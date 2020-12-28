Özel Tasarım Samsung Galaxy S21 Ultra Duyuruldu

Samsung henüz Galaxy S21 Ultra'yı tanıtmamış olsa da Caviar, özel tasarım versiyonunu duyurmuş durumda. Üstelik Caviar'ın altın kaplama Galaxy S21 Ultra'sı neredeyse ev fiyatına satışa çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesinin lansmanı için hazırlıklarını sürdürürken Rus lüks akıllı telefon ve aksesuar üreticisi Caviar, Samsung’un yeni Galaxy Unpacked etkinliğini beklemeden özel tasarım Galaxy S21 Ultra modelini gün yüzüne çıkardı.

Caviar’ın “GOLDEN 21” serisinin bir üyesi olan özel tasarım Galaxy S21 Ultra, altın ağırlıklı bir kaplamaya sahip. Cihazın boydan boya altın kaplamayla gelirken; altın kaplamanın üzerinde özel işleme “21” ibaresi bulunuyor.

Sızdırılan görsellere göre Samsung Galaxy S21 Ultra, cihazın gerçek anlamda sol üst köşesine yerleştirilmiş oldukça büyük bir kamera modülüne sahip olacak. Caviar, kamera modülü ile bir simetri oluşturmak için cihazın sağ altına ve sol üstüne ultra dayanıklı bir PVD kaplama ekliyor ve sağ alttaki boş kaplamaya Caviar logosunu ekliyor.

Galaxy S21 ailesi henüz tanıtılmadığından Galaxy S21 Ultra GOLDEN 21’in çıkış tarihi de henüz bilinmiyor. Ancak Caviar, 128 GB’lık versiyon için şimdiden 77.230 dolar yani yaklaşık 574.830 bin TL’lik bir fiyat açıklamış durumda.