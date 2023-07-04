Yerli finansal teknoloji şirketi Papara, Avrupa'ya açılma konusunda önemli bir adım attı. Şirket, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın aldı.

2016 yılında kurulan ve kısa sürede popülerleşen Türk finansal teknoloji şirketi Papara, yurt dışına açılma planlarında önemli bir adım attı. Şirket, İspanya merkezli neobank Rebellion’ı satın aldığını duyurdu.

Papara’nın açıklamasına göre satın alım Haziran 2023’te tamamlandı. Satın alımın bedeli hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Papara, 2023 içinde Avrupa’dan bir şirket daha alacak

2017’de kurulan İspanyalı neobank Rebellion, Y ve Z kuşağına mensup kullanıcılara bankadan bağımsız bir finansal deneyim için para transferi, ön ödemeli kart, Cashback gibi finansal ürün ve hizmetler sunuyordu ve bugüne kadar 15 milyon Euro yatırım almıştı. “Neobank”in; fiziksel şubeleri olmadan, yalnızca mobil ve internet tabanlı platformlarda faaliyet gösteren ve geleneksel bankalardan sıyrılan teknoloji şirketleri için kullanıldığını ekleyelim.

Papara CEO’su Emre Kenci, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde şirketin bu planlarıyla ilgili sinyaller vermişti. Kenci, küresel pazarda rekabet edebilme potansiyeline inandıklarına dikkat çekerek 2023 içinde Avrupa’da iki şirket alacaklarını açıklamıştı. Rebellion ise bu şirketlerden ilki oldu.