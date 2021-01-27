Oyunfor, Ocak Ayında En Çok Satılan Hediye Kartını Açıkladı

Türkiye'de aktif olarak hizmet veren dijital oyun, e-pin ve hediye kartı mağazası Oyunfor, kullanıcıların ocak ayındaki istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar ocak ayında, en çok Google Play Store için sunulan hediye kartlarını satın aldılar. Ocak ayının en çok harcama yapılan oyunu ise PUBG Mobile oldu.

Ülkemizdeki oyunseverlerin hem oyun hem de oyun içinde kullandıkları sanal para birimlerini satın almak için sık sık ziyaret ettikleri Oyunfor, ocak ayının e-pin ve hediye kartı alımlarına dair istatistiklerini açıkladı. Oyunfor tarafından yapılan açıklamalara oyuncular, ocak ayında en çok Google Play Store'da kullanmak üzere satılan hediye kartlarını tercih ettiler. Oyunfor'a göre ocak ayında en çok ilgi gören oyun ise Tencent Games tarafından yayınlanan PUBG Mobile oldu.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre, ocak ayında en çok Google Play Store için sunulan hediye kartlarının satın alınması bir tesadüf değil. Kısa bir süre önce dijital ödeme aracı Epay ile bir anlaşma yaptıklarını belirten Dumanoğlu, bu anlaşma kapsamında da Google Play Store hediye kartı satışlarına başladıklarını, kullanıcılara 25 TL ila 250 TL aralığında değişebilen tutarlara sahip hediye kartı imkanı sunduklarını belirtti. İşte bu anlaşma, kullanıcıları ocak ayında Google Play Store hediye kartlarına yönlendirdi.

İşte ocak ayında en çok tercih edilen 10 e-pin ve Hediye Kartı türü

Google Play Hediye Kartı

PUBG Mobile UC E-Pin

Xbox Live Hediye Kartı

Gameforge E-Pin

Riot Pin

Steam Cüzdan Kodu

Roblox Hediye Kartı

Battlenet Hediye Kartı

iTunes Hediye Kartı

PlayStation Hediye Kartı

Oyunfor tarafından yapılan açıklamalara göre oyuncular, Google Play Store hediye kartlarından sonra en çok PUBG Mobile'ın sanal pirimi olan UC'ler için platformun yolunu tuttular. Sıralamanın üçüncü sırasında Xbox Live için kullanılabilen hediye kartları karşımıza çıkarken, dördüncü sırada ise Gameforge tarafından piyasaya sürülen Metin 2 gibi oyunlarda geçerli e-pinler yer aldı. Listenin beşinci sırasında ise League of Legends ve Valorant'ta harcanabilen Riot pinler bulunuyor.

Oyunfor'un açıkladığı listesinin altıncı sırasında Steam cüzdan kodları, yedinci sırasında ise Roblox hediye kartları bulunuyor. Sekizinci sıraya baktığımızda ise Blizzard tarafından piyasaya sürülen oyunlarda harcanmak üzere sanal kapara kartlarının alındığını görüyoruz. Dokuzuncu sırada iTunes harcamalarında kullanılan hediye kartları yer alırken onuncu sırada ise PlayStation Store'da kullanılabilen hediye kartları bulunuyor. Mehmet Dumanoğlu, kullanıcıların bu kart ve e-pinlere her geçen gün biraz daha fazla ilgi gösterdiklerini, bunun nedenlerinden bir tanesinin müşterilerine sundukları farklı ödeme yöntemleri, diğerinin ise mobil uygulama pazarının büyümesinden kaynaklandığını ifade ediyor.