Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

SON DAKİKA: Oyun ve Sosyal Medya Platformlarının Yaş Doğrulamasını Nasıl Yapacağı Belli Oldu

Oyun ve sosyal medya platformlarıyla ilgili yeni yasa tasarısına göre bu platformlarda uygulanacak olan yaş doğrulama sisteminin nasıl çalışacağı gün yüzüne çıktı.

SON DAKİKA: Oyun ve Sosyal Medya Platformlarının Yaş Doğrulamasını Nasıl Yapacağı Belli Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son günlerdeki en büyük gündemimiz olan oyun ve sosyal medya yasası ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün ise Siber Güvenlik Başkanlığı temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre oyun ve sosyal medya platformlarında yaş doğrulama süreci, e-Devlet üzerinden geliştirilen yeni bir sistemle gerçekleştirilecek.

EngelliWeb'in aktardığına göre bu sistemin temelinde, kullanıcıya özel olarak oluşturulan ve “token” olarak adlandırılan dijital bir doğrulama anahtarı yer alacak.

İçerikten Görseller

SON DAKİKA: Oyun ve Sosyal Medya Platformlarının Yaş Doğrulamasını Nasıl Yapacağı Belli Oldu
Yaş doğrulama sistemi nasıl çalışacak?

Kullanıcılar e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra yaş bilgilerine dayanarak bir token oluşturacak. Bu token, herhangi bir kişisel veri içermeden yalnızca kullanıcının belirli bir yaş sınırının üzerinde olup olmadığını gösterecek şekilde tasarlanacak.

Örneğin bir platform için gerekli olan “15 yaşından büyük olma” şartı, bu token aracılığıyla doğrulanabilecek.

Yalnızca yaş bilgisine erişilebilecek

Sistemin en önemli özelliği, veri gizliliğini ön planda tutması. Platformlar kullanıcıların adı, doğum tarihi veya kimlik numarası gibi hassas bilgilere erişemeyecek. Bunun yerine yalnızca “yaş kriterini karşılıyor / karşılamıyor” şeklinde bir doğrulama sonucu görecek.

Bu da hem kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını sağlayacak hem de platformların yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacak.

Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler Oyun Yasası, TBMM Komisyonundan Geçti: İşte Kabul Edilen ve İptal Edilen Maddeler

Peki siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Yaşam Kategorisinde En Çok Okunanlar

Kosova-Türkiye Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Kosova-Türkiye Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Nerede Kaç Adet Radar Olduğunu Artık Haritada Görebileceksiniz (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Nerede Kaç Adet Radar Olduğunu Artık Haritada Görebileceksiniz (Nasıl Kullanacağınızı Anlattık)

Çin, Dünyanın İlk "10G" İnternet Bağlantısını Kullanıma Sundu

Çin, Dünyanın İlk "10G" İnternet Bağlantısını Kullanıma Sundu

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

624 Yıl Boyunca Hüküm Süren Osmanlı Devleti’nin Sırasıyla Tüm Padişahları ve Özellikleri

Uykunuz Kaçabilir: Google Haritalar’daki 38 Tuhaf Yer ve Koordinatları

Uykunuz Kaçabilir: Google Haritalar’daki 38 Tuhaf Yer ve Koordinatları

İnsanı Çileden Çıkarabilen ’Öksürüğe’ Ne İyi Gelir?

İnsanı Çileden Çıkarabilen ’Öksürüğe’ Ne İyi Gelir?

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com