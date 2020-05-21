Paralel Evren Kanıtlarının Kesin Olmadığı Açıklandı

The Independent’a konuşan ve paralel evrenin kanıtını bulduğu söylenen araştırma grubunun yöneticisi, çalışmanın böyle bir sonuca varmadığını açıkladı. Yönetici, gözlemlenen anormalliklerin fizikle açıklanabileceğini söyledi.

2016 yılında yapılan bir keşif ve nisan ayında yayınlanan bir haber, geçtiğimiz gün ortalığı kasıp kavurmuştu. Habere göre yıllardır bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz paralel evrenler, sonunda NASA tarafından desteklenen bir araştırma grubunun çalışmaları sonucunda gerçeğe fazlasıyla yaklaşmıştı.

NASA tarafından bizzat desteklenen Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA) araştırma grubu, uzun zamandır Antarktika buzullarında bir balon kullanarak çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmalar sonucunda balon, paralel evrene dair kanıt olarak nitelendirilen bazı bulgulara rastlamıştı.

Paralel evren kanıtının bulunduğu yalanlandı:

Haber her ne kadar herkesi heyecanlandırmış olsa da The Independent’a konuşan ve çalışmanın yöneticisi olan bilim insanı, paralel evrene dair kanıt bulunduğu iddialarının gerçek olmadığını söyledi. Bilim insanının açıklamalarına geçmeden önce paralel evrene dair kanıtları ve bu haberin kaynağına bir göz atalım.

Haberimizde de belirttiğimiz üzere ANITA, yüksek enerjili nötrinolar maddeyle etkileşime girdiğinde yayılan radyo dalgalarını tespit eden bir balon kullanıyordu. Daha önceki iki denemesinde önemli veriler elde edemeyen balon, üçüncü kez havalandığında paralel evrene dair kanıt olarak nitelendirilen sinyallerle karşılaşmıştı.

2016 yılındaki çalışmalarda tespit edilen bu sinyaller, normal şartlarda olması gerektiği gibi uzaydan değil, daha çok kendi dünyamızdan ve yerin altından geliyor gibi görünüyordu. Bu durum, o zamanın fiziği tarafından açıklanamıyordu. Sinyal, ancak zamanın geriye aktığı, pozitifin negatif olduğu paralel bir evrenle açıklanabilmişti.

Araştırma grubunun başındaki isim açıkladı:

Araştırmanın başındaki isim olan Peter Gorham’sa The Independent’a söylediği sözlerle aslında paralel evrene dair bir şeyin henüz bulunmadığını ifade etmiş oldu. Gorham, "Araştırmanın paralel evren fikrinin gelişimiyle hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

Gorham, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ne yazık ki bu konudaki gazetecilik, verilerdeki bazı anormallikleri tanımlayan deneysel çalışmalarımızla iş birliğimizin bir parçası olmayan bazı fizikçilerin önerdiği teori arasında çok iyi bir ayrım yapmamıştır. Gözlemlediğimiz anormalliklerle ilgili serbest spekülasyona karşı olmamakla birlikte kendi görüşümüz, daha az egzotik olan fizikle açıklanabileceği yönündedir.”