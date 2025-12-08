Paramount, Warner Bros.'u Satın Almak İçin 108,4 Milyar Dolar Teklif Sundu (O Gece Netflix Ofisinde Işıklar Hiç Sönmedi...)

Geçtiğimiz günlerde Netflix'in Warner Bros.'u satın almak için yaptığı 82 milyar dolarlık teklifin ardından bugün Paramount tam 108,4 milyar dolarlık bir karşı teklifte bulundu.

Netflix’in Warner Bros.'un stüdyo ve yayın varlıklarını satın almak için açıkladığı 82 milyar dolarlık dev anlaşmanın üzerinden daha birkaç gün geçmişken, Paramount Skydance ortalığı karıştıran bir hamle yaptı. Paramount, Warner Bros.'un tamamı için 108,4 milyar dolarlık karşı bir teklif sundu.

Netflix’in teklifi yalnızca belirli varlıkları kapsıyor ve hisse başına yaklaşık 28 dolara denk geliyordu. Üstelik bu anlaşmanın borçlarla birlikte toplam değeri 82,7 milyar dolara ulaşıyor ve birleşmenin iki büyük yayın platformunu aynı çatı altında toplaması nedeniyle düzenleyicilerin onayı da gerekiyor.

Paramount'un satın alımı hissedarlar için daha kârlı

Paramount ise daha agresif bir strateji izliyor ve Warner Bros.’un tamamını almak ve hissedarlara hisse başına 30 dolar ödemek istiyor. Şirket, bu yaklaşımın hem daha adil hem de hissedarlar için uzun vadede daha kazançlı olduğunu savunuyor. Ayrıca Paramount, Warner Bros. yönetimine gönderdiği mektupta sürecin taraflı yürütüldüğünü ve Netflix’in baştan “kazanan” ilan edildiğini öne sürerek satış sürecinin şeffaflığını da sorguluyor.

Hollywood’un köklü stüdyolarından biri olan Paramount, gişedeki dalgalı performansına rağmen sektördeki ağırlığını koruyor ve Disney, Universal ve Warner Bros. gibi devlerle rekabet edebilmek için bu satın alım şirket için altın değerinde.

Peki siz bu anlaşmanın nasıl sonuçlanmasını isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.