Paramount Plus adlı yenilenen yayın servisi için Super Bowl'a özel reklam yayınlayan Paramount, seyircileri epey şaşırttı. Zira Paramount'un yayınladığı videolarının birinde ikonik Star Trek karakteri Mr. Spock, Sünger Bob şarkı söylerken dans ediyor.

Bu yıl Reddit gibi sürpriz markaların reklamlarına da ev sahipliği yapmış olsa da Super Bowl, daha çok televizyon ve sinema stüdyoları tarafından bir “reklam panosu” olarak görülüyor. Hatta buna örnek olarak Marvel’ın yeni Disney+ dizisi The Falcon and the Winter Soldier’ın yeni fragmanını yayınlamak için Super Bowl’u seçmesini örnek olarak gösterebiliriz.

Bu kapsamda yeni projelerini duyurmak için Super Bowl’u tercih eden film şirketlerinden biri de Paramount oldu. Mart ayında, halihazırda hizmet vermekte olan CBS All Access adlı abonelik tabanlı isteğe bağlı video yayın platformunu Paramount+ olarak yeniden markalaştıracak ve kütüphanesini genişletecek olan Paramount, Super Bowl reklamında ise son derece ilginç figürlere yer verdi.

Paramount, yeni yayın servisinin tanıtımı için Sünger Bob'un şarkısı eşliğinde Vulcan Spock'u dans ettirdi

Söz konusu reklam filmi büyük ölçüde dijital yayın platformunun mevcut en büyük projesi olan Star Trek: Picard’ı odağına alıyor. Dizinin yıldızları, Paramount dağının zirvesine çıkıyorlar ancak burada onlara yayın platformunda bulunan diğer yapımlardan gerçek ve çizgi karakterler eşlik ediyor.

Şüphesiz ki Paramount’un paylaşmış olduğu videolardan en ilgi çekici olanı, Star Trek’in en ikonik karakteri diyebileceğimiz Vulcan Spock’un SpongeBob Squarepants’in (Sünger Bob Kare Pantolon) yeniden yorumladığı(!) “Sweet Victory” şarkısı eşliğinde dans edişiydi.

Paramount, “kısmen yeni” yayın servisi için 1 dakikalık nispeten daha uzun bir tanıtım videosu da yayınladı. Paramount dağının zirvesinde geçen bu tanıtım videosunu da hemen aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Paramount'un Super Bowl reklamı