Panasonic Automotive şirketi, yaklaşmakta olan CES 2020’de Harley Davidson’dan motosikletleri ve Trops Technologies Inc’ten ticari kullanım için geliştirilen elektrikli kamyonları fuardaki standına ekleyeceğini duyurdu.

Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES 2020, dilimizdeki adıyla Tüketici Elektroniği Fuarı 2020, birçok yeni ürüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok teknoloji üreticisinin yeni ürünlerle katılacağı fuar, pek çok kesim tarafından heyecanla bekleniyor.

Panasonic Automotive CTO’su Andrew Poliak yaptığı açıklamada çok fazla iş birliği yaptıklarını belirterek 7 ile 10 Ocak arasında düzenlenecek etkinlikte zengin bir içerikle yer alacaklarının sinyalini verdi. Bilindiği üzere fuar, basın için 5 Ocak’ta kapılarını açacak.

Geçtiğimiz yıl da beraberlerdi:

Otomobil aküleri, bilgi eğlence sistemleri ve araç bağlantı çözümlerinde dünya lideri olan Panasonic, geçen yıl düzenlenen CES 2019’da Harley Davidson ile beraber pille çalışan ilk Harley olan Harley Davidson LiveWire adlı elektrikli motosikleti tanıtmıştı. Akıllı telefon uygulaması ile birlikte kullanılan bazı özellikler, modelin dikkat çeken kısımları arasında yer alıyordu.

Ağustos 2019’da 2020 yılı model tanıtımlarına başlayan Harley, modellerin çoğunda birbirine bağlı özellikler sunmuştu. Tanıtılan özellikler arasında dış müdahale uyarıları gibi elektrik gücü gerektiren özellikler dikkat çekmişti. Ayrıca 2020 model araçlarda hırsızlara karşı bir takip özelliği de bulunacak.

Bu yılın mayıs ayında Panasonic ve Tropos, elektrikle çalışan ticari araçlar üretmek için ortaklık kurduğunu açıkladı. Poliak'a göre bunlar küçük yangın müdahale araçlarıydı. Tropos'un resmi sitesindeki bir videoda konuşan CEO John R. Bautista III ise şirketinin yangın müdahale aracının 50.000 dolara, tam boyutlu bir aracın ise 500.000 dolara mal olacağını söylüyor. CEO, maliyetin çok düşük olduğunu ve özel bir filonun çok fazla para harcamak zorunda kalmadan küçük bir yangın müdahale aracına sahip olabileceğini vurguluyor.