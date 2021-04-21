Ülkemizde COVID-19 vakalarının artışı, bugün de devam etti. Son 4 gündür 300’ün üzerinde olan ölüm sayısı daha da yükseldi. Verilerden yola çıkarak alınan kararla ABD, seyahat uyarı listesinde Türkiye’yi en riskli ülkeler kategorisine aldı.

COVID-19 salgınının Türkiye’deki durumu, gün geçtikçe kritikleşmeye devam ediyor. Alınan yeni önlemlere rağmen artış gösteren vaka ve ölüm sayısı hem yurt içi hem de yurt dışı otoriteleri endişeye sürüklüyor. Türkiye artık bir ülkenin seyahat edilmemesi tavsiye edilen ülkeler listesinde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 21 Nisan verilerine göre son 24 saatte 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. 362 kişi ise virüsten kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti. Son günlerde ölüm sayısının 300’ü geçtiği Türkiye, ABD’nin riskli ülkeler listesine eklendi.

'Seyahat etmeyin' kategorisinin yeni üyesi Türkiye oldu

Ülkemizde salgına yönelik önlemler farklı biçimlerde salgının başından beri uygulanıyor. En son getirilen kafe ve restoran gibi yerlerin kapatılması ve yeni yasak saatlerinin de bulunduğu yasakların artış seyrini biraz azaltması bekleniyordu. Ancak tam aksine vaka ve ölüm sayıları gittikçe artıyor. Son 4 gündür COVID-19 nedenli ölüm sayısı 300’ün üzerinde devam ediyor ve sayı gittikçe artıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarı listesini gözden geçirdi. Yaklaşık 100 ülkenin verilerinin güncellendiği listede Türkiye, “4. Seviye: Seyahat Etmeyin” kategorisinde yer aldı. Ülkemiz daha önce listedeki “3. Seviye: Seyahat Etme Planlarınızı Gözden Geçirin” kategorisinde yer alıyordu. Listede yüksek riskli olarak belirtilen ülkelerden bazıları Meksika, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya oldu.

Türkiye, İngiltere’ye uyguladığı kısıtlamayı kaldırıyor

Daha önce karşılıklı gidiş gelişin yasaklı olduğu Türkiye ve İngiltere’nin kısıtlamaları kaldırılıyor. İngiltere’nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alan Türkiye, İngiltere’den gelecek yolculara yönelik kısıtlamayı kaldırıyor. Ramazan yasaklarıyla birlikte Türkiye’deki vaka sayısının da azalması beklenirken her gün gözler, açıklanacak yeni verilere yöneliyor.