Bir kişinin gitgide yalnızlaşmasının altında yatan sebepleri ve bu durumun olası sonuçlarını hiç düşündünüz mü? Mesela parasızlık kişilerin yalnızlaşmasında önemli bir rol oynuyor olabilir mi? Bu içerikte, bu konuda yapılan araştırmanın sonuçlarını inceleyeceğiz.

2023 yılında yayımlanan bir rapor yalnızlık hakkında çarpıcı sonuçlara ulaştı.

“Ülkenin Durumu Raporu: Avustralya'da Sosyal Bağlantı 2023” isimli bu raporda Avusturalya’daki sosyal bağlantı seviyesi araştırılarak, yalnızlık ile sosyal izolasyonun yaygınlığı ve bu olguların altında yatan sebepler tespit edilmeye çalışılıyor.

Peki bu raporun araştırması nasıl bir metodolojiye sahip? Hemen bir göz atalım.

Araştırma, Avustralya’da yaşları 18 ile 92 arasında değişen 4.026 katılımcı üzerine yapılıyor.

Katılımcılarınsa yaş, cinsiyet ve coğrafi bölgeye göre dengeli bir dağılıma sahip olarak, ulusal nüfusu temsil edecek şekilde seçildiği belirtiliyor.

Bu doğrultuda, yalnızlık düzeyi, sosyal izolasyon, topluluk bilgisi, damgalama, fiziksel ve zihinsel sağlık, sağlık hizmeti kullanımı, finansal durum, yaşam kalitesi ve iş verimliliği gibi değişkenler inceleniyor.

Sonuçlarsa oldukça çarpıcı. Finansal zorluklara maruz kalmak, yalnızlık yaşama olasılığını arttıran en temel etkenlerden biri!

Finansal zorluk yaşamayan kişilerin %27'si yalnızken, finansal zorluk yaşayan kişilerin %51'inin yalnız olduğu görülüyor.

Araştırma sonuçları, finansal zorluk çeken bireylerin yalnızlık yaşama olasılığının, finansal olarak daha iyi durumda olanlara kıyasla 2,8 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Başka bir deyişle, finansal güvencenin eksikliği, yalnızlığı arttıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Araştırmacılar bu durumu, finansal sıkıntıların bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sınırlandırdığı ve bu sebeple bu kişilerin sosyal bağlantılarını zayıflatarak, yalnızlık hissini arttırdığı şeklinde yorumluyor.

Şimdi bir de bulgulara daha geniş bir perspektiften bakalım. Her üç kişiden birinin yalnız hissettiği tespit ediliyor!

Araştırma sonuçları Avustralyalı katılımcıların %32’sinin düzenli olarak yalnızlık hissettiği sonucuna ulaşıyor.

Kırsal bölgelerde yaşayanların %35'i, kentsel bölgelerde yaşayanlarınsa %30'unun yalnızlık yaşadığı görülüyor.

Yalnız bireylerin kronik hastalıklara yakalanma olasılığı açısındansa iki kat daha fazla risk altında olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, yalnızlığın toplumsal damgalama ve utanç duyguları nedeniyle sık sık gizlendiğini belirtiyorlar.

Ek olarak, yalnızlığın depresyon ve sosyal anksiyete bozukluklarının artmasıyla yakından ilişkili olduğu, yalnızlık yaşayan kişilerin depresyon yaşama olasılığının 4,6 kat, sosyal anksiyete yaşama olasılığının ise 4.1 kat daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Yalnız bireylerin %35'inin iş verimliliğinde genel bir düşüş olduğu da görülüyor.

Yalnız hisseden bireylerin %16'sınınsa sosyal medya bağımlılığı belirtileri gösterdiği, yani yalnızlığın insanların sosyal medyayı bir kaçış yolu olarak kullanmalarına sebep olduğu belirtiliyor.

Özetle, bu bulgular yalnızlık sorununun bireylerin yaşam kalitesi üzerindeki ciddi etkilerini vurgulayarak finansal güvence eksikliğinin kişiyi yalnızlığa iten temel fakötlerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da kendi örneklemi kapsamında genelleştirilmesinin doğru olacağını ve de bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini hatırlatalım ve içeriğimizi noktalayalım.

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