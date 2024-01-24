Paris Moda Haftası'nda Daniel Roseberry adlı tasarımcı, eski teknolojik ürünlerden yapılmış bir kadın elbisesi ve bir bebek kıyafeti sergiledi.

Modada couture denen bir kavram var ve bu kavram geçmişte yüksek kalite terziliği anlatırken bugün ise kişiye özel tasarımlara işaret ediyor. Normal şartlar altında bir kostüm tasarlanırken deriler, ipekler, değerli taşlar gibi malzemeler kullanılıyor olsa da Daniel Roseberry adlı tasarımcı başka bir "şeyi" kullanarak kıyafetler tasarladı: Geçmişte çok popüler olan kapaklı telefonları.

Daha önce de ses getiren tasarımlar yapmıştı

Schiaparelli Moda Evi, yaptığı sıra dışı kişiye özel tasarımlarla tanınıyor. Joe Biden'ın başkanlık toplantısında Lady Gaga'nın giydiği Açlık Oyunları temalı kıyafeti ve geçen yıl Paris Moda Haftası'nda dikkat çeken aslanlı elbiseyi de tasarlamış olan Moda Evi'nin yaratıcı direktörü Roseberry, daha sembolik bir tasarımla karşımıza çıktı.

Bu yılın öne çıkan tasarımları ise hem göz alıcı hem de bir anlamda geçmişe bir saygı duruşu olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımlardan ilki, mankenin üzerinde gördüğümüz ve "The Mother/Anne" olarak adlandırılan kokteyl elbisesi. Bu elbise tamamen teknoloji atıklarından oluşuyor. İkincisi ise robotik bir bebeğin üzerindeki eski telefonlardan yapılma kostüm. Elbiseyi kaplamada kullanılan malzemeler ise iPhone öncesi dönemden kalma teknolojilere ait.

Kendi büyüdüğü dönemdeki teknolojiyi "artık o kadar eskidi ki bazı vintage kumaşlar ve süslemeler kadar zor bulunur hâle geldi" diye tanımlayan Roseberry, bu yıl moda evinin "miras" temalı tasarımlara odaklanacağını da belirtiyor.

Eski teknolojileri giydiren tek kişi Roseberry değil

Zaman zaman bit pazarına nur yağdığı, eski ürünlere olan ilginin arttığı doğru ve eski teknolojileri kıyafete çeviren tek kişi de Rosberry değil. Örneğin ABD'de yükselen trendlerden biri, artık kullanılmayan iPod Nano'ları saç tokası olarak kullanmak ve saçları buna göre şekillendirmek.

Schiaparelli'nin tasarımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz?