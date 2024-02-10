Çok kısa sürede büyük kitlelere hitap etmeyi başaran Palworld, yarın yokmuş gibi çalışan arayışına girdi.

Geçtiğimiz haftalarda erken erişim olarak oyunseverlerle buluşan Palworld, yayımlanır yayımlanmaz oyun dünyasının bir numaralı gündemi olmuştu. Oyuncu sayısı inanılmaz bir ivmeyle yükselen Palworld, anlık 2,1 milyon oyuncuya ulaşarak Counter-Strike 2'nin rekorunu dahi kırmış ve Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına sahip 2. oyunu olmuştu.

Bunun bedeli olarak da sunucu masrafının her ay yarım milyon dolara ulaştığını gördük. Popüler olması sayesinde bunun üstesinden gelebilen oyun, geliştirici ekibin söylediğine göre her telden çalışana ihtiyaç duyuyor. Ekip, söz konusu duyurusunu X hesabı üzerinden yaptı.

Planlama ve mühendislik pozisyonları öncelikli.

Ekibin Japonca yaptığı paylaşımın çevirisi şu şekilde:

“Palworld'de yapmak istediğimiz çok şey var ama ciddi anlamda çalışan eksiğimiz var! ! ! Tüm pozisyonlar için işe alım yapıyoruz, ancak özellikle planlama/mühendislik pozisyonlarında çalışma arkadaşları arıyoruz! Hangi oyun motorunda tecrübeli olduğunuz fark etmeksizin tamamen yeni bir oyun yaratmakla ilgileniyorsanız lütfen başvurun! !”

Ocak ayının sonunda, Steam ve Xbox platformlarında toplam 19 milyonu aşkın oyuncuya ulaşan oyun, çok kısa bir sürede bu sayıya ulaşmıştı. Palworld’de yer alan ve 1800’leri anımsatan çalışma şartlarına kıyasla oldukça esnek saatlerin sunulduğu bu şirkette şansınızı deneyebilirsiniz. Fakat Tweet’in kendisinden de çıkarabileceğimiz üzere Japonca bilmek ve Japonya’da ikamet etmek büyük artılar olacak gibi görünüyor.

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