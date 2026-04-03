SON DAKİKA: Oyun ve Sosyal Medya Platformlarının Yaş Doğrulamasını Nasıl Yapacağı Belli Oldu

Oyun ve sosyal medya platformlarıyla ilgili yeni yasa tasarısına göre bu platformlarda uygulanacak olan yaş doğrulama sisteminin nasıl çalışacağı gün yüzüne çıktı.

Son günlerdeki en büyük gündemimiz olan oyun ve sosyal medya yasası ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün ise Siber Güvenlik Başkanlığı temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre oyun ve sosyal medya platformlarında yaş doğrulama süreci, e-Devlet üzerinden geliştirilen yeni bir sistemle gerçekleştirilecek.

EngelliWeb'in aktardığına göre bu sistemin temelinde, kullanıcıya özel olarak oluşturulan ve “token” olarak adlandırılan dijital bir doğrulama anahtarı yer alacak.

Yaş doğrulama sistemi nasıl çalışacak?

Kullanıcılar e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra yaş bilgilerine dayanarak bir token oluşturacak. Bu token, herhangi bir kişisel veri içermeden yalnızca kullanıcının belirli bir yaş sınırının üzerinde olup olmadığını gösterecek şekilde tasarlanacak.

Örneğin bir platform için gerekli olan “15 yaşından büyük olma” şartı, bu token aracılığıyla doğrulanabilecek.

Yalnızca yaş bilgisine erişilebilecek

Sistemin en önemli özelliği, veri gizliliğini ön planda tutması. Platformlar kullanıcıların adı, doğum tarihi veya kimlik numarası gibi hassas bilgilere erişemeyecek. Bunun yerine yalnızca “yaş kriterini karşılıyor / karşılamıyor” şeklinde bir doğrulama sonucu görecek.

Bu da hem kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını sağlayacak hem de platformların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacak.

Peki siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz?