Sinovac Aşısı, Omicron Varyantına Karşı Etkili mi?

Hong Kong'da Sinovac ve BioNTech'in koronavirüs aşılarının omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğuna dair bir araştırma yapıldı. Sonuçlar, özellikle de Sinovac'ın koronavirüs aşısı için korkutucu.

Tam da bitti derken yeniden endişelere yol açan koronavirüsün omicron isimli yeni varyantına ilişkin yeni bir araştırma yapıldı. Hong Kong'da yapılan araştırma, Türkiye'de de uygulanan Sinovac isimli şirketin COVID-19 aşısıyla ilgili de çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. Şu an için ortaya çıkan bulgular, Sinovac'ın koronavirüs aşısının omicrona karşı etkili olmadığını gösteriyor.

Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Departmanı'nın gerçekleştirdiği araştırma, CoronaVac isimli aşının kullanıldığı ülkeler için kritik önem arz ediyor. Zira bu araştırma, söz konusu aşının omicrona karşı ne kadar etkili olduğunun anlaşılması açısından bir ilk niteliğinde. Ancak sonuçlar hüsran... Zira Hong Kong'daki araştırmaya göre Sinovac'ın koronavirüs aşısı, omicrona karşı koyabilecek düzeyde antikor üretmiyor.

Araştırmaya dahil edilen 25 kişide 0 çekildi

Araştırma kapsamında CoronaVac aşısı uygulanan 25 kişinin antikor düzeylerine bakıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, araştırmaya dahil olan bir kişinin bile yeteri miktarda antikor üretemediği ifade edildi. Yani Sinovac'ın koronavirüs aşısı, ne yazık ki omicrona karşı etkisiz.

Hong Kong'daki araştırma, BioNTech aşısıyla ilgili de bazı sonuçları ortaya koydu. Uzmanlar, tıpkı CoronaVac'ta olduğu gibi BioNTech aşısı vurulmuş 25 kişiyi de antikorları bakımından incelediler. Yapılan çalışmalar sonucunda, yalnızca 5 kişinin vücudundaki antikor miktarının omicronu etkisiz hale getirebileceği tespit edildi. Bilim insanları "Yeni varyant ile daha uyumlu yeni jenerasyon bir aşı geliştirilene kadar, mümkün olan en kısa sürede üçüncü doz aşının yaptırılması tavsiye ediliyor." ifadelerini kullanarak, üçüncü doz vurgusu yaptılar.

Not: Araştırmanın 25 kişiyle yapılmış olmasının, araştırma sonuçlarının kısıtlı veri sunduğu anlamına gelmektedir. Türkiye'deki durumla ilgili son sözün Sağlık Bakanlığı tarafından söyleneceğini unutmamak gerek.