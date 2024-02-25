Oyun dünyasına âdeta bomba gibi düşen Palworld, geçen bir ayın ardından eş zamanlı oyuncu sayısının %84'ünü kaybetti. Kimilerine göre sönmeye hazır bir balon olan oyun için bu ne anlama geliyor?

Yaklaşık bir ay önce tanıştığımız Palworld, anlık 2,1 milyon oyuncuya ulaşarak Counter-Strike 2'nin rekorunu dahi kırmış ve Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip 2. oyunu olmuştu.

Bir anda oyun dünyasının en çok konuşulan oyunu olan Palworld, yarattığı Pokemon benzeri evren ile hem Pokemon aşıklarını hem de hayatta kalma türünü seven tüm oyuncuları kendine bağlamayı başarmıştı.

Eş zamanlı oyuncu sayısı 350 bin seviyesine geriledi

Bu da 2.1 milyon ile rekor kıran oyunun anlık oyuncularının yaklaşık %80'ini kaybettiği anlamına geliyor. Ancak açıkçası bu beklenen bir şeydi çünkü oyunun 2 milyon gibi rekor bir sayıyı koruması zaten gerçekçi değil.

Yine de 350 bin seviyesini geçen bir ayın ardından koruyor olması, oyunun kendine sabit bir kitle yakalamayı başardığı anlamına geliyor. Öyle ki Palworld halen ilk 5'te yer alıyor. Tabii ki bunun ne kadar devam edeceğini kestirmek mümkün değil ancak en azından Palworld için ''balon'' demek, oyuna haksızlık etmek olacaktır orası kesin.

Üstelik oyun ilerleyen süreçte de çeşitli güncellemeler almaya, yeniliklerle zenginleşmeye devam edecek. Örneğin oyuna çok daha fazla Pal ve ekipman geleceği biliniyor. Bakalım bu tür adımlar gelecekte oyuna ne gibi etkiler sağlayacak...