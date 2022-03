Pandemide beyaz perdeyle buluşan ve bizlere evlere kapandığımız dönemlerde bir nebze de olsa zorlukları unutturan filmler arasından en çok gişe hasılatı yapan 11 filmi sizler için sıraladık. Gelin bakalım pandemide çıkan hangi 11 film en çok hasılatı yapmış.

Şüphesiz ki hayatlarımızın en sıkıntılı dönemlerini geçiriyoruz. Savaş, hayat pahalılığı ve pandemi… Ancak bütün bu çileler tabii ki de bildiğiniz gibi pandemiyle başladı. Her ne kadar şu anda önlemler daha gevşek tutulsa da pandemi başlarında hepimiz evlerimize kapanmıştık. Tüm sektörler gibi sinema sektörü de durumdan olumsuz etkilenmiş; filmlerin yeniden vizyona girmesi bile neredeyse bir yılı bulmuştu.

Bu bağlamda pandemi sürecinde beyaz perdeye gelen ve en çok gişe hasılatı yapmayı başaran filmleri sizler için araştırdık ve bir araya getirdik. Gelin bakalım pandemide çıkan hangi filmi en çok beğenmişiz ve gişe hasılatını coşturmuşuz.

Pandemide çıkan ve en çok gişe hasılatı elde eden 11 film

Spider-Man: No Way Home: 1,8 milyar dolar

1,8 milyar dolar James Bond: No Time To Die: 774,2 milyon dolar

774,2 milyon dolar Fast&Furious 9: 726 milyon dolar

726 milyon dolar The Batman: 600 milyon dolar

600 milyon dolar Venom: Let There Be Carnage: 502 milyon dolar

502 milyon dolar Shang-Chi: 432,2 milyon dolar

432,2 milyon dolar Eternals: 402 milyon dolar

402 milyon dolar Dune : 400,5 milyon dolar

: 400,5 milyon dolar Black Widow: 379 milyon dolar

379 milyon dolar Sing 2: 368,6 milyon dolar

368,6 milyon dolar A Quiet Place: Part 2: 297,4 milyon dolar

A Quiet Place: Part 2

Çıkış tarihi: 2020

IMDb: 7,2

Tür: Dram, Korku, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, John Krasinski

Dünya geneli gişe hasılatı: 297,4 milyon dolar

A Quiet Place 2, yönetmen koltuğunda The Office ve Tom Clancy’s Jack Ryan dizilerinden tanıdığımız John Krasinski’nin oturduğu ve başrolünde onun eşi ve ünlü oyuncu olan Emily Blunt’ın oynadığı bir korku filmi. İlk filmin devamı olan ikinci filmde evde yaşanan olayların ardından Abbott ailesi artık dış dünyanın tehlikeleriyle de karşı karşıyadırlar.

Sing 2

EPZu5MA2uqI

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 7,5

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Oyuncular: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johanson, Tory Kelly

Dünya geneli gişe hasılatı: 368,6 milyon dolar

Hoş bir aile filmi olan Sing 2, Buster Moon ve arkadaşlarının yeni bir gösterinin açılışı için kendilerine katılması konusunda ünlü Rock yıldızı Clay Calloway’i ikna etmelerini anlatıyor.

Black Widow

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 6,7

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Ray W,nstone

Dünya geneli gişe hasılatı: 379 milyon dolar

Marvel Sinematik Evreni’nin mihenk taşlarından, Avengers ekibinin ilk üyelerinden biri olan Black Widow karakterinin kendisine ait ilk filmi olan Black Widow, Natasha Romanoff’un geçmişiyle bağlantılı tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasının ardından geçmişinin karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır.

Dune

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 8,1

Tür: Aksiyon, Macera, Dram, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin

Dünya geneli gişe hasılatı: 400 milyon dolar

Aynı isimli bilim-kurgu distopya kitap serisinden esinlenilen Dune'da soylu bir ailenin galaksinin en değerli varlığı üzerinde kontrol sahibi olmak için bir savaşa girdikleri sırada ailenin doğuştan yetenekli oğlu Paul Atreides’in hikâyesini izliyoruz.

Eternals

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 6,4

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harrington

Dünya geneli gişe hasılatı: 402 milyon dolar

Marvel Sinematik Evreni, bildiğiniz gibi Avengers: Endgame filminin ardından yeni bir faza geçti ve artık geçmişte gördüğümüz süper kahramanları görmeyecek ve yenileriyle tanışacaktık. Yeni nesil Marvel kahramanlarının ilklerinden olan Eternals efsanesi, Dünya’da tarihin ve medeniyetlerin gidişatını değiştiren bir grup özel ırktan olan gençlerin hikâyesini anlatıyor.

Shang-Chi:

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 7,5

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, Ben Kingsley

Dünya geneli gişe hasılatı: 432,2 milyon dolar

Marvel Sinematik Evreni’nin Avengers: Endgame’den sonra başlayan yeni fazına dahil olan bir diğer film ise Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Silahlar üzerinde ustalaşmış bir Kung-Fu ustası olan Shang-Chi’nin on yüzük organizasyonuna dahil olmasının ardından geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını izliyoruz.

Venom: Let There Be Carnage

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 6,0

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim-Kurgu

Oyuncular: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott

Dünya geneli gişe hasılatı: 502 milyon dolar

Sony’nin eline geçen Venom karakterinin ilk filminin ardından gelen ve Venom ile bir diğer Symbiot olan Carnage’ın arasındaki çatışmayı anlatan Venom: Let There Be Carnage’da Eddie Brock’un hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ile röportaj yaparak kariyerini yeniden canlandırmak istemesinin ardından yaşanan olayları izliyoruz.

The Batman

Çıkış tarihi: 2022

IMDb: 8,4

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis

Dünya geneli gişe hasılatı: 600,4 milyon dolar

Batman’in yeniden yapımında bu sefer Batman’i Robert Pattinson olarak görüyoruz. Filmde sadist bir seri katil olan Riddler’ın Gotham şehrindeki önemli siyasi figürleri öldürmeye başlamasının ardından Batman’in şehrin gizli yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için savaşmaya başlamasını izliyoruz.

Fast&Furious 9: The Fast Saga

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 5,2

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacriz, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang

Dünya geneli gişe hasılatı: 726,2 milyon dolar

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi, muhtemelen şu ana kadar çıkmış olan en düşük puanlı Hızlı ve Öfkeli filmi olabilir. Bu filmde Dom ve ekibi, Dom ve Mia’nın yabancılaşmış kardeşi olduğu ortaya çıkan uluslararası bir teröristi alaşağı etmeye çalışıyorlar.

James Bond: No Time To Die

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 7,3

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Oyuncular: Daniel Craig, Ana De Armas, Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes

Dünya geneli gişe hasılatı: 774,2 milyon dolar

James Bond’un en ikonik aktörlerinden biri olan Daniel Craig’i bu sefer kesin bir şekilde son kez İngiliz özel ajanı oynarken gördüğümüz James Bond: No Time To Die filminde işi bırakmış olan Bond’un CIA’den eski bir arkadaşının yardım istemesiyle işe geri dönmesini anlatıyor.

Spider-Man: No Way Home [Spoiler]

Çıkış tarihi: 2021

IMDb: 8,5

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Andrew Garfield, Tobey Maguire

Dünya geneli gişe hasılatı: 1,88 milyar dolar

Artık Spider-Man: No Way Home’u hâlâ izlemediyseniz ve burada bahsedeceklerimizden ‘yav spoiler’ derseniz o sizin sorununuz ki zaten belirttik. Spider-Man: No Way Home, pandemi sürecinin en çok hasılat yapan film olma rekorunu elinde bulunduruyor ve bunu tabii ki de eski kötüler Dr. Octopus, Electro ve Green Goblin’in gelmesi sağladı desek eksik demiş oluruz. Zira filmde eski Spider-Man’ler Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ı da görüyoruz.

Böylelikle hayatımızın en zor dönemlerinin başlangıcı olan pandemi süresince beyaz perdeyle buluşan filmlerden en çok gişe hasılatı yapan 11 tanesini sizlerle paylaştık. Filmlerden hangilerini izlediniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.