Oyun Dünyasındaki En Büyük Veri Sızıntıları: İşte Sektörün Geleceğini Şekillendiren Olaylar!

Oyun dünyasında geçmişten bugüne sayısız veri sızıntısı yaşandı ama bazıları âdeta sektörün geleceğini baştan aşağı değiştirdi.

Video oyunları sadece eğlenceden ibaret sanıyorsanız yanılıyorsunuz çünkü bu sektör artık hackerların da iştahını kabartan devasa bir veri havuzu hâline geldi. Hackerların geçmişten bugüne oyun dünyasında yaptıkları hem geliştiricileri hem oyuncuları etkiledi.

Biz de bu içeriğimizde oyun tarihine damga vuran, forumlarda günlerce konuşulan ve geliştiricilere soğuk terler döktüren en büyük veri sızıntılarına yakından bakacağız.

GTA 6'da Rockstar Games’in büyük kâbusu

Oyun dünyasının belki de en çok beklenen yapımı olan GTA 6, ne yazık ki resmî duyurusundan önce hackerların hedefi oldu ve bu olay yakın tarihin en sansasyonel sızıntısı olarak kayıtlara geçti.

2022 yılında gerçekleşen bu olayda, henüz geliştirilme aşamasında olan oyunun 90’dan fazla videosu internete düştü. Sadece oyun içi görüntüler değil, aynı zamanda kaynak kodlarına dair hassas verilerin de çalındığı iddia edildi. Rockstar Games bu durumu büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirirken, sızıntıyı yapan kişinin birkaç gençten ibaret olduğu ortaya çıkınca şaşkınlık daha da arttı. Bu olay, devasa bütçelere sahip şirketlerin bile güvenlik duvarlarının ne kadar kırılgan olabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu.

PlayStation Network'taki 2011 kesintisi

PlayStation kullanıcılarının hâlâ tüylerini ürperten o meşhur 2011 olayı, oyun tarihinin en büyük ve en maliyetli siber saldırılarından biri olarak kabul ediliyor. Sony’nin PlayStation Network (PSN) servisine yapılan dış saldırı sonucunda yaklaşık 77 milyon kullanıcının kişisel bilgileri açığa çıktı. Bu sızıntı o kadar ciddiye alındı ki Sony, sistemi tam 23 gün boyunca kapalı tutmak zorunda kaldı.

Oyuncular haftalarca çevrimiçi oyunlara giremedi ve kredi kartı bilgilerinin çalınmış olma ihtimaliyle büyük bir panik yaşadı. Sony, bu dev krizin ardından kullanıcılardan özür dilemek amacıyla "Welcome Back" paketi adı altında ücretsiz oyunlar dağıtmak zorunda kaldı ancak güven kaybının telafisi oyun dağıtmak kadar kolay olmadı.

CD Projekt Red'e fidye yazılımı saldırısı

Cyberpunk 2077’nin sorunlu çıkışıyla zaten zor günler geçiren CD Projekt Red, 2021 yılında bir de fidye yazılımı saldırısıyla sarsıldı. Hackerlar, şirketin sunucularına sızarak Cyberpunk 2077, The Witcher 3 ve Gwent gibi popüler oyunların kaynak kodlarını ele geçirdiklerini duyurdu.

Saldırganlar şirketten fidye talep etti ancak CD Projekt Red bu talebi reddedince işler daha da karmaşık bir hâl aldı. Çalınan verilerin bir kısmı internetin karanlık köşelerinde açık artırmaya çıkarıldı. Bu olay, sadece oyunların kodlarının değil, şirket çalışanlarının kişisel bilgilerinin de tehlikede olduğu gerçeğini yüzümüze çarptı ve oyun geliştiricilerinin siber güvenlik önlemlerini ne kadar sıkı tutması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Twitch yayıncılarının kazançları ortaya döküldü

Canlı yayın platformu Twitch, 2021 yılında "tüm interneti" kapsadığı iddia edilen devasa bir sızıntıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 125 GB boyutundaki bu veri paketi, platformun kaynak kodlarından henüz yayınlanmamış projelere kadar her şeyi içeriyordu ancak asıl gürültüyü koparan kısım, ünlü yayıncıların platformdan kazandıkları paraların kuruşu kuruşuna listelenmesi oldu.

Bu sızıntı, yayıncılar ile izleyiciler arasında büyük tartışmalara yol açarken, platformun şifreleme algoritmalarının da ifşa olması güvenlik endişelerini zirveye taşıdı. Twitch kullanıcıları şifrelerini değiştirmeye çağırdı.

Nintendo hesaplarına yönelik saldırılar

Aile dostu imajıyla bilinen Nintendo da siber korsanların gazabından kaçamadı ve 2020 yılında ciddi bir veri ihlali yaşadı. Başlangıçta 160 bin olarak açıklanan ancak daha sonra 300 bine yakın olduğu belirtilen Nintendo Network ID hesabı, yetkisiz kişilerce ele geçirildi.

Saldırganlar, kullanıcıların hesaplarına girerek dijital oyunlar satın aldı ve PayPal hesaplarını kullandı. Nintendo, eski giriş yöntemlerini devre dışı bırakarak önlem almaya çalışsa da binlerce kullanıcı mağdur oldu.

Insomniac Games'in Wolverine sızıntısı

Yakın tarihin en üzücü ve kapsamlı sızıntılarından biri, Spider-Man oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Insomniac Games'in başına geldi. 2023 yılının sonlarında gerçekleşen bu siber saldırıda, stüdyonun üzerinde çalıştığı Wolverine oyununa dair neredeyse her şey internete saçıldı. Sadece oyunun hikâyesi veya karakter tasarımları değil, oynanabilir bir deneme sürümü bile sızdırıldı ki bu, geliştiriciler için tam bir kâbustu.

Sızıntı bununla da kalmadı, şirketin önümüzdeki on yıl boyunca çıkarmayı planladığı tüm oyun takvimi ve çalışanların pasaport bilgileri gibi çok hassas kişisel veriler de çalındı. Rhysida adlı fidye grubu tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, oyun basınının etik kuralları tartışmasına neden olurken, stüdyo çalışanları üzerinde büyük bir psikolojik baskı yarattı.

NVIDIA GeForce NOW'a gelecek oyunlar

NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW üzerinden gerçekleşen sızıntı, diğerlerinden biraz daha farklıydı çünkü bu bir "hack"ten ziyade sistemin içindeki verilerin açığa çıkmasıydı. Bir yazılımcının sistem dosyalarını kurcalaması sonucu ortaya çıkan devasa liste, oyun dünyasını âdeta bir kahine dönüştürdü.

Listede, o dönemde sadece PlayStation'a özel olan God of War gibi oyunların PC versiyonları ve henüz adı bile duyulmamış pek çok proje yer alıyordu. İlk başta herkes bu listenin spekülasyon olduğunu düşünse de zaman içinde listedeki oyunların teker teker duyurulması, bu sızıntının doğruluğunu kanıtladı. NVIDIA bu olayı "spekülatif başlıklar" olarak geçiştirmeye çalışsa da oyuncular için bu liste, gelecek yılların oyun takvimi hâline geldi.

Capcom'un başına gelen Resident Evil sürprizi

Japon oyun devi Capcom, 2020 yılında Ragnar Locker adlı bir grup tarafından büyük bir fidye yazılımı saldırısına uğradı ve şirketin neredeyse tüm sırları ifşa oldu. Bu sızıntının en can alıcı noktası, o sırada çıkışı merakla beklenen Resident Evil Village oyununun tüm senaryosunun, sonunun ve ara sahnelerinin internete düşmesiydi.

Oyuncular için büyük bir "spoiler" felaketi olan bu durum, oyunun sürpriz etkisini ciddi anlamda zedeledi. Ayrıca Monster Hunter serisi ve Ace Attorney gibi diğer popüler markaların gelecek planları da bu saldırıyla ortaya çıktı. Capcom fidye ödemeyi reddettiği için hackerlar şirketin iç yazışmalarını ve satış raporlarını da yayınlayarak kurumsal şeffaflığı zorla sağlamış oldular.

EA'in FIFA kaynak kodlarının sızdırılması

Spor oyunlarının devi EA de siber korsanların hedefi olmaktan kurtulamadı. Hackerlar, şirketin sunucularına girerek FIFA 21'in kaynak kodlarını ve şirketin oyun motoru olan Frostbite Engine'in araçlarını çaldıklarını iddia etti. Toplamda 780 GB boyutunda veri çaldığını belirten saldırganlar, bu bilgileri karaborsada satmaya çalıştı.

Bu sızıntı oyuncuların kişisel verilerini içermese de oyun dünyası için büyük bir risk taşıyordu çünkü Frostbite motoru, Battlefield'dan Need for Speed'e kadar pek çok oyunun temelini oluşturuyordu. Bu kodların rakip firmaların veya hile yazılımcılarının eline geçmesi ihtimali, EA için uzun süre baş ağrısı yaratan bir güvenlik krizi olarak kayıtlara geçti.

Peki sizce oyun sektörünü etkileyen en büyük veri sızıntısı hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.