Android 11'in Yeni Ekran Görüntüsü Arayüzü Ortaya Çıktı

Bir sayfanın tamamının ekran görüntüsünü almayı sağlayan kaydırılabilir ekran görüntüsü özelliğinin Android'in yeni işletim sürümü 11'de nasıl görüneceği kesinleşti. Paylaşılan videoya göre bu arayüz yeni hâline kavuştu.

Google'ın sahibi olduğu Android işletim sistemi, 2003 yılında piyasaya sürülmesinin ardından bir hayli yol kat etti. Tam 10 sürümü artık geride bırakan Android ekosistemi, çok yakında yayınlanacağı tahmin edilen Android 11 için hazırlıklara daha şimdiden başladı.

12 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılması beklenen Android işletim sisteminin yeni versiyonu Android 11'de hangi yeniliklerin bulunacağı hakkında ise geçtiğimiz hafta içerisinde bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Bugün açığa kavuşan bir video ise Android 11'in içerisinde geliyor.

Android 11'in ekran görüntüsü arayüzü, video kaydına alındı.

Geçtiğimiz yıl içerisindeki açıklaması doğrultusunda Google'ın Android 11'de bizlere ekranın tamamını tek seferde yakalamaya yarayan kaydırılabilir ekran görüntüsü alma özelliğini sunacağı biliniyordu. Android 11'in yayınlanmasından önce geliştiricilerin uygulamalarını bu sürüme optimize etmeleri için yayınlanan önizleme versiyonu, yeni Android sürümü hakkında bazı özellikleri gün yüzüne çıkardı.

Android 11 önizlemesinin içerisinde, yeni kaydırılabilir ekran görüntüsü arayüzü keşfedildi. Kaydırılabilir ekran görüntüsü arayüzünü cihazında aktif edebilen bir kullanıcı ise bu arayüzün ne gibi değişikliklere sahip olduğunu aktarabilmek için ekranının video kaydını dünyanın geri kalanıyla paylaştı.

Yeni ekran görüntüsü arayüzünün daha önce ortaya çıkan görsellerle uyuşması, videonun doğruluk ihtimalini fazlasıyla artırıyor. Düzenle ve paylaş butonlarının yerinin değişmiş olması ve daha kolay ulaşılabilir hâle gelmesi beğenilirken; düzenle butonunun, şu anlık, Android 10'da olan düzenleme bölümünün aynısına götürdüğü belirtiliyor.