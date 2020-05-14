Paper Mario: The Origami King, Nintendo Switch İçin Duyuruldu

Nintendo, bugün YouTube hesabından yayınladığı bir tanıtımla Switch için gelecek olan Paper Mario: The Origami King oyununu duyurdu. Yeni oyunun platforma özel olarak 17 Temmuz tarihinde piyasaya sürüleceği açıklandı.

Nintendo’nun en sevilen oyunlarından biri olan Mario, birçoğumuzun çocukluk anılarının büyük bir kısmını kaplıyor. Yayınlandığı günden bu yana çeşitli platformlarda çeşitli şekillerde karşımıza çıkmayı başaran oyun, bu kez de Paper Mario: The Origami King versiyonuyla Nintendo Switch için duyuruldu. Japonya merkezli video oyunu şirketi Nintendo’nun resmi YouTube kanalından yayınladığı bir tanıtım videosu ve internet sitesindeki duyurudan sonra oyunun hayranları yüksek oranda etkileşimde bulundu.

Oyunun 17 Temmuz tarihinde kullanılabilir olacağını ve fiyatının da 59,99 dolar (yaklaşık 417 TL) olarak açıklandığını ekleyelim. Bunların yanında sevilen serinin yeni oyununda Mario ortağı Olivia ile oyuncuların daha önceden tanıdığı karakterlerle karşılaşacak ve düşmanlarını alt etmek için uğraşacak. Mario’nun bu seferki hedefiyse zarar görmüş kağıttan bir dünyayı eski hâline döndürmek olacak.

Tanıtım videosu oldukça eğlenceli görünüyor:

Prensesle açılan tanıtım videosunda Mario’nun, zorlu görevleri arkadaşlarıyla beraber başarmaya çalıştığı görülüyor. Keşfedilecek onlarca detay, çözülecek bulmacalar, zengin ve renkli bir dünya ve açığa çıkarılacak gizemlerle dolu bir macera vadeden oyun, şimdiden oyuncuların olumlu geri bildirimleriyle karşılandı. Pek çok oyuncu, bu aniden gelişen duyurudan oldukça memnun kaldıklarını çeşitli iletişim kanallarından ilettikleri yorumlarıyla yayıncı Nintendo firmasına bildirdi. Şu an sanıyoruz ki iki taraf da gelişmelerden oldukça mutlu.

Yayınlanma tarihi 17 Temmuz 2020 olarak duyurulan tek oyunculu aksiyon macera türündeki Paper Mario: The Origami King için oyun dosyası boyutunun 6,5 GB olarak açıklandığını eklemeden haberimizi bitirmeyelim. Ayrıca oyunun Japonca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Korece, Flemenkçe, Çince ve İngilizce olmak üzere toplam 9 dili destekleyeceği söylendi. Bu efsaneyi unutamayan Mario hayranları yeni oyunu merakla bekliyor.