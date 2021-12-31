Oyuncular İçin ‘Masaüstü El Masaj Aleti’ Geliştirildi

Japon bir şirket, oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir el masaj aleti geliştirdi. Çeşitli modlarıyla gerçek bir masaj deneyimi sunduğu iddia edilen cihaz, oyuncuların beklediği ürün olabilir mi?

Çoğu oyun tutkunu, bilgisayarlarının başına bir kez oturduklarında saatlerce kendilerini alamayıp oyun oynayabiliyorlar. Elbette o kadar saat tuşlara basmanın ardından eklemlerde ufak tefek ağrılar olabiliyor. Ancak bir şirket, belli ki bu ağrıları asıl öncelikleri haline getirmiş ve oyuncular için ‘masaüstü el masaj aleti’ geliştirmeye karar vermiş.

Fiziksel sporlarda mücadele eden atletler, antrenmanlarının yanı sıra düzenli olarak masaj ve terapi seanslarına da katılmakta. Bildiğiniz üzere artık toplu oyun yarışmaları da e-spor adı altında düzenleniyor. Oyuncular için ürettikleri mobilyalar ile ün kazanan Japon şirket Bauhütte de oyunculara bu ‘masaj ve terapi’ deneyimi sunacak bir cihaz geliştirdi.

Gerçek bir masaj deneyimi sunduğu iddia ediliyor:

2021 yılına damga vuran filmlerden biri olan Dune: Çöl Gezegeni’ndeki kutuyu andıran bu el masaj aletinin, içindeki ısı veren yumuşak kaplama sayesinde ‘gerçek bir masaj deneyimi’ sunduğunu iddia ediliyor. Bauhütte, masaj aletinin oyuna başlamadan önce ısınmak, oyun sırasında kan dolaşımını artırmak ve oyundan sonra da rahatlama etkisi yaratması için kullanılmasını tavsiye ediyor.

İçinde yer alan çeşitli modlarla masaj deneyiminin farklılaştırılabileceği belirtiliyor. Cihaz içerisinde ayrıca yalnızca parmaklara özel bir modun da yer aldığı bilgisi paylaşılıyor. Her ne kadar bu ürün oyunculara özel olarak tanıtılsa da geçtiğimiz yıllarda el masajı yapan çeşitli cihazlar piyasaya sürülmüştü. O nedenle bu ürünün tamamen yenilikçi olduğu söylenemez. Ancak Bauhütte’nin bu girişimi, oyun sektöründe yeni bir alanın daha oluşabileceğine işaret ediyor olabilir. Şirketin şu anda yalnızca Japonya’da satışa sunduğu el masaj aletinin 150 dolarlık bir fiyatı bulunuyor.

Peki siz bu el masaj aleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuncuların tam aradığı ürün mü yoksa para israfı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

El masaj aletinin görselleri: