Araştırmacılar, Hızlı Hareket Eden Yumuşak Robotlar Yapıyor

Araştırmacılar, yumuşak robotların elastik kısıtlamalarından yararlanarak, daha hızlı hareket etmelerini ve zıplayabilmelerini sağlayan bir aktüatör geliştirmeyi başardı. Yumuşak robotların hızlanması, bu teknolojinin daha fazla alanda kullanılmasını sağlayabilir.

Yumuşak robotlar, cerrahi aletlerden, mekanik dış iskeletlere ve deniz altındaki araştırmalara kadar çok geniş bir uygulama yelpazesi için muazzam bir potansiyele sahip. Ancak günümüzde yumuşak robotların uygulamaları ve sergilediği yetenekler özellikle hız noktasında epey sınırlı.

Akışkan yumuşak robotlar, hareket ederken yavaş olma eğilimindeler, çünkü çalışmak için çok fazla sıvıya ihtiyaç duyuyorlar. Sıvı akışı, cihazdaki tüpler ve valfler tarafından kısıtlanıyor ve robotların çevik bir yapıda olması engelleniyor. Ancak Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu (SEAS) ve Wyss Biyolojik Mühendislik Enstitüsü'nden araştırmacılar, hızlı hareket eden, şişirilebilir yumuşak bir aktüatör yapmayı başardı.

Bilim insanları, yumuşak robotları daha hızlı hale getirecek bir aktüatör geliştirdi

Bilim insanları, yaptıkları çalışmada yumuşak robotların karşılaştıkları kısıtlamaların üstesinden gelmek için elastik kararsızlıklarından yararlanarak yavaş girdiyi çıkıştan ayırmalarını sağladı ve hızlı zıplayan, akışkan, yumuşak bir aktüatör yaptı.

Çalışmanın baş yazarı ve SEAS'ta Uygulamalı Mekanik Profesörü olan Katia Bertoldi, "Aktüatör, yürüyebilen, zıplayabilen ve yüzebilen yumuşak robotlar elde etmek için tamamen yumuşak bir robotik sisteme entegre edilebilen bir yapı taşı. Aktüatörümüzü bu tasarımlara dahil ederek, robotların keşfedilmemiş manzaralarda güvenle gezinebilmesini sağlayabiliriz" dedi.

Araştırmacıların geliştirdiği şişirilebilir aktüatörün videosu:

Araştırmacılar, üç aktüatör tasarımının deneysel videosunu da paylaştılar. Vakum yardımıyla aktüatörün basınç-hacim ilişkisini ayarlayarak, tasarım C'de görüldüğü gibi zıplamak için gerekli enerjiyi serbest bırakabilen bir aktüatör geliştirildi.