Ücretsiz Overwatch Olarak Anılan Paladins İçin 8 Taktik

Hi Rez Studios'un 2016 yılında piyasaya sürdüğü ücretsiz FPS oyunu Paladins, dünya genelinde binlerce oyuncu tarafından severek oynanıyor. Bu içeriğimizdeyse işinize yarayacağını düşündüğümüz en etkili Paladins taktiklerini bir araya getirdik.

Blizzard'ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü FPS oyunu Overwatch, dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Oyun, kendine has mekanikleri ve oynanışıyla kendini sevdirmeyi başarsa da ücretli olması birçok oyuncunun geri adım atmasına neden oluyor. Hal böyle olunca oyuncular da çareyi alternatif bir FPS oyunu aramakta buluyor.

Bu içeriğimizin konuğu olan Paladins ise Overwatch'a ücretsiz alternatif olabilecek bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hi Rez Studios'un 2016 yılında piyasaya sürdüğü Paladins, ücretsiz olmasının yanı sıra detaylı karakter işlemeleriyle ön plana çıkıyor. Biz de bu içeriğimizde sizler için "Paladins nasıl oynanır, kendimi nasıl geliştirebilirim?" sorularına yanıt olacak en etkili Paladins taktiklerine yakından bakacağız.

Paladins taktikleri:

Şampiyonları tanıyın.

Saldırı yeteneklerine karşı her zaman dikkatli olun:

Beklenmedik noktalardan saldırın.

Çatışmalara alan hasarıyla başlayın.

Düşmanların her zaman gövdesini hedef alın.

Zayıflatmaları kullanın.

En etkili deste dizilimlerini keşfedin.

Takım kompozisyonuna uyum gösterin.

Şampiyonları tanıyın:

Paladins karakterlerini tanıyarak oyunda büyük bir avantaj elde edebilirsiniz. Aslında en güçlü karakter diye bir şey olmasa da takımın ihtiyaçlarına göre seçeceğiniz bir şampiyon, o oyun için Paladins'teki en güçlü karaktere dönüşebilir. Elbette, bunu başarmanın sırrı oyunu çok oynamaktan geçiyor.

Düşman takımın seçimlerine aşina olarak çok daha iyi tercihler yapabilirsiniz. Şampiyon sınıflarından Tank (Front Line) daha çok düşman hasarlarını göğüslerken Hasarcılar (DPS) düşmanı öldürmeye yönelik şampiyonlardır. Bunların yanı sıra Destek (Support) veya Vurkaççılara (Flank) karşı da dikkatli olmanız gerekiyor.

Saldırı yeteneklerine karşı her zaman dikkatli olun:

Tüm Paladins karakterleri, sınıflarından bağımsız olarak saldırı yeteneklerine sahiptir. Bu noktada daha fazla düşman öldürebilmek için Alt-Ateş yetenekleriyle saldırı yeteneklerini harmanlamanız gerekiyor.

Bir örnek vermek gerekirse Ash, Tank sınıfından bir şampiyon olmasına karşın düşmanın üzerine koşmak ve onu yere sermek için Omuz Darbesi yeteneğini kullanır. Bu yetenek, Kuşatma Kalkanı ile harmanlanarak etkili saldırılar düzenlenebilir.

Beklenmedik noktalardan saldırın:

Paladins'teki çoğu harita, diğer FPS oyunlarına benzer bir düzeni takip eder: Nispeten küçük bir alanın iki karşıt ucunda iki spawn noktası. Eğer oyuna girdiğiniz gibi koşmaya başlarsanız muhtemelen düşmanla haritanın ortalarında bir yerlerde karşılaşırsınız. Ancak kanatlardan saldırmak çok daha etkili olabilir. Düşmanlara beklenmedik noktalardan saldırmak için kanatlardan açılabilir, hatta düşmanın spawn noktasının yakınlarına giderek onları arkalayabilirsiniz.

Çatışmalara alan hasarıyla başlayın:

Düşmana verilen hasarı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, çatışmalara alan hasarı veren yeteneklerle başlamanız gerek. Bazı Paladins şampiyonları, harika alan hasarı veren yeteneklere sahip. Bu şampiyonları öğrenip, takımın ihtiyaçlarına göre seçebilirsiniz.

Örneğin Tank sınıfından Ruckus'un Füze Rampası yeteneğiyle bir arada duran düşmanları dağılmaya zorlayabilirsiniz. Bir başka örnek olarak destek sınıfından Pip'in Patlayıcı Şişe yeteneğini gösterebiliriz. Bu yetenek her ne kadar alana az hasar verse de düşmanlara uyguladığı yavaşlatmayla takımınızın işini epey kolaylaştıracaktır.

Düşmanların her zaman gövdesini hedef alın:

Kafadan vuruşlar ne kadar tatmin edici olsa da yapılması zor vuruşlardır; hedefi ıskalarsanız düşmanınıza hamle şansı verirsiniz. Bu nedenle eğer çok net bir açınız yoksa her zaman düşmanların gövdesini hedef almaya çalışın. Bu şekilde hem düşman sağa sola hareket ederken vurma şansınızı artırır hem de daha fazla mermi isabet ettirebilirsiniz.

Zayıflatmaları kullanın:

Takım olarak düşmana verebileceğiniz hasar potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın yolu zayıflatmalardan geçiyor. Örneğin destek sınıfından Corvus, düşmanlara hem hasar veren hem de onları yavaşlatan bir Yansıtma çağırabilir. Benzer şekilde hasar sınıfından Octavia takım arkadaşlarını gizleyen, içinde kalan düşmanların hareket hızlarını ise düşüren 'Tahribat Alanı' yeteneğine sahip.

En etkili deste dizilimlerini keşfedin:

Diğer FPS oyunlarından farklı olarak Paladins, benzersiz bir deste sistemine sahip. Bu sayede tüm Paladins karakterleri, belirli sayıda kartı istatistik artışları, dolum süresi azaltma veya iyileştirme gibi özel güçlerle donatabilir. Dolayısıyla bir takım, aslında farklı donanımlara sahip birden fazla aynı şampiyona sahip olabilir. Bu noktada yapmanız gereken şeyse silah performansını ve verilen hasarı en üst düzeye çıkarmak olmalı.

Örneğin Viktor gibi hasar sınıfından şampiyonlar Predator (Nişangahı kullanırken can çalma) ve Compensator (Nişangahı kullanırken silahın geri tepmesini azaltma) gibi kartlarla savaş performansını artırabilir. Bu şekilde tüm sınıflar ve karakterler için size en uygun olan kartları deneyerek bulabilirsiniz.

Takım kompozisyonuna uyum gösterin:

Farklı pozisyonlar ve farklı beceriler içeren diğer tüm takım oyunlarında olduğu gibi Paladins'te de takım kompozisyonu, oyunu kazanmanın büyük bir bölümünü etkiliyor. Dereceli maçlarda tercih edilen takım kompozisyonları ise genellikle şu şekilde oluyor: 2 tank, şifacı, hasarcı ve vurkaççı. Ancak bu dizilimlerin karşı takıma göre değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.

İşinize yarayabileceğini düşündüğümüz Paladins taktiklerini listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Sizlerin de Paladins oynanışını geliştirmek için kullandığınız taktikler varsa bunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, daha fazla içerik için sitemizi takip edebilirsiniz.