Ücretli ortam oynatma hizmeti olarak hizmet veren Plex, oyun akış platformu "Plex Arcade"i duyurdu. Alıştıklarımızın aksine güncel oyunlara değil de retro oyunlara odaklanan Plex Arcade, 30 adet lisanslı atari oyununu bünyesinde barındırıyor.

Google Stadia ve NVIDIA GeForce NOW gibi çevrimiçi oyun akış hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. Akıllı telefonlar, televizyonlar ve web üzerinden ortam oynatma imkanı tanıyan ve dahili içeriklere sahip olan Plex isimli platform tarafından geliştirilen oyun akış hizmeti, "Plex Arcade” olarak isimlendiriliyor. Ancak bu oyun akış hizmeti, alıştıklarımızdan biraz daha farklı.

Oyun akış hizmetleri, daha çok güçlü sistem gereksinimleri gerektiren oyunlar için bir kaçış noktası. Zira bu hizmetlerden birine sahip olduğunuzda, piyasaya sürülen ve en güçlü sistemlere ihtiyaç duyan oyunlara erişebiliyorsunuz. Plex Arcade ise güncel oyunlar yerine, retro oyunlara odaklanıyor. Şu an için 30 adetle sınırlı olan retro oyunlar, özellikle de atari ile büyümüş kesimin ilgi göstereceği türden.

Oyun akış hizmeti ile Super Breakout oynamak

Plex Arcade'in geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalara göre, oyun oyun akış hizmetinde 3D Tic-Tac-Toe, Adventure, Alien Brigade, Aquaventure, Asteroids, Avalanche, Basketbrawl, Kırkayak, Combat, Dark Chambers, Desert Falcon, Fatal Run, Food Fight (Charley Chuck's), Gravitar, Haunted House, Human Cannonball, Lunar Battle, Lunar Lander, Major Havoc, Millipede, Missile Command, Motor Psycho, Ninja Golf, Outlaw, Planet Smashers, Radar Lock, Sky Diver, Sky Raider, Solaris ve Super Breakout isimli oyunlar bulunuyor. Atari oynayanlar, bu oyunların yarısından fazlasını çok iyi biliyorlar. Bu arada, şirket bu oyunları akış platformunda sunabilmek için Atari ile de ortaklık kurdu.

Plex Arcade hizmeti; Windows, mac, iOS, Android (TV'ler de dahil), tvOS işletim sistemleri ile Google Chrome üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar, cihazlarıyla uyumlu üçüncü taraf aksesuarları, atari oyunları oynamak için rahatlıkla kullanabiliyorlar. Plex yetkilileri ise Xbox One kumandası ya da Dualshock 4'ün, en performansı sunduğunu ifade ediyor.

Atari ve atariler için geliştirilmiş oyunlar günümüzün trendi olmasa da bu oyunlar da lisanslı şekilde oyunculara sunuldular. Bunun doğal bir sonucu olarak da Plex Arcade'i kullanmak isteyen oyuncuların, bir miktar ödeme yapmaları gerekiyor. Geliştirici ekip, hizmetin reklamını yapabilmek amacıyla 7 günlük ücretsiz deneme sürümü sunarken, bu sürenin sonunda ise aylık 2.99 dolar ya da 4.99 dolar olmak üzere iki farklı abonelik hizmeti sunuyor. Hizmetle ilgili detaylı bilgi sahibi olup atari oyunlarına yeniden ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.