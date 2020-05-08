Super Mario 64 PC Versiyonu Nintendo'dan Kaçamadı

Super Mario 64'ün hayran yapımı PC versiyonu Nintendo'nun radarından kaçamadı. Nintendo avukatları, Google ve YouTube'a telif hakkı bildirimi yaparak oyuna dair her şeyi internetten sildi.

Nintendo 64 klasiği Super Mario 64'ün geçen hafta sonu yayınlanan hayran yapımı PC versiyonu, sunduğu geliştirilmiş özelliklerle oyuncuları şaşırtmıştı. Bununla birlikte, Nintendo'nun yenilenen klasiğe müdahalesi gecikmedi.

PC oyuncularına 4K çözünürlük, DirectX 12 ve ultra geniş ekran gibi özellikler sunan Super Mario 64'ün PC versiyonunun ömrü uzun sürmedi. Nintendo'nun avukatları, yenilenmiş klasik oyunla ilgili tüm içeriklerin ve bağlantıların kaldırılması için Google ve YouTube'a telif hakkı bildirimi yaparak harekete geçti.

Super Mario 64'ün hayran yapımı PC versiyonu banlandı

Super Mario 64 PC versiyonu için topluluk, her ne kadar iyi örgütlenip indirme linkleri vermekten kaçınsa da, Nintendo'nun radarına takıldı. Nintendo'nun Super Mario 64'ü Switch'e taşıyacağı söylentileri son dönemde arttı ve konsol devi, karşısında yasa dışı bir rakip istemiyor. Telif hakkı bildirimi, Nintendo'nun birlikte çalıştığı ABD merkezli hukuk firması Wildwood Law Group LLC tarafından gerçekleştirildi.

Bu hafta Google'a gönderilen şikayetlerden birinde, "Telif hakkı alınmış olan çalışma, ABD Telif Hakkı Reg. No. PA[REDACTED] tarafından kapsanan görsel-işitsel çalışma, yazılım ve kurgusal karakter tasvirlerini içeren Nintendo'nun Super Mario 64 video oyunudur. Bildirilen dosya, Nintendo'nun telif hakkıyla korunan çalışmasına dayanan yetkisiz bir çalışma içeriyor." ifadeleri yer aldı.