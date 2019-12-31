Play Station 5'in Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

2020’ye girmemize sadece saatler kalmışken, önümüzdeki yılın sonbahar aylarında tanıtılması beklenen Sony PlayStation 5 ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. GitHub kaynaklı sızıntıda, heyecanla beklenen oyun konsolunun etkileyici özellikleri gün yüzüne çıktı.

2013 yılından bu yana hayatımızda olan ve bu süre zarfında inanılmaz bir satış başarısı elde eden PlayStation 4, yerini yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’e bırakmaya hazırlanıyor. Sony'nin yeni alametifarikası hakkında bugüne kadar pek çok gelişme yaşandı; ancak internette dolaşan iddiaların çok azı resmiyet kazandı.

Devam eden projelerin dahili test verilerini depoladığı GitHub merkezli yeni bir sızıntı dalgası, PlayStation 5’in teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Buna göre, yeni nesil oyun konsolu, sekiz çekirdekli Zen 2 Mimarisi ve 2.000MHz 36 özel Navi hesaplama birimine sahip GPU içeren bir işlemciye sahip olacak. Cihazda ayrıca, PS4 Pro'nun iki katı hızında GDDR6 bellek de göreceğiz.

GitHub merkezli yeni bir sızıntı, PlayStation 5'in özelliklerini ortaya çıkardı

Aynı sızıntıda, PS5’in saniyede 9.2 teraflop yapabildiği söyleniyor. Oysa ki, Xbox Series X'te bu rakamın 12.2 olduğu bildirilmişti. Eğer söz konusu teknik özellikler doğru çıkarsa, Microsoft’un oyun konsolu PS5’e kıyasla bir tık daha güçlü olabilir. Şimdiye kadar gördüğümüz bazı raporlar, Xbox Series X’in hard core oyuncuları hedef alacağı ve premium bir fiyat noktasına sahip olacağı yönündeydi. Buna ek olarak, Xbox Series X’in daha az güçlü bir başka varyantının da satışa sunulması bekleniyor.

Her halükarda, bu ve bundan önceki tüm iddiaların resmiyete kavuşup kavuşmayacağını görmek için beklemek zorundayız. PlayStation 5 için elimizde henüz kesinleşmiş bir tarih yok; ancak Sony, kısa süre önce yaptığı yaptığı açıklamada yeni nesil oyun konsolunu 2020’nin sonbahar aylarında tanıtacağını doğrulamıştı. PS5’in özellikleri, fiyatı ve oyunları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz.