Pac-Man Geo, Android ve iOS İçin Yayınlandı

Bandai Namco'nun bir süre önce duyurduğu oyun Pac-Man Geo, iOS ve Android için yayınlandı. 170 farklı lokasyonda oynanabilen oyun, Google Haritalar altyapısı ile oyunculara gerçek bir harita deneyimi sunuyor.

Yaklaşık bir ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Bandai Namco'nun yeni Pac-Man oyununu duyurduğundan bahsetmiştik. "Pac-Man Geo" olarak isimlendirilen bu oyun, alıştıklarımızdan biraz farklıydı. Çünkü şirket, bu oyunun gerçek dünya koşullarına uyarlanarak oynanacağını açıklamıştı. Şimdiyse heyecan yaratan bu oyun iOS ve Android platformunda oynanabilir oldu.

Bandai Namco, Pac-Man Geo'nun 170 farklı lokasyonun harita verilerinin kullanılarak Pac-Man deneyiminin yaşanabileceğini söylemişti. Yayınlanan oyun, şirketin verdiği sözü tuttuğunu gösteriyor. Pac-Man efsanesi artık, dünyanın en ünlü meydanları, tarihi eserleri ve popüler lokasyonları çevresinde deneyimlenebiliyor.

Pac-Man Geo, Google Haritalar altyapısını kullanıyor. Oyuncular, seçtikleri lokasyonda oynamaya başladıkları oyunda, o lokasyona özel içerikler topluyor, hayaletlerden kaçmaya çalışabiliyorlar. Yalnız oynarken kazandığınız özel simge ve puanlar, şu an için harcanamıyor. Gelecek dönemlerde gelecek güncellemeler, oyunun kapsamını daha da genişletecek gibi görünüyor.

Oyun hem App Store hem de Google Play Store'da sevindirici boyutlara sahip. Oyuncular, bu oyunu Android ekosistemine indirirken 70 MB, iOS ekosistemine indirirken 112,6 MB harcıyorlar. Ancak oyunu indirip giriş yaptığınızda, yeni bir indirme daha yapılması gerektiğine dair bir uyarı alıyorsunuz. Bu uyarı kapsamında da yaklaşık 3 GB'lik ek indirme yapmanız isteniyor. Eğer Pac-Man Geo'yu hemen indirmek istiyorsanız, akıllı telefonunuzda fazladan 3 GB yer açmanızda fayda var. Oyunu, aşağıda bulunan bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz.