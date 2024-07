Yorgunluğun etkisiyle günlük hayattaki tavırlarımızda bazen değişiklikler olduğu mutlaka dikkatimizi çekmiştir. Peki uyku kalitemiz daha fazla küfretmemize sebep oluyor olabilir mi? Bilimin ışığında yanıtlıyoruz.

2024 yılında yayımlanan “The relationships among sleep quality, humor styles, and use of curse words” (Uyku kalitesi, mizah tarzları ve küfür kullanımı arasındaki ilişkiler) isimli güncel bir makale ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırma, özellikle uyku kalitesinin kötü olması durumunda bireylerin yorgunlukla başa çıkmak için daha sık küfür veya mizah kullanıp kullanmadıklarını tespit etmeyi amaçlıyor.

Öncelikle araştırmanın nasıl bir metodolojiye sahip olduğuna bakalım.

Araştırma kapsamında, yaş ortalamaları 20.37 olan toplam 309 kişilik (105 erkek, 200 kadın, 3 diğer) bir örnekleme ulaşılıyor.

Bu doğrultuda, uyku kalitesi, heyecan ve macera arayışı, deneyim arayışı, sıkılma duyarlılığı, kontrolsüzlük, mizah tarzları (bağlayıcı mizah, kendini geliştiren mizah, saldırgan mizah ve kendini küçük düşüren mizah) ve küfür kullanım sıklığı gibi değişkenler ele alınıyor.

Bulguları incelemeye başlayalım. Uyku kalitemiz küfür kullanmamızı etkiliyor!

Başka bir deyişle, kötü uyku kalitesinin bireylerin dil kullanımı üzerinde önemli bir etkisi olduğu tespit ediliyor.

Özellikle, yorgun bireylerin kendini küçük düşüren mizah ve küfür gibi uyarıcı dil formlarını daha sık kullandıkları görülüyor.

Ek olarak, araştırmacılar, uyarıcı dil kullanımının (küfür ve mizah) yorgunluğu dengelemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar

Araştırmacıların belirttiği üzere, mizah ve küfür kullanımı sempatik sinir sistemini aktive ederek geçici bir uyarılma sağlıyor ve böylece yorgunluğun etkilerini hafifletebiliyor.

Araştırmacılara göre bu durum, özellikle gece çalışanlar, kamyon şoförleri ve pilotlar gibi yorgunlukla başa çıkmak zorunda olan meslek gruplarında küfür kullanımının daha fazla görülmesine sebep olabilir.

Kendini küçük düşüren mizah tarzının tercih edilmesinin de yorgunluk sebebiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Araştırmacılar bu tarz mizahın kendini hedef alması nedeniyle diğer mizah tarzlarına göre daha kolay olduğunu ekliyor.

Yani, bu mizah tarzının diğer mizah tarzlarına göre daha sık kullanılmasının, bu mizah tarzının bilişsel olarak daha az karmaşık olması ve bu sebeple yorgun bireyler için daha kolay olması sebebiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu doğrultuda, bulgular kapsamında uyku problemleri olan bireylerin kendini küçük düşüren mizahı daha sık kullandığı görülüyor.

Diğer üç mizah tarzı (bağlayıcı, kendini geliştiren, saldırgan mizah) ile uyku kalitesi arasındaysa anlamlı bir ilişki bulunmuyor.

Özetle, bu araştırma yorgunluk ve uyku kalitesi gibi fizyolojik durumların bireylerin küfür ve mizah kullanımı üzerindeki etkilerini bilimsel olarak kanıtlıyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve yalnızca kendi örneklemi kapsamında genelleştirilebileceğini de hatırlatalım.

