Türk bilim insanı, BioNTech’in kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Dr. Özlem Türeci, ABD merkezli bir televizyon programında COVID-19 aşısını her yıl olmak zorunda kalabileceğimizi belirtti.

Türkiye ve dünyada koronavirüs pandemisinde yayılma hızı artarak devam ediyor. BioNTech firmasının ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Dr. Özlem Türeci ABD merkezli bir televizyon programına katıldı. Programda ciddi açıklamalarda bulunan Türeci, COVID-19’un mevsimsel grip gibi olması durumunda her yıl aşılama yapılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde en geç 12 ay içerisinde 3. doz COVID-19 aşısı olunması gerekliliğini belirten Pfizer’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla’nın ardından Türeci’nin açıklamaları virüsün işleyişi konusunda insanları daha fazla endişelendiriyor. Aşıdan bir süre sonra virüse karşı bağışıklığın giderek azalması nedeniyle her yıl COVID-19 aşısı olmak zorunda kalabiliriz.

Bilinen en etkili aşı Biontech

Şu ana kadar uygulanan COVID-19 aşıları içerisinde en etkililerden birinin BioNTech olduğu biliniyor. mRNA aşılarının bilimsel olarak uzun vadede insan hayatını nasıl etkileyeceği bilinmezliğini korurken, pandemiyi birçok ülkede kıran en önemli faktör oldular. Bu anlamda BioNTech aşısı da mRNA aşılar arasındaki en etkilisi olarak biliniyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci geçtiğimiz günlerde Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı’na layık görüldüler. BioNTech aşısının çığır açan bir keşif olduğunun belirtildiği törende 21. yüzyılda yaşanan pandemi nedeniyle insanlığın daha fazla “aşı üretim kapasitesine” sahip olması gerekliliği vurgulandı. Küresel ısınma ve eriyen buzullardan dolayı tarih öncesi birçok virüsün ortaya çıkması söz konusu. Bu nedenle de COVID-19 pandemiye neden olan son virüs olmayacak gibi.