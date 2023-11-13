Memeli bir canlı olmasına rağmen derisi pullarla kaplı olan pangolinler, bu özellikleri nedeniyle masallardan çıkmış canlılara benziyorlar. Maalesef böyle görünmeleri onların sonunu getiriyor çünkü hem etlerini yemek hem de derisini kullanmak için onları avlayan kaçak avcılar var.

Memeli canlılar dediğimiz zaman hepimizin aklına ortak özelliklere sahip birkaç hayvan gelecektir. Peki aklınıza gelen canlılar arasında yerde sürünür gibi hareket edip böcek yiyen derisi pullarla kaplı bir tür var mı? Muhtemelen yoktur çünkü tüm bu özelliklere sahip bir canlı olan pangolin pek bilinmiyor, bilinse bile memeli olduğu gibi bazı temel özellikler hiç duyulmamış oluyor.

Asya ve Afrika kıtasında yaşayan bir canlı türü olan pangolinler, derisi pullarla kaplı tek memelidir. Bu benzersiz özelliği maalesef kaçak avcıların da dikkatini çekiyor. Farklı bölgelerde yaşayan farklı türleri kaçak avcılar tarafından sistematik olarak avlanan pangolinlerin illegal satış fiyatı her geçen gün artıyor. Bunun anlamı, yakında onlardan geriye yalnızca şu an okuduğunuza benzer içerikler kalacak demek oluyor.

Pangolinler hakkında ilginç bilgiler:

Eşi benzeri olmayan bir zırha sahip.

Pangolin adı, uyguladıkları savunma tekniğinden geliyor.

Her yıl on milyonlarca böcek yerler.

Bilinen sekiz farklı pangolin türü var.

Boyutları düşündüğünüzden daha uzun olabilir.

Pangolinler kaçak avcıların gözdesi konumunda.

Her doğumda tek bir yavru dünyaya getirirler.

Pangolinler yakında tamamen yok olacak.

Eşi benzeri olmayan bir zırha sahip:

Vahşi doğada yaşayan her canlının bir tür kendini savunma mekanizması vardır. Pangolinler ise savunma mekanizmalarını sırtlarında taşıyorlar. Bizim tırnaklarımızı ve saçlarımızı, gergedanların boynuzlarını, balinaların dişlerini, yırtıcıların pençelerini oluşturan keratin maddesinden meydana gelen pangolin pulları, bu canlılara güçlü bir koruma sağlıyor. Karnındaki küçük bir bölge dışında pangolinin vücudunun tamamı bu güçlü pulların koruması altında.

Pangolin adı, uyguladıkları savunma tekniğinden geliyor:

Pangolinlerin vücudunun tamamı koruyucu pullarla kaplıdır, karınları hariç. Bu nedenle tehlike hissettikleri anda karınlarını korumaya alırlar. Pangolinler onlara dokunulduğunda, yakalandıklarında ya da bir şekilde tehdit hissettiklerinde hemen yuvarlanarak başını, karnını ve ön ayaklarını kapatacak şekilde top hâline gelir. Bu pozisyondayken kuyruğu ile saldırı yapması mümkündür. Yaptığı savunma hareketi Malayca dilinde 'silindir' anlamına gelen 'penggulung' kelimesi ile tanımlanmıştır ve bugün kullandığımız pangolin adı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Pangolinler karınca yedikleri için 'pullu karıncayiyen' olarak da anılırlar.

Her yıl on milyonlarca böcek yerler:

Pangolinlerin bir numaralı beslenme tercihi böcekler ve larvalardır. Özel kazı teknikleri ile derinlerde olan böcekleri bile avlayabilirler. Pangolinlerin yılda yaklaşık 70 milyon yani günde ortalama 200 bin böcek yedikleri tahmin ediliyor. Bu kadar yoğun bir tüketime rağmen pangolinlerin ekosisteme tek bir zararı yok, aksine faydaları var. Özellikle termit ve karınca yuvalarını kazarak bunları yemeyi seven pangolinler, toprağın havalanmasını sağlayarak sıkışmış toprağın gerekli su ve besin maddelerini almasına yardımcı oluyorlar. Pangolinin kazdığı topraklar daha verimli hâle gelir. Böylece diğer canlılar için de besin ve yuva ortaya çıkıyor.

Bilinen sekiz farklı pangolin türü var:

Eteneliler takımına ait pullu memeliler olan pangolinlerin bilinen sekiz farklı türü vardır. Pangolin türlerinin dördü Asya’nın farklı bölgelerinde, diğer dördü ise Afrika’nın farklı bölgelerinde yaşarlar. Yaşam alanlarına göre türler şu şekilde;

Afrika’da yaşayan pangolinler: Kara karınlı pangolin Beyaz karınlı pangolin Dev yer pangolini Temminck’in yer pangolini

Asya’da yaşayan pangolinler: Hint pangolini Filipin pangolini Sunda pangolini Çin pangolini



Boyutları düşündüğünüzden daha uzun olabilir:

Pangolinleri boyutları türlerine göre değişiklik gösterir. Mesela Hint pangolinleri 84 ila 122 cm arasında değişen bir uzunluğa sahipken Çin pangolinleri 48 ila 58 cm arasında değişen bir boya sahiptir. 122 cm uzunluğa varabilen Sunda pangolinlerin ağırlığı 10 kilogram, Hint pangolinlerinin ağırlığı 16 kilogram, Çin pangolinlerinin ağırlığı ise 7 kilogram olabilir.

Pangolin boyutları hakkında diğer bir dikkat çeken detay ise dilleri ve pul ağırlıkları. Türlere göre değişiklik gösterse de bir pangolinin pullu derisinin ağırlığı, toplam ağırlığının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturur. Dişsiz ağızlarındaki yapışkan dilleri ise tamamen uzatıldığında 40 cm uzaklığa erişebilir. Bir Çin pangolininin bu şekilde dilini uzattığını düşünürsek dili kendi boyu kadar bir uzunluğa erişebiliyor demektir.

Pangolinler kaçak avcıların gözdesi konumunda:

Pangolinler bulundukları ülkelerde en gözde av hayvanlarıdır. Bunun üç temel nedeni var: batıl inançlar, ilaç yapımı ve mutfak kültürü. Afrika’da yaşayan pangolinler lezzetli oldukları, bazı parçalarından ilaç yapıldığı ve bazı ritüellerde kullanıldıkları için avlanıyorlar. Asya’da yaşayan pangolinler de aynı şekilde özellikle Çin ve Vietnam bölgesinde yapılan geleneksel ilaçlarda kullanılıyorlar. Bu bölgeler aynı zamanda pangolin etinin oldukça lezzetli olduğunu düşünüyor.

Her doğumda tek bir yavru dünyaya getirirler:

Pangolinler yaklaşık 2 yaşına geldikleri zaman cinsel olgunluğa erişmiş olurlar. 69 ila 150 gün arasında değişen bir gebelik süresi sonunda anne pangolin yalnızca tek bir yavru dünyaya getirir. 8 ila 450 gram arasında bir ağırlığa sahip olan bu yavrular üç ay boyunca anne sütü ile beslenir. Yavru pangolinler doğdukları zaman derileri güçsüz pullarla kaplıdır. Anne sütü ile beslendikçe kısa süre içerisinde pulları sertleşir ve koruma sağlamaya başlar.

Pangolinler yakında tamamen yok olacak:

Afrika’da ve Asya’da yaşadığı bilinen sekiz pangolin türünün tamamı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Uluslararası ticaret ürünü olmaları yasaklanmış olmasına rağmen kaçak avcılar hâlâ durdurulamaz bir şekilde pangolinleri avlamaya devam ediyorlar. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından ‘hassas’ kategorisinde değerlendirilen pangolinlerin vahşi doğada kaç tane kaldığı bile tam olarak bilinmiyor.

Pullu karıncayiyenler olarak da anılan tek pullu memeli türü pangolinler hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç bilgilerden bahsettik. Tüm vücudunu doğal bir zırhla koruyor olsan bile doğanın en tehlikeli canlısından kaçamıyorsun.

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