın da yaptığı gibi; logoyu çemberler kullanarak oluşturmaya karar verdi. Neredeyse altın oranla oluşturulan 15 çember, üst üste yerleştirilerek kuşun tüm gövdesini oluşturdu. Kafası yukarıya doğru dönük, özgürlüğü ve iletişimi sembolize eden, her küçük ayrıntısı özenle tasarlanmış küçük mavi kuş... Twitter, bu logonun herkes tarafından kolayca anlaşılır olması ve tüm dünya tarafından tanınır hale gelmesi sebebiyle 11 yıl boyunca logoda hiçbir değişiklik yapmadı.

Tabii Elon Musk değiştirene kadar.

Twitter'ın uzun yıllardır aynı logoyu kullanmasının pek çok sebebi vardı. Logo neredeyse mükemmel şekilde altın orana uyumluydu, kolay anlaşılıyordu ve yaptığı çağrışımlar olumluydu. Üstelik herkes bunun "Twitter Kuşu" olduğunu biliyordu. Bu, bir markanın elde edebileceği en büyük başarılardan biri. Ancak Elon Musk, tüm dünyanın tanıdığı bu logoyu değiştirdi ve yerine "X" sembolü getirerek büyük bir tepki topladı. Biliyorsunuz ki kendisi "X" sembolünü bir türlü bırakmıyor fakat X harfinin Twitter'a da uğurlu gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Twitter'ın yeni logosuyla ilgili son gelişmelere aşağıdaki içeriklerimizden ulaşabilirsiniz:

Elon Musk'ın "X" sembolüne olan takıntısını anlattığımız içeriğimize de göz atabilirsiniz: