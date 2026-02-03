Zamanı Olmayanlar Toplansın: Süresi 90 Dakikadan Kısa Olan Harika Filmler

Bazen film izlemek istersiniz ancak o filme ayıracak 2-3 saatiniz yoktur. İşte burada kısa süreli yapımlar devreye girer. Sizin için süresi 90 dakika ve altında olan harika filmleri derledik.

Günümüzde film izlemek için bazen 2 veya 3 saatlik boşluklar yaratmak oldukça zor olabiliyor. Neyse ki sinema tarihi boyunca birçok kez bu durumlarda imdadımıza yetişen süresi kısa filmler çekildi. Bu filmler, kısa süreleri boyunca tempolarını düşürmeden izleyici ekrana kilitlemeyi başarıyorlar.

Biz de bu içeriğimizde film izlemek isteyen ancak ayıracak çok zamanı olmayanlar için süresi 90 dakika ve altında olan harika filmleri derledik. Süresi 90 dakika veya altı olan film bulmak aslında kolay ancak “iyi” diyebileceğimiz film bulmak zor. Aşağıdaki listemizdeki filmlerin hepsi kısa sürelerine rağmen harika diyebileceğimiz yapımlar.

Zombieland

Yıl : 2009

: 2009 Tür : Komedi, korku

: Komedi, korku IMDb puanı: 7,5

Zombi kıyameti temasına taze bir soluk getiren Zombieland, hayatta kalma kurallarıyla ve mizahi yaklaşımıyla türünün en sevilen örneklerinden biri. Film utangaç bir gencin, zombi kıyamati sırasında ailesini bulma yolunda sert mizaçlı bir kovboy ve iki kurnaz kız kardeşle yollarının kesişmesini konu alıyor.

Phone Booth

Yıl : 2002

: 2002 Tür : Gerilim

: Gerilim IMDb puanı: 7.1

Tek mekanda geçen filmlerin ne kadar gerilimli olabileceğinin kanıtı olan Phone Booth, izleyiciyi daracık bir telefon kulübesine hapsediyor. Colin Farrell’ın oyunculuğuyla öne çıktığı bu yapımda kendini beğenmiş bir reklamcının, tesadüfen açtığı bir telefonla görünmeyen bir nişancının hedefi haline gelmesi anlatılıyor.

Tucker and Dale vs Evil

Yıl : 2010

: 2010 Tür : Komedi, korku

: Komedi, korku IMDb puanı: 7.5

Eğer korku ve komedi türlerinin birleştiği filmleri seviyorsanız Tucker and Dale vs Evil tam size göre. Filmde tatil yapan bir grup üniversite öğrencisinin, iyi niyetli iki taşralı dostu yanlışlıkla seri katil sanmasıyla başlayan olaylar zincirini izliyoruz. Olaylar, kanlı ama bir o kadar da komik bir hâl alıyor.

Run Lola Run

Yıl : 1998

: 1998 Tür : Gerilim, aksiyon

: Gerilim, aksiyon IMDb puanı: 7.6

Alman sinemasının dünyaya armağan ettiği en sevilen yapımlardan biri olan Run Lola Run'da Lola’nın, sevgilisinin hayatını kurtarmak için 20 dakika içinde yüklü miktarda para bulması gereken üç farklı senaryoyu izliyoruz. Küçük kararların hayatı nasıl kökten değiştirdiğini merkezine alırken sizi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Stand By Me

Yıl : 1986

: 1986 Tür : Dram, komedi, macera, gençlik

: Dram, komedi, macera, gençlik IMDb puanı: 8.1

Stephen King’in bir hikayesinden uyarlanan Stand By Me, bir saf ve etkileyici büyüme hikâyesi olmasıyla sinema tarihine geçen bir yapım. Genç yaşta hayatını kaybeden River Phoenix'in en ikonik rollerinden birini barındıran bu film, kayıp bir çocuğun cesedini bulmak için yola çıkan dört yakın arkadaşın yaşadıklarını anlatıyor. Ana teması dostluk, büyüme, çocukluk diyebiliriz.

The Guilty

Yıl : 2018

: 2018 Tür : Gerilim

: Gerilim IMDb puanı: 7.5

Danimarka sinemasından çıkan ve hatta daha sonra Jake Gyhllenhaal'lı Hollywood uyarlaması da çekilen The Guilty, tek mekanda geçen bir film. Başarılı bir senaryo ve iyi bir oyunculukla çok bütçe olmadan ne kadar iyi filmler çekilebileceği bir kanıtı. Filmde, çağrılara yanıt veren bir polisi izliyoruz. Bu polis, kaçırıldığını iddia eden bir kadından telefon alıyor ve olaylar gelişiyor. Sadece sesler ile müthiş bir gerilim oluşturmayı başarıyor.

Palm Springs

Yıl : 2020

: 2020 Tür : Komedi, fantastik

: Komedi, fantastik IMDb puanı: 7.4

Eğer aynı günü yaşama filmlerini seviyorsanız Palm Springs'e kesin göz atmalısınız. Türünün en iyi örneklerinden biri olan ve Andy Samberg ve Cristin Milioti harika oyunculuklarını barındıran filmde, bir düğünde aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan iki yabancının hikâyesini izliyoruz.

Perfect Blue

Yıl : 1997

: 1997 Tür : Gerilim, animasyon

: Gerilim, animasyon IMDb puanı: 8.0

Tarihin en iyi animelerinden hatta tarihin en iyi psikolojik gerilim filmlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Perfect Blue, efsane yönetmen Satoshi Kon'un imzasını taşıyor. Bir pop yıldızının oyunculuğa geçiş sürecinde yaşadığı kimlik bunalımını ve onu takip eden gizemli bir hayranın yarattığı kaosu anlatan film, gerçekle hayali birbirine karıştırıyor. Sadece 81 dakikalık süresiyle sizi ekrana kilitleyip sonrasında da etkisinden çıkamayacağınız bir film.

Paths of Glory

Yıl : 1957

: 1957 Tür : Savaş

: Savaş IMDb puanı: 8.4

Tarihin en iyi yönetmenlerinden olan Stanley Kubrick imzalı Paths of Glory, savaşın cephe arkasındaki kirli siyasetini ve adaletsizliğini gözler önüne seriyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında imkansız bir görevi reddeden askerlerin "korkaklık" suçlamasıyla yargılanmasını konu alan film, en sert savaş karşıtı yapımlardan biri. Genel savaş filmlerinin aksine kısa süreli olması da onu çekici bir yapım yapmayı başarıyor.

Before Sunset

Yıl : 2004

: 2004 Tür : Romantik, dram

: Romantik, dram IMDb puanı: 8.1

"Before" üçlemesinin ikinci halkası olan Before Sunset, en az ilk film kadar beğenilmiş bir yapım. Viyana'daki o ilk karşılaşmadan dokuz yıl sonra, Paris'te yolları tekrar kesişen Jesse ve Celine'in kısıtlı bir zaman diliminde yaşadıklarını izliyoruz.