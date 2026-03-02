Resmîleşti: Paramount, Warner Bros.'u Satın Alıyor (Anlaşma Bedeli Açıklandı)

Paramount'un Netflix ile anlaşmasını bozan Warner Bros.'u satın alacağı duyuruldu. Anlaşmanın fiyatı ve ne zaman tamamlanacağı da açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda Netflix’in Warner Bros.’u 83 milyar dolara satın alacağı açıklanmıştı. Ancak birkaç gün önce gelen haberlerde bir diğer büyük eğlence şirketi Paramount’un sunduğu teklifler ile Warner Bros.’u bu anlaşmadan vazgeçirmeyi başardığı görülmüştü. Netflix de cuma günü yaptığı açıklamada Paramount’un teklifinin üstüne çıkamayacağını ve satın alımdan geri çekildiğini açıklamıştı.

Bir sonraki gün ise iki şirketin birleşimi hakkında beklenen resmî açıklama geldi. Paramount ve Warner Bros., birleşeceklerini açıkladı. Anlaşmanın detayları ve ne zaman tamamlanacağı da açıklamalar arasında yer aldı.

110 milyar dolarlık anlaşma, yılın 3’üncü çeyreğinde tamamlanacak

Yapılan resmî açıklamaya göre Paramount, 110 milyar dolarlık acayip bir fiyata Warner Bros.’un sahibi olacak. Netflix’in teklifinden 27 milyar dolar daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Yönetim kurullarından da onay aldıklarını söyleyen şirketler, anlaşmanın yılın 3’üncü çeyreğinde tamamlanacağını ifade etti. Tabii ki düzenleyicilerden de onay almaları gerekecek.

Warner Bros.’un Netflix anlaşmasından çekilirken ödemesi gereken bazı cezalar da ortaya çıkmıştı. Bunlar arasında 7 milyar dolarlık düzenleyici ücret ve 2,8 milyar dolarlık Netflix anlaşmasından “ayrılma cezası” vardı. Gelen bilgilere göre Paramount her iki cezayı da ödemeyi kabul etti ve hatta 2,8 milyar dolarlık ayrılma cezasını çoktan ödedi.

Bu birleşme ile birlikte HBO Max, Harry Potter, Game of Thrones, DC evreni gibi büyük markalar Paramount bünyesine geçecek. Paramount’un da Mission Impossible, Top Gun, Sünger Bob, Transformers, Star Trek, CBS, Nickelodeon gibi seri ve markalara sahip olduğunu belirtelim.