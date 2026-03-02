Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Resmîleşti: Paramount, Warner Bros.'u Satın Alıyor (Anlaşma Bedeli Açıklandı)

Paramount'un Netflix ile anlaşmasını bozan Warner Bros.'u satın alacağı duyuruldu. Anlaşmanın fiyatı ve ne zaman tamamlanacağı da açıklandı.

Resmîleşti: Paramount, Warner Bros.'u Satın Alıyor (Anlaşma Bedeli Açıklandı)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz aylarda Netflix’in Warner Bros.’u 83 milyar dolara satın alacağı açıklanmıştı. Ancak birkaç gün önce gelen haberlerde bir diğer büyük eğlence şirketi Paramount’un sunduğu teklifler ile Warner Bros.’u bu anlaşmadan vazgeçirmeyi başardığı görülmüştü. Netflix de cuma günü yaptığı açıklamada Paramount’un teklifinin üstüne çıkamayacağını ve satın alımdan geri çekildiğini açıklamıştı.

Bir sonraki gün ise iki şirketin birleşimi hakkında beklenen resmî açıklama geldi. Paramount ve Warner Bros., birleşeceklerini açıkladı. Anlaşmanın detayları ve ne zaman tamamlanacağı da açıklamalar arasında yer aldı.

110 milyar dolarlık anlaşma, yılın 3’üncü çeyreğinde tamamlanacak

kera

Yapılan resmî açıklamaya göre Paramount, 110 milyar dolarlık acayip bir fiyata Warner Bros.’un sahibi olacak. Netflix’in teklifinden 27 milyar dolar daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Yönetim kurullarından da onay aldıklarını söyleyen şirketler, anlaşmanın yılın 3’üncü çeyreğinde tamamlanacağını ifade etti. Tabii ki düzenleyicilerden de onay almaları gerekecek.

Warner Bros.’un Netflix anlaşmasından çekilirken ödemesi gereken bazı cezalar da ortaya çıkmıştı. Bunlar arasında 7 milyar dolarlık düzenleyici ücret ve 2,8 milyar dolarlık Netflix anlaşmasından “ayrılma cezası” vardı. Gelen bilgilere göre Paramount her iki cezayı da ödemeyi kabul etti ve hatta 2,8 milyar dolarlık ayrılma cezasını çoktan ödedi.

Bu birleşme ile birlikte HBO Max, Harry Potter, Game of Thrones, DC evreni gibi büyük markalar Paramount bünyesine geçecek. Paramount’un da Mission Impossible, Top Gun, Sünger Bob, Transformers, Star Trek, CBS, Nickelodeon gibi seri ve markalara sahip olduğunu belirtelim.

Zamanı Olmayanlar Toplansın: Süresi 90 Dakikadan Kısa Olan Harika Filmler Zamanı Olmayanlar Toplansın: Süresi 90 Dakikadan Kısa Olan Harika Filmler
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com