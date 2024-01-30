"Palworld nasıl oynanır?" cümlesi bu aralar oyun camiasında revaçta. Kendine oyuncu kitlesi yakalamayı başaran Palworld, nasıl oynanacağı konusunda pek çok soruyu içerisinde barındırıyor. Ancak merak etmeyin, biz sizler için Palworld oynanış rehberi hazırladık.

Palworld’e ilk başladığınızda afallayabilirsiniz çünkü biz ne yapacağımızı bilememiştik. Oyuna ilk girdiğinizde elinizde sadece birkaç temel araç ve keşfedilmemiş kocaman bir açık dünya olacak.

Sağda solda ise hoplayan zıplayan "Pal" adı verilen Pokemon benzeri yaratıklarla karşılaşacaksınız ve onları yakalamak için Pal Küreleri kullanacaksınız.

Aynı zamanda üs baskınlarına da dikkat etmeniz gerekecek çünkü sizlere saldırabilir veya üssünüzü yağmalayabilirler. Anlayacağınız, oyunda birçok detay bulunduruyor.

Biz de Palworld’de usta bir oyuncu olabilmeniz için bazı ipuçları ve püf noktaları yazmayı düşündük ve sizlere bir rehber hazırladık.

Bu rehberde, "Palworld nasıl oynanır?" sorusuna, Palworld detaylı oynanış rehberi hazırlayarak cevap vereceğiz ve gün geçtikçe bu rehbere birçok bilgi eklemeye devam edeceğiz. Şimdi gelin, Palworld'de en temel şeylerden başlayalım:

Palworld'ü nasıl oynamak istiyorsanız, dünya ayarlarınızı ona göre şekillendirin.

Palworld’de, dünyanızı ilk oluşturduğunuzda (ve her giriş yaptığınızda) dünya ayarlarınızı istediğiniz gibi yapabilir ve değiştirebilirsiniz. Tabii bu dediklerimiz herhangi bir sunucuya girmeden tek başınıza (singleplayer) oynayacağınız oyun için geçerli.

Zorluk ayarları kısmında "Özel (Custom)" seçeneğini seçerseniz, kazanacağınız tecrübe (EXP) miktarını, öldüğünüzde tüm eşyalarınızı düşürüp düşürmeyeceğinizi ve daha birçok küçük oyun ögesini değiştirebilirsiniz.

Eğer Palworld’ü ilk kez oynuyorsanız, öldüğünüzde tüm eşyalarınızı düşürme ayarını kapatmanızı öneririz. Böylece öldüğünüzde hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ayrıca kazanılan tecrübe miktarını arttırarak seviye atlamayı kolaylaştırabilirsiniz.

Seçimlerinize göre oyunun zorluğunu arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Yeni başlayan biri olarak başlangıçta oyunu öğrenmek adına kolay zorluk seviyesi ile başlayıp daha keyifli bir oyun zevki yaşayabilirsiniz.

Palworld oyununda seviye (level) atlamak ilk önceliğiniz olsun.

Palworld’de, seviye atlamak çok önemlidir. Üs seviyeniz (base level) ve takımınızdaki Pal'lerin seviyesi oyunun önemli faktörlerinden bazılarıdır. Üs seviyeniz ne kadar yüksek olursa dünyanın farklı yerlerine o kadar çok üs kurabilirsiniz.

Ayrıca sizin ve Pal takımınızın seviyesi ne kadar yüksek olursa daha zorlu, büyük ve etkileyici düşmanlarla (Jetragon gibi patron seviyesi Pal’ler dahil) başa çıkmanız o kadar kolay olur.

Ek olarak seviyenizin, Pal’lerin seviyesiyle de aynı olmasına dikkat etmelisiniz; aksi takdirde onları savaşta komuta etmek zor olabilir.

Yani kısaca temel olarak seviyenizi sürekli yükseltmek, Palworld’deki zamanınızı daha sorunsuz hâle getirecek ve sizlere daha fazla fırsatlar sunacaktır.

Palworld oyununda Pal nasıl yakalanır?

Palworld’de, -Pokemon öhm- Pal yakalamak oyunun ana mekaniklerinden biri. Pal'lerinizle birlikte savaşmak bir yana üslerinizde çalıştıracak kölelere de ihtiyacımız var.

İleride yapabileceğiniz makinelerin bazıları da çok sayıda Pal gerektiriyor. Doğal olarak bu Pal’leri yakalama şansınızı arttırmak isteyebilirsiniz?

Peki Pal yakalama oranı nasıl arttırılır?

Adım #1: Pal Küresi atmadan önce Pal’lere yaklaşın.

Pal Küresi atmadan önce Pal’lere yaklaşın. Adım #2: Yakalamadan önce Pal'lerin canını düşürün.

Yakalamadan önce Pal'lerin canını düşürün. Adım #3: Pal'leri arkadan yakalamaya çalışın.

Pal'leri arkadan yakalamaya çalışın. Adım #4: Lifemunk Effige heykelini güçlendirin.

Lifemunk Effige heykelini güçlendirin. Adım #5: Daha iyi Pal Küreleri kullanın.

Adım #1: Pal Küresi atmadan önce Pal’lere yaklaşın.

Böylelikle Pal'lerin kaçma ihtimalini veya Pal Küresi'nin herhangi bir engele takılıp sekip kaçma ihtimalini azaltacaktır.

Adım #2: Yakalamadan önce Pal'lerin canını düşürün.

Pokemon oyunlarındaki gibi, yakalamadan önce yaratıkların canını düşürmek tahmin edeceğiniz üzere burada da işe yarıyor.

Adım #3: Pal'leri arkadan yakalamaya çalışın.

Bir Pal’i arkadan Pal Küresi ile vurduğunuzda, yakalama oranınızda bir yüzde bonusu olur.

Adım #4: Lifemunk Effige heykelini güçlendirin.

Ne kadar çok güçlendiriseniz o kadar Pal yakalama gücünüz artacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca yeşil renkte parlayan effige'leri arayın.

Adım #5: Daha iyi Pal Küreleri kullanın.

Bunları Teknoloji menüsünde, Küre Tezgahları'nda veya Küre Hattı Fabrikaları'nda üretebilirsiniz.

Ayrıca yakaladığınız her Pal türünün ilk 10 tanesi için daha fazla tecrübe puanı (EXP) kazanacağınızı da belirtelim.

Bu ipuçlarını uygulayarak Pal Küreleri'nizi boşa harcamanızı en aza indirip mümkün olduğunca daha çok Pal yakalayabilirsiniz.

Palworld'de en iyi üs (base) nereye kurulur?

Palworld'ün bel kemiği, üssünüzdür. Bir Palbox yerleştirerek hemen üs kurabilirsiniz.

Üs kurarken dikkate almanız gereken şeyler:

Hızlı seyahat konumuna yakın mı kurmalıyız, yoksa uzak mı?

Üssümüzü kurduğumuz arazi açık ve düz olmalı.

Zorlu dünya boss'larına çok yakın mı, uzak mı olmalı?

Hangi doğal kaynaklara yakın olmalı?

Hızlı seyehat konumuna yakın mı kurmalıyız, yoksa uzak mı?

Üslerinizi aynı zamanda hızlı seyahat noktaları olarak da sayabilirsiniz. Bu nedenle haritadaki hareket kabiliyetinizi artırmak için onlardan uzak konumlara yerleştirmek sizler için kullanışlı olacaktır.

Üssümüzü kurduğumuz arazi açık ve düz olmalı.

Estetik açıdan daha hoş olmasının yanı sıra büyük eşyalar yerleştirirken ve yapılar inşa ederken arazini düz ve açık olması size köstek olmaktan çok destek olacaktır.

Zorlu dünya boss'larına çok yakın mı, uzak mı olmalı?

İlk üssünüz için olası bir nokta, başlangıç konumunun yakınındaki Mammorest yumurtasının yakınlarıdır; ancak bu, potansiyel olarak tehlikelidir. Başıboş bir atış, boss'u kızdıracak ve muhtemelen üssünüze girmelerine neden olacak, potansiyel olarak yapılarınızı harap edecek ve Pal'lerinizi bayıltacaktır.

Hangi doğal kaynaklara yakın olmalı?

Kaynaklar siz onları kestikçe veya kırdıkça yeniden doğarlar. Sizin de üssünüzde çok fazla zaman geçirdiğinizi varsayarsak; cevher, sülfür veya paldium düğümlerine yakın yerleştirmek uzun vadede çok uygun olacaktır.

Bu noktaları her ne kadar dikkate almanız gerekse de üslerinizin kalıcı olacağını düşünmeyin çünkü Palbox'lar yıkılabilirler.

Palworld oyununda baskınlara (raid'lere) karşı üssünüzü (base'inizi) nasıl korursunuz?

Palword'de periyodik olarak başka Pal'ler tarafından saldırıya uğrayacaksınız. Merak etmeyin, genelde böyle bir olay gerçekleşmeden kısa bir süre önce size bir uyarı verilecek.

Bu saldırılara karşı savunmaya yardımcı olmak için inşa edebileceğiniz Kum Torbaları ve Ayı Tuzakları gibi ögeler var ancak muhtemelen bir süre bunlara sahip olmayacaksınız.

Üssünüzü savunmanızın başlangıçta en harika bir yolu, bu saldırılar gerçekleşmeden hemen önce uyarı aldığınız gibi çalışan tüm işçi Pal'lerinizi, savaşlar için sık sık kullandığınız bir Pal ekibinizi ile yer değiştirmektir.

Bu şekilde Pal çağırma sınırını aşabilir ve üssünüzü en iyi savaşçılarınızla savunabilirsiniz.

Bu yazdıklarımız dışında üs kurduğunuzda, düşman gruplarının baskınlarına da maruz kalabilirsiniz. Bu baskınlarla üssünüzü yağmalayabilir, Pal’lerinizi kaçırabilir, öldürebilir veya sizlere zarar verebilirler. Bu yüzden üssünüzü savunmak için bazı önlemler almanız gerekir.

Palworld'de baskınlara karşı üssünüzü korumanızın taktikleri:

Üssünüzü duvarlarla çevreleyin, yüksek ve sağlam yapmaya özen gösterin.

Üssünüze tuzaklar yerleştirin.

Pal'lerinizi silahlandırın.

Silah verdiğiniz Pal'lerinizi, üssünüzün stratejik noktalarına konuşlandırın.

Savunma taretlerini, üssünüzün etrafına veya tam üstüne kurun.

Üssünüze savunma taretleri kurun.

Üssünüzü gizleyin.

Üssünüzü duvarlarla çevreleyin, yüksek ve sağlam yapmaya özen gösterin: Böylece düşmanların üssünüze girmesini zorlaşacak ve nu sayede Pal'lerinizi koruyabileceksiniz.

Üssünüze tuzaklar yerleştirin: Tuzaklar; düşmanları yavaşlatabilir, hasar verebilir veya öldürebilir. Tuzaklarınızı duvarlarınızın yakınına veya girişlerinize yerleştirin, böylece düşmanlar istemeden de olsa onlara basmak zorunda kalırlar.

Pal'lerinizi silahlandırın: Pal'leriniz üssünüzü savunmak için size yardımcı olabilirler ancak bunun için onların da silahlara ihtiyaçları var. Pal'lerinize de tabanca, tüfek, kılıç, bıçak ve bomba gibi silahlar verebilirsiniz.

Silah verdiğiniz Pal'lerinizi, üssünüzün stratejik noktalarına konuşlandırın: Pal'lerinizin hemen ölmesini istemezsiniz, önemli noktalardan sizlere destek olarak düşmanları öldürmelerine imkân sağlamalısınız.

Üssünüze savunma taretleri kurun: Savunma taretleri, otomatik olarak düşmanlara ateş eden makinelerdir. Oyunda olmadığınız sürelerde bu şekilde üssünüzü sizin yerine savunabilirler.

Savunma taretlerini, üssünüzün etrafına veya tam üstüne kurun: Bu adım önemli çünkü Pal'ler düşmanlara yüksekten ateş edebilirler. Ayrıca bu taretler Pal’lerinizden daha güçlü ve dayanıklıdır ancak onları çalıştırmak için elektriğe ihtiyacınız var tabii ki.

Üssünüzü gizleyin: Üssünüzü; ağaçlar, kayalar, tepeler gibi doğal örtülerin arkasına kurarsanız düşmanlarınız belki üssünüzü fark etmeyebilirler. Böylece de baskın olasılığını azaltabilirsiniz.

Palworld'de kaynak üretimini en kısa sürede başlatın.

Palworld'de gelişmek için çok fazla kaynağa ihtiyacınız var. Oyunda isteyebileceğiniz her şeyi inşa etmek için yüzlerce odun ve taşın yanı sıra tonlarca cevher, elyaf ve paldium'a ihtiyacınız olacak.

Güçlü bir görevde bir çentik almanın yolu, mümkün olan en kısa sürede tomruk sahaları ve taş ocakları kurmaktır. Buna ek olarak, kaynak düğümleri olarak karşınıza çıkan cevher ve paldiyum parçalarını toplamak uzun vadede büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

İşte bu sebeplerden ötürü yapmanız gereken başka bir detay daha bulunuyor, ona da aşağıdaki başlıkta değindik.

Palworld'de ilk olarak hangi stat'ımızı geliştirmeliyiz?

Palworld’de, taşıyabileceğiniz eşya miktarı, ağırlık (weight) stat'ınıza bağlıdır. Palworld oyununda ögelerin ağırlık sistemleri için yarı gerçekçi bir yaklaşım benimsenmiş.

Taş ve cevher gibi ağır şeyler, envanterinizde tiplerine göre ağırlaşıyorlar. Teknoloji ağacında ilerlemek için bu eşyalardan tonlarca olması gerektiğini de hesaba katarsak çoğu zaman ağırlaşacaksınız.

Bu da ağırlık stat'ınız ne kadar yüksek olursa o kadar çok eşya taşıyabilirsiniz demek anlamına geliyor. Bu sebeple ağırlık stat'ınızı arttırmak; kaynak toplamak, üs kurmak ve savaşmak için çok önemlidir.

Aynı zamanda eşyalarınız ağırlık sınırını aşarsa hareket hızınız ve savaş yeteneğiniz de azalır.

Ağırlık stat'ınızı arttırmanın birkaç yolu:

Seviye atladığınızda ağırlık stat'ınıza puan ekleyebilirsiniz.

Bazı eşyalar, giysiler ve silahlar ile ağırlık stat'ınızı arttırabilirsiniz.

Yakaladığınız bazı pal'ler ile ağırlık stat'ınızı arttırabilirsiniz.

Seviye atladığınızda, ağırlık stat'ınıza puan ekleyebilirsiniz ve verdiğiniz her puan için 50 birim arttırabilirsiniz.

Ayrıca bazı eşyalar, giysiler ve silahlar da ağırlık stat'ınızı arttırabilir. Örneğin; Sırt Çantası, ağırlık statınızı 10 puan arttırır.

Ek olarak bazı Pal'ler de ağırlık stat'ınızı arttırabilirler. Buna da örnek verecek olursak; Koyun, ağırlık statınızı 5 puan arttırır.

Başlangıçta size tavsiyemiz seviye 10'a kadar 700'e, seviye 20'ye kadar 1.000'e çıkartmanız.

Palworld'de neden geceleri uyumamalısınız?

Palworld’de gece-gündüz döngüsü vardır. Geceleri görüşünüz azalır, bazı Pal'ler uyur ve düşmanlar ise daha agresif olurlar.

Aslında bu sebeplere bakıldığında geceleri uyumak cazip gelebilir ancak her gece uyumak, Palworld’de yapabileceğiniz birçok şeyi kaçırmanıza neden olabilir.

Örneğin geceleri bazı nadir ve güçlü Pal’ler ortaya çıkar. Güçlü Daedream ve değerli Grintale gibi bazı Pal'ler yalnızca geceleri bulunabilir. Bu yüzden onları yakalamak için gece avlanmanız gerekir.

Paldeck'te daha önce karşılaştığınız bir Pal'in sadece geceleri mi (yoksa tam tersine sadece gündüzleri mi) ortaya çıktığını görebilirsiniz. Paldeck'te Yaşam Alanı sekmesine giderek gündüz ve gece konumları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca geceleri bazı kaynaklar daha fazla görünür olur. Karanlıkta bir tepeden karşıya baktığınızda ışıl ışıl parlarlar. Bu yüzden onları toplamak için geceleyin araştırmanız gerekir.

Geceleri uyumak bazen iyi bir seçenek olarak gözükse de her gece uyumak, Palworld’deki deneyiminizi sınırlayabilir. Bu yüzden geceleri de oynamayı deneyin ve Palworld’ün karanlık tarafını keşfedin.

Sizin de bildiğiniz taktikler varsa bizimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyoruz...

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