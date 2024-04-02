Bir dönem büyük sansasyon yaratan ve dünya çapında büyük ilgi gören Palworld'ün oyuncu sayısı, 23 bin seviyelerine kadar düştü. Böylece en yüksek anlık oyuncu sayısına göre kayıp %99'a yaklamış oldu.

Resmî olarak Ocak ayında yayınlanan Palworld, bir anda Steam'i ve oyun dünyasını kasıp kavurmaya başlamıştı. "Çakma Pokemon" iddiaları ile gündeme gelen, oyun dünyasını âdeta ikiye bölen yapım, milyonlarla ifade edilen anlık oyuncu sayılarına da ulaşmıştı. Bu rüzgârla büyük atılım yapan oyun bahar ayarlarına gelirken eski ivmesini kaybetti.

Bir dönem oyuncu sayısı 2,1 milyonu bulan Palworld, dün akşam 23 bin oyuncuya kadar geriledi ki bu değil AAA yapımlar, indie oyunlar arasında bile öne çıkmak için yeterli bir sayı gibi gözükmüyor. Birkaç ay önce CS'nin rekorunu kıran, PUBG'nin rekorunu kırıp kıramayacağı tartışılan yapımın oyuncularını kaybetmesi aslında şaşırtıcı değil.

Palworld bitti, sıradaki!

"Pal" adı verilen yaratıkları yakalayarak onları dövüşlerde ya da üretimde kullandığımız bu açık dünya çok oyunculu yapım, oyuncuların gözünde artık "bitmiş" durumda çünkü oyunun erişilebilir bir sonu bulunuyor. Bu sona ulaşmayı başaran oyuncular da hâliyle yeni yapımlara şans vermeyi tercih ediyorlar.

Ulaştığı en yüksek oyuncu sayısı 2,1 milyon olarak kayıtlara geçen Palworld, SteamDB'ye göre bugün 23 binlere kadar düşen oyuncu sayısıya tüm zamanların en düşük oyuncu sayısına gerilemiş oldu. Bu da Palworld'ün oyuncu sayısının %98,88 düştüğü anlamına geliyor.

Palworld hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Palworld oynadınız mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.