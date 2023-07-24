Elon Musk'ın en büyük hayali gerçekleşiyor, Twitter artık bir süper uygulama olan X'e dönüştü. Peki, X nedir, neler sunuyor?

Eylül 2022’de Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, aylardır beklenen köklü değişim yoluna girdi. Elon Musk’ın “X” adlı süper uygulama vizyonu çerçevesinde Twitter, X’e dönüştürülüyor.

Dönüşüm, 22 Temmuz 2023’te Elon Musk tarafından verilen ilk işaretlerle başladı. “Düzgün bir logo” tasarlanması halinde X’e geçişin yapılacağını açıkladı. 24 Temmuz’da ise bu dönüşüm resmen başladı. İşte Twitter’ın X’e dönüşmesinin baştan sona hikâyesi:

24 Temmuz TSİ 12.00: Twitter, resmen X oldu!

Twitter, 24 Temmuz TSİ 12.00 itibarıyla resmen dünyaya veda etti. Artık X'e dönüştü. Platformdaki Tweet ve benzeri eski ifadeler ise yer almaya devam ediyor. Ancak Twitter giriş ekranında ve uygulama içi logo bulunan alanlarda artık Twitter kuşu yerine X logosu görüyoruz.

X nedir? İşte Twitter CEO’sunun açıklamaları:

"X, fikirler, ürünler, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yaratan ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli sınırsız etkileşimin gelecekteki halidir. Yapay zekâ tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak.

Sevenleri ve eleştirenleri yıllarca Twitter'ı daha büyük hayaller kurmaya, daha hızlı yenilik yapmaya ve büyük potansiyelimizi gerçekleştirmeye itti. X, bunu ve daha fazlasını yapacak. X'in son 8 ayda hızlı lansmanlarımızla şekillendiğini görmeye başladık, ancak daha yeni başlıyoruz.

Bu dönüşümün kesinlikle bir sınırı yoktur. X, her şeyi sağlayabilecek bir platform olacak. Elon Musk ve ben X'i dünyaya getirmek için ekiplerimizle ve ortaklarımızın her biriyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

24 Temmuz - Twitter’ın resmi hesabının profil resmi ve adı değiştirildi!

X’in değişimindeki en somut hareket geldi. Twitter’ın platformdaki resmi hesabının adı ve profil resmi değiştirildi. Profil resmine X logosu, ad kısmına da X harfi koyuldu.

Öte yandan profilde bulunan bağlantı ve profilin kullanıcı adı Twitter olmaya devam ediyor. Şimdilik.

23 Temmuz - X.com, artık Twitter’a yönlendiriyor

"http://X.com şimdi https://twitter.com/'a yönlendiriyor. Geçici X logosu bugün daha sonra yayınlanacak."

23 Temmuz - X’in logosu belli oldu!

23 Temmuz - “Yeterince iyi bir logo gelirse…”

"Bu gece yeterince iyi bir X logosu gelirse, yarın dünya çapında canlıya çıkacağız."

23 Temmuz - Elon Musk: “Twitter kuşlarına yavaş yavaş veda edeceğiz”

"Yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve yavaş yavaş tüm kuşlara..."

Nedir bu X’in hikâyesi, Elon Musk’ın sevdası?

Elon Musk ve X arasındaki ilişki aslında Twitter satın alımından da önceye, hatta yıllar öncesine dayanıyor. Musk, Harris Fricker, Christopher Payne ve Ed Ho dörtlüsü, 1999 yılında çevrimiçi banka girişimi için “x.com” alan adını almıştı.

Bu girişim daha sonrasında PayPal’ı oluştururken x.com’un hakları da PayPal bünyesine geçmişti. Ancak 2017 yılında alan adı, Musk tarafından yeniden satın alınmıştı. Musk, bu satın alımın ardından “Benim için manevi değeri var.” sözlerini kullanmıştı.

Gel gelelim bu alan adının amacı ve geleceği ancak 2022 yılında, Musk’ın Twitter’dan bıkmasıyla başladı. İlk dedikodular, Musk’ın kendi platformunu kuracağı ve bunu x.com üzerine yerleştireceği üzerineydi.

Twitter satın alımı döneminde ise bu dedikodular daha da somutlaştı. Ancak bu kez Musk, Twitter’ı satın alıp x.com’a geçirmeyi planlıyordu. Bu hareket de 23 Temmuz itibarıyla gerçekleşmeye başladı.